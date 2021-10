Perú vs Argentina: ¿Quién tiene la mejor comida del mundo?

Son datos, no opiniones. La gastronomía de nuestra región es una de las más aclamadas en todo el mundo; no solo por su historia culinaria, sino por las fusiones que han tenido a lo largo de los años para sostener una sazón deseable y única. A horas de que se realice el encuentro Perú vs. Argentina, por las eliminatorias sudamericanas de Qatar 2022, abrimos un hilo de respuestas para que conozcas cuál es la mejor, basándonos en reconocimientos y títulos oficiales. ¡Empecemos!

Antes de iniciar. Los premios World Travel Awards (WTA), que premian anualmente a los destinos turísticos que han marcado la excelencia en el último año y que son considerados un referente mundial en la industria de turismo, tiene una amplia lista de nominados y ganadores según el rubro al que pertenecen.

EL MEJOR DESTINO CULINARIO DEL MUNDO

¿Argentina o Perú? En el ranking mundial, desde el año 2012, nuestro país ha sido ganador ocho veces, siendo vencido por única vez en el año 2020 por Italia, otro destino gastronómico imperdible en tu lista de viajes por realizar.

¿CUÁL ES EL MEJOR DESTINO CULINARIO DE AMÉRICA DEL SUR?

En nuestra región, Perú ha sumado 7 reconocimiento oficiales por los premios World Travel Awards, en los años 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2018 y 2019. Mientras que Argentina sumó una victoria en el año 2017, siendo elegido como “El mejor destino culinario” de América del Sur. En la última edición del año 2020, Colombia se impuso como máximo ganador.

Para la edición de este año, estos son los países que se enfrentan por ser el mejor destino de América del Sur por su gastronomía: Argentina

Brasil

Chile

Colombia

Ecuador

Paraguay

Perú

Uruguay

Venezuela

5 PLATOS TÍPICOS DE ARGENTINA

Si eres admirador de su gastronomía, sabrás que la carne es el protagonista de sus deliciosas preparaciones.

El Asado

Las empanadas

El Choripan

Locro

Milanesa Napolitana

5 PLATOS TÍPICOS DE PERÚ

No hay mejor forma que conocer nuestro país, territorio de los incas, a través de su comida y sazón inconfundible.

Ceviche

Lomo Saltado

Causa Limeña

Ají de Gallina

Pachamanca

PERÚ ENTRE LOS MEJORES RESTAURANTES DEL MUNDO

Maido de Micha Tsumura y Central de Pía León y Virgilio Martínez fueron nuestros flamantes ganadores en esta importante premiación que reconoce a la mejor gastronomía que existe en el mundo actual.

El dato: la chef peruana Pía León recibió hoy su premio a la mejor chef femenina del mundo en la ceremonia presencial.

1. Noma (Copenhague, Dinamarca)

2. Geranium (Copenhague, Dinamarca)

3. Asador Etxebarri (Atxondo, España)

4. Central (Lima, Perú)

5. Disfrutar (Barcelona, España)

6. Frantzén (Estocolmo, Suecia)

7. Maido (Lima, Perú)

8. Odette (Singapur)

9. Pujol (Ciudad de México, México)

10. The Chairman (Hong Kong, China)

11. Den (Tokio, Japón)

12. Steirereck (Viena, Austria)

13. Don Julio (Buenos Aires, Argentina)

