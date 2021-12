Pedro Castillo: estos son los líderes políticos con los que el presidente espera reunirse este lunes

Entre los invitados están Keiko Fujimori, presidenta de Fuerza Popular y Roberto Sánchez Palacios, presidente del partido Juntos Por el Perú. | Foto: Agencia Andina

Ante la inestabilidad que ha generado la moción de vacancia presentada en el Congreso de la República por los partidos de derecha, el presidente de la República, Pedro Castillo, anunció que se reuniría con los líderes políticos con representación en el poder Legislativo. Según informó la Secretaría de Comunicación Estratégica y Prensa de la Presidencia de la República, la reunión de este lunes será a las 15:30 horas en la sede de Palacio de Gobierno.

Entre los invitados están:

- Keiko Fujimori, presidenta del partido Fuerza Popular.

- Roberto Sánchez Palacios, presidente del partido Juntos Por el Perú.

- Mesías Guevara Amasifuen y Edmundo del Águila del partido Acción Popular.

- Rafael López Aliaga, presidente del partido Renovación Popular.

- Vladimir Cerrón Rojas, secretario General del partido Perú Libre.

KEIKO FUJIMORI Y LÓPEZ ALIAGA NO ASISTIRÁN

Sobre la reunión, López Aliaga confirmó que no acudirá a la cita. “Cómo voy a ir si estoy pidiendo su renuncia o vacancia. Yo no trato con delincuentes. Él se maneja como un hampón y no como un presidente”, dijo.

De la misma manera, Fuerza Popular, a través de su jefe del gabinete de asesores Miguel Torres, dijo que no acudirán al encuentro. “Si nosotros viéramos que existe una sincera invitación de parte de Palacio de Gobierno, del presidente de la República, para atender las graves necesidades y problemas que afronta nuestro país, creo que Fuerza Popular, y estoy seguro que Keiko Fujimori, serían los primeros en asistir, como siempre se ha dicho que no tendríamos ningún problema”, dijo a RPP.

OTRAS REUNIONES DE CASTILLO

El viernes, el líder de Alianza para el Progreso (APP), César Acuña, declaró a la prensa tras reunirse con el presidente de la República, Pedro Castillo, en Palacio de Gobierno, para dialogar sobre la estabilidad política y gobernabilidad, a días de debatirse la moción de vacancia presidencial en el Congreso de la República.

Desde un inicio, Acuña negó que su bancada vaya a “vender su voto” a la oposición en busca de beneficios personales. “No quiero ser ministros ni ser premier”, exclamó Acuña.

“Ojalá el presidente Castillo me haya escuchado [...] No hay ningún negociado. Que quede claro. Confío en mis congresistas. Ellos no van a venderse porque saben que lo que más queremos es gobernabilidad”, agregó.

El sábado, el mandatario peruano se reunió con su antecesor, Francisco Sagasti, en Palacio de Gobierno, informó el portal Transparencia de la Presidencia. El encuentro se desarrolló entre las 4:53 p.m. y 6:25 p.m., en medio del proceso de vacancia presidencial impulsado desde el Congreso de la República contra el jefe de Estado.

En entrevista con La República, el también escritor contó que solo se reunieron Pedro Castillo y él, y que esto se dio después de conversarlo (supuestamente por celular, aunque no especificó), por lo que lo invitó el sábado por la tarde a Palacio de Gobierno.

“El presidente no me pidió ninguna asesoría, ni me corresponde darla. Le conté cómo enfrentamos las crisis políticas en el gobierno que me tocó dirigir; por ejemplo, los intentos de censurar a Mesa Directiva del Congreso, con todas sus implicancias”, dijo el exmandatario al citado diario y comentó que Pedro Castillo le deja una imagen de “un presidente interesado en escuchar a su predecesor”.

AGENDA DEL LUNES DE CASTILLO

Como parte de la agenda del mandatario, en la mañana del lunes participará en la ceremonia por el Trigésimo Tercer Aniversario de la creación de la Policía Nacional del Perú.

Dicho evento se llevará a cabo en el Patio de Honor de la Escuela de Oficiales de la PNP en Chorrillos a las 10:00 horas.

(Con información de Agencia Andina)

