Vladimir Cerrón a Lucinda Vásquez: “Nuestro respaldo total, con la declaración de un anónimo no se pueden manchar honras”

El secretario general de Perú Libre, Vladimir Cerrón, defendió a la congresista de Perú Libre, Lucinda Vásquez, quien fue señalada por un testigo en reserva de la Fiscalía como una de las personas involucradas en la filtración del examen de evaluación docente.

“Nuestro respaldo total, con la declaración de un anónimo no se pueden manchar honras”, escribió en una publicación de Twitter en la que acompañó una publicación de Vásquez en la que rechazaba las acusaciones dadas en su contra.

Nuestro respaldo total, con la declaración se un anónimo no se pueden manchar honras. https://t.co/cpDBxCHqk8 — Vladimir Cerrón (@VLADIMIR_CERRON) December 16, 2021

Según el testigo que se presentó en Willax, un día antes de la realización de la evaluación, el viernes 12 de noviembre, le adelantó al fiscal anticorrupción de San Martín, José Luis Villalta Arriaga, que el examen estaba plagado de irregularidades porque había sido filtrado.

El testigo ubica el primer contacto con la congresista de Perú Libre entre los días 8 y 9 de noviembre pasados, cuando recibió una llamada telefónica en la que le indicaron que Lucinda Vásquez “había pedido los exámenes” a Inés Gallardo Calixto, hija del ministro de Educación.

El miércoles 10 de noviembre, según este testimonio, “la congresista Lucinda Vásquez Vela habría pactado encontrarse con cuatro profesores identificados como Héctor Llamacpompac Rabelo, María del Carmen Flores Ruiz, Olga Carmela Chávez Muñoz y María Angelina Tapia Leyva en los exteriores de las instalaciones de Palacio de Gobierno, con la finalidad de presuntamente reunirse con el presidente de la República, Pedro Castillo Terrones”.

Al respecto, Vásquez se pronunció y descartó estar involucrada en este caso. Indicó que no conoce a la hija del ministro Gallardo.

“La campaña mediática difamatoria de Willax TV no desprestigiará mis 42 años de docente y dirigente, ni mi labor en el Congreso y la bancada de Perú Libre. Desconozco y niego categóricamente vínculos con la filtración del examen”, escribió en la misma red social.

VLADIMIR CERRÓN SOBRE RUNASUR

Tras el anuncio de que el encuentro de Runasur se cancelaba, la el secretario general de Perú Libre, Vladimir Cerrón expresó su molestia hacia lo comunicado por los medios. Dicha cumbre es parte de un proyecto geoplolítico impulsado por el ex presidente boliviano Evo Morales.

“Runasur no se ha cancelado ni suspendido, como han informado los medios. Lo cierto es que está en evaluación, hasta ahora todo sigue como antes, esperando la llegada de Evo Morales. El Sur lo escoltará desde su ingreso.”, mencionó a través de us cuenta oficial de Twitter.

Por su parte, la presidenta del Consejo de Ministros no expresó oposición a que este evento finalmente se lleve a cabo el 20 y 21 de diciembre en el Cusco. Dicha cumbre es parte de un proyecto geoplolítico impulsado por el ex presidente boliviano Evo Morales.

“No está en el marco de lo ilegal. Si no involucra ningún tipo de compromiso del Estado, los ciudadanos pueden llevar adelante actividades de esta naturaleza, que no vulnere las normas”, dijo Mirtha Vásquez durante una entrevista brindada al programa político “Agenda Política”.

Tal como lo destacó anteriormente el Consejo Directivo de la Sociedad Peruana de Derecho Internacional (SPDI), la ministra Vásquez recalcó que el mencionado evento no involucra de manera alguna al Estado peruano. A través de un comunicado, el Consejo Directivo de la SPDI, como institución académica especializada, formuló algunas opiniones en torno a la eventual reunión de RUNASUR en el Cusco.

“RUNASUR es un término que se forma de la conjunción de la palabra quechua Runa (hombre) y la sigla Unasur, lo que significaría ‘Unasur del hombre y/o de los pueblos’. Se trataría de un foro de articulación de movimientos indígenas, cuyo liderazgo público está en la persona del ex presidente boliviano Evo Morales Ayma”, explicó.”En ese sentido, RUNASUR no es ninguna organización internacional, ni tampoco un mecanismo de coordinación oficial entre países”, agregó.

Durante los últimos días también se difundió un escrito firmado por excancilleres y ex viceministros de Relaciones Exteriores del Perú donde consideraba la presencia de Morales como una “clara amenaza” a la “soberanía, independencia y seguridad nacional”. “La sola convocatoria a la reunión del Cusco constituye una intromisión e injerencia inaceptables y que viola las normas fundamentales de las cartas de las Naciones Unidas y de la OEA (Organización de los Estados Americanos)”, sostienen en el pronunciamiento titulado “En Defensa de la Soberanía”.

El documento lleva las firmas de Allan Wagner, José Antonio García Belaunde y Ricardo Luna, así como ocho ex viceministros de la misma cartera. "No se puede permitir y menos apoyar políticos extranjeros para realizar eventos que agreden nuestra independencia, soberanía y dignidad; propician la división entre peruanos y buscan la destrucción del Estado de derecho", sentenciaron.





