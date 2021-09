Juliana Oxenford a Guido Bellido tras faltarle el respeto a periodista: “La gente no lo quiere”

La periodista argentina respaldó al reportero de Latina TV, luego de que Bellido lo mandara a "lavarse las orejas".

La periodista Juliana Oxenford se pronunció sobre el incómodo momento que vivió un reportero de Latina TV al entrevistar al presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, quien lo mandó a “lavarse las orejas”.

Como se recuerda, el periodista Jorge Mamborg abordó al titular de la PCM para consultarle sobre la investigación que pesa en su contra en la Comisión de Ética, luego de la denuncia que le interpuso la congresista Patricia Chirinos.

Ante esta pregunta, Guido Bellido se dispuso a responder en quechua, por lo que el reportero le pidió traducir su respuesta para que los demás puedan entenderlo.

“Habla bien, escucha bien, abre bien tus oídos que en la Comisión de Ética se va a investigar todo”, expresó. Pero ante la insistencia del periodista que lo siguió, le dijo: “tienes que lavarte el oído, porque no escuchas” .

Tras ello, Juliana Oxenford utilizó su programa ‘Al estilo Juliana’ para mostrar su total respaldo hacia el periodista agraviado.

“Bellido cada vez más, está peor, en serio, creo que tanto tinte de pelo de verdad le está afectando porque una cosa es hablar en quechua , cosa que no me parece mal”, expresó en un inicio Juliana sobre el cuestionado jefe del Gabinete.

“Pero otra cosa es aprovecharte del periodismo que no sabes quechua, de la gente que te está entrevistando e insultar, humillar a una persona en un idioma que desconoce, eso es una bajeza y eso a hecho hoy (ayer) Guido Bellido”, agregó la periodista argentina.

GUIDO BELLIDO Y SU BAJA POPULARIDAD

Juliana Oxenford aprovechó la ocasión para recordarle a Guido Bellido, quien es investigado por apología del terrorismo, que es una de las figuras políticas con mayor porcentaje de rechazo.

Según reveló la última encuesta de Datum Internacional, el 76% de la población a nivel nacional considera que Guido Bellido no debe ser no debe ser el jefe del Consejo de Ministros en el gobierno del mandatario Pedro Castillo .

Al respecto, la conductora de ATV expresó: “Usted no escucha a la gente, la gente no lo quiere, ¿por qué está ahí? Hagamos una encuesta y la gente no lo quiere”.

“Por favor, agarre su carro y ojalá se vaya lejos de Palacio de Gobierno y del Gabinete, porque está de mal en peor burlándose de alguien. Graciosito, palomilla de ventana, me burlo en quechua. Tremendo realmente”, sentenció molesta.

ACUSACIÓN DE PATRICIA CHIRINOS CONTRA GUIDO BELLIDO

La tercera vicepresidenta del Congreso, Patricia Chirinos, denunció a Guido Bellido por agredirla verbalmente antes de que él asumiera el cargo de premier.

En declaraciones a RPP, la parlamentaria aseguró que Guido Bellido le dijo “solo falta que te violen” . Esto ocurrió cuando la congresista de Avanza País solicitó la oficina parlamentaria donde había trabajado su padre, Enrique Chirinos Soto.

Chirinos también precisó que en el momento de la agresión verbal se encontraba presente el congresista Jaime Quito (Perú Libre), Enrique Wong (Podemos Perú), José Jerí (Somos Perú) y “otros más por allí”. No obstante, ninguno habría intentado defenderla.

Luego de hacer pública esta presunta agresión, Guido Bellido envió una carta notarial a Patricia Chirihnos para que se retracte en 72 horas sobre las acusaciones que hizo en su contra.

“Esto es una amenaza, una agresión más de parte del premier hacia mi persona. Me reafirmo en todo lo dicho: Jamás voy a retroceder. No me van a amedrentar. Yo no le tengo miedo”, señaló Chirinos como respuesta.

SIGUE LEYENDO: