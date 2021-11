José Domingo Pérez habría enviado vídeo de hombre desnudo a Keiko Fujimori

José Domingo Pérez. Foto: Andina.

José Domingo Pérez habría enviado un vídeo de un hombre desnudo a Keiko Fujimori, según declaró la abogada Giulliana Loza en plena audiencia de control de acusación del caso “Cócteles”.

De acuerdo a lo dicho por Loza, a su defendida le llegó un extraño video donde se aprecia el torso desnudo de un hombre desconocido, en lugar del testimonio de la excongresista Martha Chávez.

“Hay un corte y el video no está completo, está interrumpido y parte de las preguntas que yo hago tampoco están y parte de las respuestas de la señora testigo tampoco, tengan consideración señor magistrado que el acta resumida están consignan las preguntas y respuestas están en el video”, relató la abogada.

“Resulta que el video, al menos del que he podido revisar de la testigo Chávez Cosillo no está y lo más grave señor, es que, entre el video, en el desarrollo de lo poco que hay de la declaración en el video aparece un caballero con el torso desnudo que no ha participado en ninguna parte de esta diligencia”, denunció Giulliana Loza.

INVESTIGACIONES DEL CASO

Ante la denuncia pública hecha por la defensa de Keiko Fujimori, el juez Víctor Zúñiga señaló que pedirá un informe al especialista de su despacho para determinar lo sucedido. “Pediré un informe al especialista de despacho para que se visualice”, indicó Zúñiga.

Por su parte, el fiscal Pérez aceptó que el incidente debe verificarse e investigarse para hallar a los culpables.

“No es propia la exhibición, menos si esta audiencia es a nivel nacional, de escenas como esa”, concluyó la abogada Loza.

Cabe resaltar que la fiscalía solicitó para Keiko Fujimori 30 años y 10 meses de prisión para la lideresa de Fuerza Popular por lavado de activos.

¿QUÉ ERAN LOS CÓCTELES DE KEIKO FUJIMORI?

Esta expresión data del año 2016, cuando Keiko Fujimori, lideresa del partido Fuerza Popular, se encontraba en campaña electoral, fue ahí que iniciaron las actividades del partido fujimorista para recaudar fondos a fin de solventar la postulación.

Los hechos evidencian que, para la campaña de dicho año, Fuerza Popular organizó seis actividades de recaudación, es decir, media docena de cócteles. Durante estos eventos, según reportó el mismo partido fujimorista, se recolectó 4 millones 606 mil 218 soles.

Sin embargo, en un reporte realizado por la Fiscalía de Lavado de Activos del 2018, indican que el partido fujimorista solo pudo justificar una parte de los recolectado, a través de “la relación de las personas que adquirieron las tarjetas de las actividades proselitistas que se desarrollaron el 16 de febrero y el 29 de marzo de 2016″.

Cabe mencionar que, en estas actividades, los invitados llegaban tras haber adquirido tarjetas con precios oscilaban entre los 250, 350 y 500 dólares por persona.

Tras esta falta de argumentación, el Ministerio Público señalo que tiene dudas sobre la capacidad de recolección económica que podrían tener los cócteles de la lideresa de Fuerza Popular:

“Estas actividades proselitistas (cócteles) si bien podrían haberse realizado, no habrían podido recaudar tan importantes sumas de dinero en seis cócteles, como se informó a la ONPE en 2016″, se lee en el reporte de la Fiscalía de Lavado de Activos.

Para el Ministerio Público, en especial para el fiscal José Domingo Pérez, que investiga a Fuerza Popular en el marco del caso Lava Jato, Keiko Fujimori sería la cabeza de una presunta organización criminal.

Según la Fiscalía, Fuerza Popular, con la aprobación de Keiko Fujimori, hizo trampa sobre el ingreso de varios millones de soles provenientes de capital privado para blanquear los aportes con la técnica del “pitufeo”, tal como el partido fujimorista lo identificó.

