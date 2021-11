Deyvis Orosco: ¿Por qué no aparece su mamá en baby shower? Cantante decide responder

Deyvis Orosco decidió romper su silencio tras críticas por la ausencia de su madre en fotos de baby shower. (Foto: CapturaTV/Instagram)

Luego de haber celebrado su fiesta de baby shower, el cantante Deyvis Orosco estuvo como invitado en el programa En Boca de Todos para contar más detalles del embarazo de su pareja y la pronta llegada de su hijo.

Sin embargo, no todo ha sido felicidad puesto que tras publicarse las fotografías de la fiesta cientos de usuarios se percataron que la madre del cumbiambero no aparecía en las imágenes. Rápidamente, los cibernautas empezaron a criticar a la pareja.

Esta tarde, el musico se enlazó con el programa de América TV y fue Tula Rodríguez quien comenzó a indagar sobre la ausencia de su mamá. “Hemos escuchado mucho a tu suegra hablar, pero tengo una curiosidad, ¿Cómo está tu mamá?”.

“Ella está super emocionada. Me ha sacado cosas mías de cuando yo era bebe y dice que se lo va a poner a mi hijo”, respondió el actor, quien no perdió la oportunidad para aclarar las razones que tiene su madre para no aparecer en público.

“Aprovecho para comentarlo, porque siempre hay muchas personas que me comentan que por qué ella no aparece en redes sociales. Ella es una persona que nunca ha sido pública, incluso desde que era la esposa de Johnny Orosco, y como hijo debo respetar que ella siga teniendo su privacidad. Ella está feliz, orgullosa, porque se va a convertir por primera vez en abuela”, expresó.

Al escuchar su respuesta, la conductora continuó insistiendo y preguntó: “¿Estuvo en el evento?”, a lo que el cantante confirmó su asistencia pero acotando que siguió manteniendo su privacidad.

“Sí, de una manera discreta, estuvo compartiendo con nosotros... como toda mi familia, mi familia cercana que no es pública. Yo lo que siempre hago es cuidarlo, respeto que ellos quieran tener su vida privada. Estamos viviendo de esta manera felices”, concluyó.

¿QUIÉN ES EVA ATANACIO?

Es la esposa del fallecido vocalista del Grupo Néctar, Johnny Orosco. Fruto de la relación que mantuvieron desde la adolescencia nacieron sus dos hijos, Deyvis y Piero Orosco.

Pese a ser pareja de un reconocido artista, la suegra de Cassandra Sánchez de Lamadrid se ha mantenido alejada de los medios. Incluso en la mejores épocas de la agrupación.

En el 2019, el cantante sorprendió a sus seguidores al publicar una fotografía junto a su progenitora celebrando el Día de la Madre. Tras ello, no se le ha vuelto a ver pues ha dejado en claro que prefiere estar lejos de las redes sociales y de la atención de los medios de comunicación.

EL NOMBRE DE SU PRIMER HIJO

Durante la celebración de su baby shower, Deyvis Orosco y Cassandra Sánchez revelaron muy felices que su primer hijo se llamará Milán Orosco Sánchez de Lamadrid. La razón de este nombre tiene una tierna historia detrás.

La hija de Jessica Newton contó conmovida que escogió el nombre Milán porque este fue el lugar de Italia donde viajó por primera vez con el apellido Sánchez de Lamadrid.

“Me emociona porque es una historia muy cercana, es una historia muy bonita. Yo soy Sánchez de Lamadrid desde los 10 años, pero a mí me adoptaron recién a los 18 años, pero este lugar mágico, fue el primer lugar que pude viajar con mi nuevo apellido”, expresó la empresaria entre lágrimas.

