La agencia marítima de la ONU convocó una sesión extraordinaria para analizar la crisis en el estrecho de Ormuz

La convocatoria surgió tras una solicitud formal presentada por Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Francia, Marruecos, Qatar y Reino Unido, países miembros de la organización. La reunión se celebrará el 18 y 19 de marzo

La agencia marítima de la ONU convocó una sesión extraordinaria para analizar la crisis en el estrecho de Ormuz (REUTERS)

La Organización Marítima Internacional (OMI) celebrará una sesión extraordinaria el 18 y el 19 de marzo para examinar las repercusiones de la guerra en Medio Oriente en el transporte marítimo, especialmente en el estrecho de Ormuz, una de las rutas más importantes para el comercio energético mundial. El anuncio se produjo este jueves mediante un comunicado del organismo, en medio de una escalada regional que también motivó una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU contra los ataques deL régimen Irán en el Golfo.

Según informó la agencia de Naciones Unidas encargada de la seguridad del sector marítimo, “la sesión extraordinaria ha sido convocada a petición de varios miembros del consejo” y se centrará en analizar el impacto del conflicto en la navegación internacional, “en particular en el estrecho de Ormuz”.

La convocatoria surgió tras una solicitud formal presentada por Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Francia, Marruecos, Qatar y Reino Unido, todos ellos países miembros de la organización.

El consejo es el órgano ejecutivo de la OMI y está compuesto por 40 miembros elegidos por la asamblea de la institución. Sin embargo, la reunión estará abierta a todos los países, así como a otras organizaciones gubernamentales y organizaciones no gubernamentales.

La sesión extraordinaria se celebrará en un contexto de fuertes tensiones en el Golfo desde el inicio de la guerra en Medio Oriente, que comenzó tras los ataques israelíes y estadounidenses contra Irán.

Según informó la agencia de Naciones Unidas encargada de la seguridad del sector marítimo, “la sesión extraordinaria ha sido convocada a petición de varios miembros del consejo” y se centrará en analizar el impacto del conflicto en la navegación internacional, “en particular en el estrecho de Ormuz”

Desde entonces, la navegación dentro y alrededor del estrecho de Ormuz, situado entre Omán e Irán, permanece casi paralizada, según el texto difundido por la OMI. Esta situación genera perturbaciones importantes en el suministro de petróleo a nivel mundial y podría afectar al crecimiento económico global, de acuerdo con la información difundida por el organismo.

La crisis en la región se intensificó después de que los Guardianes de la Revolución iraníes prometieran mantener cerrado el estrecho de Ormuz, tras una solicitud en ese sentido formulada por el nuevo líder supremo de Irán, Mojtaba Khamenei. “Definitivamente debe utilizarse la baza del bloqueo del estrecho de Ormuz”, insistió.

El estrecho de Ormuz, junto con el Golfo Pérsico y el Golfo de Omán, quedó clasificado la semana pasada como “zona de operaciones de guerra” por el sector marítimo.

De acuerdo con datos citados por la OMI, hasta la fecha el organismo registró una quincena de incidentes relacionados con buques en la región. Estos hechos provocaron la muerte de varios marineros y trabajadores del sector.

La crisis en la región se intensificó después de que los Guardianes de la Revolución iraníes prometieran mantener cerrado el estrecho de Ormuz, tras una solicitud en ese sentido formulada por el nuevo líder supremo de Irán, Mojtaba Khamenei (REUTERS)

La creciente tensión regional también provocó reacciones diplomáticas en el seno de Naciones Unidas.

La Unión Europea celebró la adopción por parte del Consejo de Seguridad de la ONU de una resolución impulsada por el Consejo de Cooperación para los Estados Árabes del Golfo (CCG) que condena los ataques de Irán contra siete países de la región y exige su cese inmediato. El texto recibió 13 votos a favor y dos abstenciones, correspondientes a China y Rusia.

La resolución exige el “cese inmediato de todos los ataques de Irán contra Bahréin, Kuwait, Omán, Qatar, Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos y Jordania”. El documento también determina que “tales actos” constituyen “una violación del Derecho Internacional” y “una amenaza para la paz y la seguridad internacionales”.

En un comunicado, el Servicio de Acción Exterior de la Unión Europea (SEAE) reafirmó el respaldo del bloque a la resolución y subrayó que la iniciativa contó con el copatrocinio de la UE junto con “un número sin precedentes de Estados miembros de la ONU”.

La Unión Europea también expresó su solidaridad con los países del CCG y con Jordania, al tiempo que condenó los ataques iraníes contra sus territorios.

Irán lanzó un drone contra el aeropuerto internacional de Dubái

“Estos ataques, dirigidos contra objetivos civiles e infraestructuras civiles críticas, constituyen una violación del derecho internacional y una grave amenaza para la paz y la seguridad internacionales”, señaló el SEAE. El comunicado agregó que “la UE reitera su llamamiento a Irán para que cese sus ataques de forma inmediata”.

(Con información de AFP y EP)

