Ex ministro de Cultura Ciro Gálvez: “Pedro Castillo no me pidió la renuncia”

Ciro Gálvez y Pedro Castillo.

Tras ser destituido del cargo de ministro de Cultura, Ciro Gálvez reveló el mal trato que tuvo que soportar por parte del presidente Pedro Castillo, quien habría mentido al precisar que le pidió la renuncia al extitular del MinCul.

“Por apoyarlo a él (Pedro Castillo) yo acepté el cargo, estuve haciendo bien pero no me dieron tiempo para nada. En 60 días ni un ministro habría hecho lo que yo hice”, comentó Gálvez a Willax Tv.

“Yo no he renunciado, yo no firme ninguna carta de renuncia, tampoco me pidieron mi renuncia. Yo no quiero mentir. Yo fui al ministerio porque él me designó. Es un honor ser ministro y servir a la patria, pero como ministro de Estado merecía un mínimo de respeto, eso es lo que a mí me indigna”, agregó.

“ME SENTÍ DISCRIMINADO”

Sobre la transferencia del cargo a Gisella Ortiz, la nueva ministra de Cultura, Gálvez explicó que, debido a lo abrupto del cambio, aún no firma los papeles correspondientes.

“Para mí fue una sorpresa cuando yo llegué del Cusco y voy al palacio, me doy con la sorpresa que ya está juramentando una nueva ministra. Yo tuve que salir por la puerta trasera. Al día siguiente iniciamos el proceso de transferencia, pero recién mañana iré a firmar esos documentos”, precisó.

En cuanto a la noche que destaca, de la juramentación de los nuevos ministros del Gabinete Vásquez, el abogado precisó que se sintió discriminado por las formas en que fue retirado de Palacio de Gobierno.

“Ya estoy acostumbrado a los actos de discriminación y a los desplantes porque siempre ando con mi guaraca y mi sombrero, en el Perú hay fobia por lo indígena. Pero yo no me siento mal, sigo firme”, expresó Ciro Gálvez.

“SON ESCRITORES CAVIARES”

En cuanto a la polémica en torno a la delegación invitada a la Feria Internacional del Libro Guadalajara 2021, el exministro de Cultura explicó que les bajó el dedo a reconocidos autores para darle la oportunidad a escritores de bajos recursos.

En total, costearle el viaje a uno de ellos le costaría al Estado, en promedio, unos 57 mil soles , según narró Gálvez.

“Ellos tienen recursos para viajar, hay que darles oportunidad a los escritores emergentes al interior del país. Renato Cisneros y todos los demás son gente muy ilustre y yo los respeto, pero que vayan con sus recursos propios, que no estén sacando 57 mil soles al Estado por cada persona que va allá, ese es el gasto”, precisó.

“Por eso el Perú no avanza, los caviares han tomado al Estado para vivir, del dinero que todos pagamos. Me siento alegre de que a usted doctor Renato Cisneros lo he bajado del avión, ustedes no van a ir, el pueblo está despertando. Si (Gisella Ortiz) los vuelve a subir no es mi problema, yo ya cumplí mi obligación de comenzar a luchar contra la corrupción en el ministerio”, sentenció.

