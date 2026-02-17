El Pentágono en alerta por usuarios civiles que publican en tiempo real vuelos secretos de EEUU hacia Medio Oriente

La Fuerza Aérea de Estados Unidos reconoció que esta práctica pone en jaque la seguridad de sus operaciones. En Infobae al Mediodía, Andrei Serbin Pont mostró cómo el rastreo civil de vuelos militares se vuelve clave en medio de la escalada de tensión con Irán en el Estrecho de Ormuz

En Infobae en vivo, el politólogo Andrei Serbin Pont encendió la alarma sobre un fenómeno global: usuarios civiles monitorean y publican en tiempo real los movimientos de aviones militares estadounidenses, desafiando la capacidad de secreto del Pentágono. Serbin Pont reprodujo las palabras de la jefa de armas y tácticas de la Fuerza Aérea estadounidense: “Se está quejando de que gente al azar, random, cualquiera en internet, va juntando la información que pueden levantar desde fuentes abiertas como la que tenemos acá y con eso ir monitoreando el movimiento militar de Estados Unidos y muchas veces pudiendo tener cierta capacidad de alerta temprana de cuando se viene algún ataque”.

En la mesa de Infobae al Mediodía, el analista subrayó: “Se está hablando mucho de cómo Estados Unidos está trasladando recursos militares hacia la región”.

El hobby civil que alarma a la Fuerza Aérea: información sensible al alcance de todos

La reacción oficial no tardó en llegar: “Ella estaba comentando sobre dificultades que han tenido a la hora de planificar operaciones militares. Se quejó un poco de la cobertura que se le dan a las operaciones militares desde Internet y lo difícil que se les hace para ocultar lo que hacen”, relató Serbin Pont. La mayor Garfield, responsable de armas y tácticas, expuso la preocupación central del Pentágono: “Internet está rompiendo el sigilo de nuestras operaciones militares”.

El analista mostró en vivo cómo estos rastreos se convierten en una herramienta de alerta temprana: “A veces los vuelos son más directos, a veces pasan por Europa primero. Estados Unidos tiene bases aéreas en España o en Alemania. Entonces, se va generando una suerte de puente aéreo”. A través de plataformas como Flightradar, cualquier usuario puede seguir el trayecto de aviones de repostaje KC-46 o transportes estratégicos, identificando despliegues antes de que sean reconocidos oficialmente.

El Pentágono expresa preocupación por la pérdida de sigilo debido a la observación civil online de despliegues aéreos hacia el Estrecho de Ormuz (REUTERS/Joshua Roberts)

Tecnología abierta, inteligencia colectiva y la delgada línea del secreto militar

El avance de la tecnología ha borrado fronteras entre analistas profesionales y curiosos: “La mayoría son abiertas. En este caso, por ejemplo, estamos usando mi cuenta de Flightradar, que permite poner los filtros o hacer rastreo de múltiples aeronaves a la vez, o que vos te puedas armar una lista de alertas. Cuando estoy monitoreando cierta situación y me interesan ciertas aeronaves, puedo poner alertas para que me lleguen al teléfono el aviso de che, tal aeronave despegó y empezar a ver qué onda”.

Frente a la consulta sobre si las operaciones secretas pueden mantenerse protegidas, Serbin Pont explicó: “Sí y no. Ellos terminan balanceando un poco. Cuando fue la operación en sí, los bombarderos que atacaron Irán no los vimos en ningún momento en las plataformas de radar. Sí había analistas que estaban siguiendo otros indicios que les permitían detectar dónde podían estar desplegándose medios. Incluso la noche del ataque, observadores detectaron que hubo dos contingentes de bombarderos que salieron en direcciones opuestas desde Estados Unidos continental”.

El experto subrayó que la información se vuelve cada vez más horizontal: “En estos casos, cuando ni siquiera estamos hablando del ataque en sí, lo que nos permite monitorear es el despliegue de medios. Muchas veces se priorizan cuestiones de seguridad, de que obviamente aviones de gran porte como estos, aviones de repostaje en vuelo, les interesa proyectar la posición para evitar algún tipo de coalición o accidente que pueda ocurrir en el aire”.

Usuarios civiles rastrean y publican vuelos militares secretos de Estados Unidos en tiempo real, exponiendo información sensible en Medio Oriente (Europa Press)

Irán, el Estrecho de Ormuz y la amenaza de una escalada nuclear

El contexto no es menor: mientras Estados Unidos incrementa el despliegue de medios aéreos en Medio Oriente, Irán realiza maniobras militares en el Estrecho de Ormuz, horas antes de las negociaciones nucleares entre ambos países. “Recordemos que en este momento Irán y Estados Unidos están teniendo conversaciones en Ginebra para tratar de desescalar la situación, llegar a algún tipo de acuerdo. Hoy hubo mensajes cruzados. Por un lado, se habló de que se había roto ese diálogo y que las delegaciones se habían retirado. Después surgió información por parte del ministro de Relaciones Exteriores de Irán diciendo que estaban avanzando hacia algún tipo de acuerdo”, resumió Serbin Pont.

En simultáneo, el politólogo advirtió: “Lo que sí vemos muy claramente es que hay un incremento considerable de los medios militares norteamericanos que se despliegan en la zona. Hay un puente aéreo muy grande de Estados Unidos hacia Medio Oriente, mucho despliegue de medios y lo que muchos consideran que puede ser una operación militar contra Irán inminente”.

La síntesis quedó marcada en el cierre del programa: “Lo voy a poner entre comillas, la posibilidad de un inminente conflicto, ahora sí, más grave Irán-Estados Unidos, ¿no?”, lanzó Serbin Pont, dejando en evidencia el delicado equilibrio que hoy se construye entre tecnología ciudadana, información pública y secretos de Estado.

