La Victoria: delincuente venezolano que amenazó con un cuchillo a dueños de un chifa fue capturado en tiempo récord por la policía

Imagen de referencia. Capturados nueve presuntos delincuentes que pertenecerían a la red de tráfico de migrantes ‘Sin Fronteras’. Foto: Colprensa (Álvaro Tavera)

Un delincuente venezolano fue detenido en Arequipa -con destino a Chile- con S/.5000 por asaltar un chifa ubicado en La Victoria mientras que los dueños se encontraban durmiendo, cuando se percataron del suceso los amenazó y atacó con un cuchillo

El suceso ocurrió el día de ayer a horas de la noche y el policía Victor Reynoso, menciona que se capturó a horas de la mañana.

“En horas de la mañana se encontró y capturó al delincuente en un tiempo récord”, mencionó al programa de América, edición matinal.

Diversos testigos mencionan que el segundo piso quedó manchado de sangre y ambos dueños se encuentran recuperándose en el hospital.

ANTECEDENTES

El joven venezolano ha registrado diversos actos de violencia en el 2018.

“Era una persona violenta, no tenía conducta buena”, mencionó un testigo.

QUÉ HACER ANTE UN ROBO A MANO ARMADA

En el Perú, ocho de cada diez peruanos sienten que podrían ser víctimas de un robo en los próximos doce meses. Por eso es importante estar preparados para reaccionar ante uno. Muchas veces, las acciones tomadas durante estas situaciones de estrés pueden generar un perjuicio mayor al robo de bienes materiales, incluyendo poner en riesgo la vida. Por ello te recomendamos las siguientes acciones para enfrentar un robo.

NO OPONER RESISTENCIA

Esto es lo primordial, ya que lo más probable es que perdamos, estamos frente a un sujeto con arma de fuego. No hay que forcejear con él ni tampoco hablarle o mirarlo de manera agresiva. Para salir ilesos, se recomienda nunca enfrentarse al ladrón.

EVITAR MIRAR AL DELINCUENTE A LOS OJOS

El hampón no quiere ser identificado, si lo mira directamente podría volverse más agresivo y hasta se le podría escapar un tiro. Lo mejor es mantener la cabeza agachada y acatar sus órdenes sin reprochar.

EN CASO LO IDENTIFIQUE

Si reconoce al ladrón no hay que decirlo. Incluso, una mirada nos puede delatar. Lo ideal es actuar como si no lo hubiéramos reconocido. Se debe intentar retener en la memoria la descripción del agresor, de la forma más clara posible, ya que luego podremos ayudar a la Policía a identificarlo y capturarlo.

NO INTENTAR HUIR

Esta idea puede pasar por nuestra cabeza si cargamos un objeto de valor, pero nos puede costar muy caro. Si salimos corriendo nos pueden herir en la espalda y las consecuencias pueden ser muy graves, como quedar minusválido. Asimismo, cuando el delincuente escape, no intente detenerlo o alcanzarlo.

HABLAR LO MÍNIMO

Hay que tratar de hablar de manera muy serena y razonable con el asaltante y darle lo que pida. No gritar ni levantarle la voz. Tampoco se debe extender la conversación, ya que queremos que el asalto acabe lo antes posible. Cuando termine, debemos ponernos en contacto primero con nuestros familiares para poder calmarnos y luego con las autoridades para denunciar el hecho.

No obstante, lo ideal es enfocarse en la prevención, para evitar que pasemos por una experiencia traumática. Por ello, le compartimos algunos consejos:

FAMILIA ENCUENTRA UN MONO EN SU VIVIENDA EN VILLA MARÍA DEL TRIUNFO

Una familia en Villa María del Triunfo lleva varios días intentando comunicarse con el Servicio Nacional Forestal (Serfor) luego de que un mono ingresara a su vivienda.

La familia conversó con RPP Noticias y mencionó que el mono entró al patio de su casa a robar la comida de las aves que crían. Detallaron que no pueden quedarse con este animal y además temen que les pueda contagiar alguna enfermedad.

“Las personas que viven a nuestro alrededor quizás crían este animal y se ha escapado porque no le dan de comer y ha caído en mi casa. Desde la tarde me intento comunicar con Serfor y no contestan”, contó la familia.

Ellos señalan además que por fiestas viajarán y no podrán cuidar del animal. Ante eso, esperan que para el día de hoy el servicio acuda a su vivienda ubicada en la urbanización Virgen de Luren, sector Nueva Esperanza.





SEGUIR LEYENDO