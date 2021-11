Giuliana Rengifo acusa a Magaly Medina y Alfredo Zambrano de intentar dañar su imagen

Giuliana Rengifo confesó estar recibiendo duras críticas en redes sociales. (Foto: Instagram)

Fuertes declaraciones. Giuliana Rengifo se comunicó a través de videollamada con el programa América Hoy para promocionar su nueva canción, pero también para hablar sobre Alfredo Zambrano y Magaly Medina.

Janet Barboza fue la primera en preguntarle por qué el notario nunca se pronunció públicamente para aclarar que ella no se había metido en su relación con la ‘Urraca’.

Aunque no explicó la razón, la cantante respondió que la actitud Zambrano fue “terrible” y “penosa” para ella, puesto que la perjudicó ante el público al quedar como “la otra”. Cosa que ni Zambrano ni Magaly salieron a desmentir.

“Si él sabía la verdad y su pareja en ese entonces también, no entiendo por qué no lo aclararon. Dejaron que la gente siguiera hablando, especulando y hablando tontería y media hasta el día de hoy, dañando mi imagen ”, sostuvo.

“Yo no tengo ni un escándalo, soy una mujer con valores y principios. No entiendo por qué la gente se comporta así conmigo”, añadió para luego dar a conocer que está recibiendo ataques en redes sociales por parte de cuentas falsas.

Por otro lado, Rengifo indicó que la periodista de espectáculos jamás se comunicó con ella para escuchar su versión. “Nunca me llamó, todo quedó allí. Dejó que la gente siguiendo hablando mal de mí”, dijo.

Pero no solo eso, también se dedicó a lanzarle indirectas en su programa, dando a entender a los televidentes que Rengifo se había metido en su romance con el notario.

“Ella dejaba entrever que alguien se había metido en su relación, lo cual no me sentía aludida porque no me metí a ninguna relación. Ellos lo saben”, precisó.

Por último, la intérprete de ‘Corazón’ sostuvo una vez más que había decidido hablar sobre su romance con Zambrano para cesar los ataques hacia ella y su familia.

DETALLES INÉDITOS SOBRE SU RELACIÓN

En el programa Amor y Fuego, Giuliana Rengifo confirmó que sí tuvo una relación con Alfredo Zambrano, esposo de Magaly Medina. Esto pasó hace cinco o seis años, cuando él estaba soltero.

“Cada vez que ellos terminaban, él hacía de las suyas y yo siempre le creí (que estaba soltero). ¿Qué hay de malo que yo haya tenido una relación con él estando solo?”, aclaró la cantante.

La relación duró cerca de un mes y acabó cuando ella decidió irse a Estados Unidos. Durante el viaje al exterior del país, el notario no se comunicó con ella, por lo que entendió que el romance se había enfriado.

Giuliana Regifo señaló que no estaba enamorada de él, pero que la pasaron bien juntos. “Me dejé cortejar, la pasamos bien, estaba soltera, él estaba bien, ¿eso es pecado? ¿Si me llamaba mi amor? Sí”, acotó.

Una vez culminada la relación, negó cualquier vínculo con el notario porque los medios la habían tildado de “la otra”. Incluso, señaló que en ese tiempo Alfredo la llamó para felicitarla por haber negado la relación.

SALUDARÍA A MAGALY PERO NO A ZAMBRANO

Guiliana Rengifo sorprendió a los Gigi Mitre y Rodrigo González al responder que no saludaría a Alfredo Zambrano en caso de encontrarse con él en algún momento.

“Es un sinvergüenza porque él como hombre que es debe decirle a su esposa que no me deje mal. Mientras ella no habla, hace que a mí me diga de la A a la Z cuando el favor que le hice a él fue callar tantos años”, señaló.

No obstante, dejó en claro que sí saludaría a Magaly Medina, dando a entender que no tendría problemas con ella.

“Creo que la culpa la tiene él de que la gente me haga un cargamontón. ¿Por qué tendría que saludarlo? A Magaly, sí”, indicó.

