Limeños viajan Chincha para vacunarse con Pfizer y agotan las dosis para la población local

| Foto: Agencia Andina

La directora ejecutiva de la Dirección de Inmunizaciones de la Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública del Minsa, Gabriela Jimenez Quinteros, invocó a la ciudadanía a vacunarse en sus lugares de origen y no ir a otras ciudades como lo ocurrido en Chincha donde el 80 % de los vacunados en la última semana son de Lima, quienes fueron hasta esa región porque preferían recibir la vacuna Pfizer en lugar de Sinopharm, pese a que está demostrado que ambas son efectivas.

Jimenez Quinteros recordó que la directiva del gobierno es que en aquellas zonas rurales que tienen menos de 2000 habitantes, y por ser dispersa, se vacune a partir de los 18 años. “Si acuden personas que no son del lugar, se está dejando sin vacunas a las de zonas rurales”, afirmó.

El hecho fue denunciado así en las redes sociales:

#Pfizer

Familiares y amigos en Chincha que esperaron su turno para vacunarse este fin de semana, NO pudieron porque las vacunas asignadas se TERMINARON rápidamente debido a que muchos VIAJEROS llegaron en gran cantidad dejando sin opción a la población local. pic.twitter.com/meHaflA5To — Juan Carbajal 🇵🇪 #SinCienciaNoHayFuturo (@juank23_7) September 20, 2021

Por su parte, la Defensoría del Pueblo también expresó su preocupación por la movilización de personas de Lima a Chincha por la vacuna Pfizer y le pidió al Ministerio de Salud (Minsa) que investigue y evite lo ocurrido.

“Recordamos que la vacunación contra el Covid-19 debe llevarse a cabo según edad y el modelo territorial. Movilizarse con el único propósito de inmunizarse con determinada vacuna perjudica a la población local y su acceso oportuno a la vacunación”, señalaron a través de la cuenta de Twitter de esa institución.

“Pedimos al Minsa que, en coordinación con Diresa Ica, investigue y evite lo sucedido, y se establezcan estrategias para inmunizar oportunamente a residentes de Chicha, con vacunas adicionales, si es necesario. Recordamos que todas las vacunas son eficaces”, añadieron.

Recordamos que la vacunación contra el #COVID_19 debe llevarse a cabo según edad y el modelo territorial. Movilizarse con el único propósito de inmunizarse con determinada vacuna perjudica a la población local y su acceso oportuno a la vacunación. #DerechoALaSalud (1/2) pic.twitter.com/4Z0AY0XVc3 — Defensoría Perú (@Defensoria_Peru) September 20, 2021

SUSPENDEN VACUNACIÓN A MENORES EN REGIONES

Por otro lado, la vacunación a menores de más de 12 a 17 años de edad que ejecutan diversas regiones ha sido suspendida debido a que no existe autorización alguna dada al respecto por el Ministerio de Salud (Minsa) con el objetivo de mantener el cronograma de inmunizaciones previstas a escala nacional y sobre todos cerrar las brechas entre primera y segunda dosis.

Jimenez Quinteros expresó su preocupación por la decisión de algunas regiones de vacunar a menores a partir de los 12 años.

En tal sentido, dijo que no existe disposición alguna del Ministerio de Salud para vacunar a menores de 12 a 17 años y en el caso de la región Cusco, que ya había iniciado ese proceso, ha sido suspendido.

Jiménez Quinteros manifestó que Tumbes y Puno, a pesar de los anuncios realizados, no llegaron a realizar las inmunizaciones a dicho grupo etario en tanto se viene conversando con Tacna.

“No está permitido (vacunar a menores de 12 años) Cusco ya la paralizó y todas las regiones que lo han intentaron no llegaron a hacerlo y no es porque no se les va a vacunar, sino que hay que mantener un orden estricto”, puntualizó.

En tal sentido, la funcionaria afirmó que las regiones no tienen autonomía sanitaria y tienen que seguir la ruta fijada por los documentos técnicos normativos dados por el Ministerio de Salud.

La directora de Inmunizaciones del Minsa agregó que se está enviando la comunicación correspondiente a todas las regiones, señalando que no se ha autorizado la vacunación a los menores de 12 años.

“Entendemos la presión social y también entendemos muchas veces la postura política de los gobiernos regionales y eso está bien, porque hay una preocupación por vacunar a la población, pero nosotros tenemos que seguir actuando con criterio técnico, no tenemos intención de discrepar con ninguna región y lo que queremos es cerrar las brechas”, acotó.

Jiménez explicó que el objetivo es tener a fin de año vacunados a 28 millones personas entre los que se incluyen a los del grupo entre 12 a 17 años, pero respetando un orden porque se necesita ganar tiempo y ganarle la guerra a la anunciada tercera ola.

Los que van a llegar a UCI son los mayores, las personas con morbilidades y por eso nuestra preocupación de que los mayores de 40, 50, 60, 70 y 80 años lis estén vacunados y los que les falta porque han estado enfermos lo hagan cuanto antes, expresó.

Agregó que por ello el interés de cerrar las brechas y si alguna región demuestra que el 85 % u 80 % de su población está vacunada puede empezar a bajar el grupo etario y vacunar a los menores.

(Con información de Agencia Andina)

SEGUIR LEYENDO