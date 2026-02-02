Mundo

El presidente surcoreano dijo que el Grammy de “K-Pop Demon Hunters” es un “valioso logro” para su país

El reconocimiento internacional a la producción de animación con música ha sido saludado por el presidente Lee Jae-myung, quien subrayó el trabajo del equipo y la relevancia del galardón

Guardar
Yuhan, de 24 años, Ejae
Yuhan, de 24 años, Ejae y Mark Sonnenblick posan con el premio a la Mejor Canción Escrita para Medios Visuales por "Golden" de KPop Demon Hunters durante la 68.ª Entrega Anual de los Premios Grammy en Los Ángeles, California, EE. UU., el 1 de febrero de 2026. REUTERS/Mike Blake

El presidente surcoreano, Lee Jae-myung, celebró este lunes el premio Grammy otorgado a la canción ‘Golden’, tema principal del fenómeno de la animación ‘K-pop Demon Hunters’, que le ha brindado al K-Pop su primer gramófono dorado, un hito que el mandatario tildó como un “valioso logro” para la industria.

“El tema principal ‘Golden’ de ‘K-pop Demon Hunters’ ha escrito una nueva página en la historia del K-Pop al recibir el premio a la mejor canción para medios visuales en la ceremonia de los Premios Grammy”, dijo Lee en una publicación en X.

El presidente surcoreano destacó que es la primera vez que un compositor o productor de K-Pop gana un Premio Grammy, felicitando a los ganadores, los surcoreano-estadounidenses Ejae (cantante principal del tema) y Teddy, productor que ha trabajado con figuras como Blackpink, así como al productor surcoreano 24.

“Por encima de todo, el logro de hoy ha sido posible gracias a los equipos de producción y a las personas relacionadas que han sudado tras bambalinas”, dijo Lee, transmitiendo sus felicitaciones por “este valioso logro alcanzado en el escenario de mayor prestigio del mundo, con el que sueñan todos los músicos”.

El presidente surcoreano, Lee Jae
El presidente surcoreano, Lee Jae Myung. Ahn Young-joon/Pool vía REUTERS

’K-Pop Demon Hunters’ también figuraba en las categorías de mejor canción del año, mejor interpretación pop de dúo/grupo y mejor grabación remezclada, lo que en su momento representó la primera vez en la historia que un grupo de K-Pop femenino (ficticio o real) recibe una nominación en una de las cuatro categorías principales de los Grammy.

’Golden’ no se llevó el premio principal a canción del año, pese a haber arrasado previamente en otros certámenes internacionales durante la temporada, como los Globos de Oro y los Critics’ Choice Awards, donde la película fue galardonada como mejor filme animado y el tema principal como mejor canción original.

El premio a mejor canción para medios visuales no se encuentra entre los principales y se otorga en una ceremonia previa a la gala.

El resultado ha abierto interrogantes sobre si el fenómeno logrará mantener su racha de éxito en los Premios Óscar, donde ‘Golden’ está nominada a mejor canción original y el filme a mejor largometraje animado.

KPop Demon Hunters es el
KPop Demon Hunters es el avance del año 2025 según la revista TIME (Portada TIME)

’K-Pop Demon Hunters’ trata sobre un grupo femenino de K-pop que persigue demonios míticos y se convirtió el pasado agosto en la película más vista de la plataforma de contenidos en línea Netflix.

La banda sonora de la cinta, producida por Sony Pictures Animation, encabezó los principales listados internacionales el año pasado, con ‘Golden’ liderando durante semanas la lista de éxitos en Estados Unidos de Billboard.

(con información de EFE)

Temas Relacionados

K-pop Demon HuntersGrammyCorea del SurGoldenLee Jae-myung

Últimas Noticias

Las Fuerzas Armadas de Polonia denunciaron la intrusión de globos desde Bielorrusia por tercera noche consecutiva

Las autoridades implementaron cierres para la aviación civil tras detectar múltiples incidentes seguidos. La estrategia es considerada por Europa como una táctica híbrida en la que también se involucra Rusia

Las Fuerzas Armadas de Polonia

Un estudio determinó qué fenómenos meteorológicos favorecieron la sequía en Marte

El hallazgo reciente aportó nuevos datos sobre la influencia de eventos intensos pero locales, presentes en los veranos marcianos

Un estudio determinó qué fenómenos

El Kremlin confirmó que las negociaciones tripartitas sobre Ucrania se reanudarán este miércoles en Abu Dhabi

La segunda ronda de conversaciones entre Rusia, Ucrania y Estados Unidos tendrá lugar en el emirato, a menos de dos semanas del cuarto aniversario de la invasión rusa. Se centrarán en la cuestión territorial, principal obstáculo para un acuerdo de paz

El Kremlin confirmó que las

El cruce de Rafah que conecta Gaza y Egipto reabrió para el paso limitado de personas en ambas direcciones

La reactivación de la frontera representa un avance en las negociaciones tras el alto el fuego. Las operaciones se realizan bajo estrictas condiciones con presencia de observadores internacionales

El cruce de Rafah que

El régimen iraní identificó a casi 3.000 muertos por la represión mientras la ONU estima que la cifra llegaría a cerca de 20.000

Las autoridades de Teherán publicaron una lista con los nombres de esa cantidad de personas, pero organismos internacionales advierten que el balance real sería mucho mayor

El régimen iraní identificó a
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Incendios en Chubut: brigadistas retoman

Incendios en Chubut: brigadistas retoman el combate y esperan con optimismo dos jornadas de lluvia leve

Críticas a Johanna Fadul por comentario a Campanita en ‘La casa de los famosos Colombia’: “Es una forma de violencia”

Petro considera vital “para la vida de la humanidad” reunión que sostendrá con Trump en Washington y lanzó desafiante mensaje

Juan Carlos Pinzón dio consejos a Gustavo Petro para su reunión con Donald Trump: “Tiene que bajar el tono provocador”

‘El Monstruo’ se reencontró cara a cara con coronel PNP a quien había ordenado asesinar

INFOBAE AMÉRICA
Las Fuerzas Armadas de Polonia

Las Fuerzas Armadas de Polonia denunciaron la intrusión de globos desde Bielorrusia por tercera noche consecutiva

El hijo de Fernando Esteso, muy emocionado en el último adiós al actor: "Son momentos muy duros, muy duros"

Fiscalía de Brasil pide a Vale congelar activos por valor de 160 millones de euros por daños medioambientales

Restaurant Brands Europe se incorpora a IndesIA para impulsar la transformación digital en la restauración

La sangre seca sirve para detectar infecciones incluso 7 años después de tomar la muestra

ENTRETENIMIENTO

El Dalai Lama recibió su

El Dalai Lama recibió su primer Grammy a los 90 años

Trump criticó los premios Grammy y exigió a Trevor Noah que aclare sus dichos sobre la isla de Epstein

El thriller británico que pone en jaque a los fondos de pensiones

Jimmy Page y la noche que dio el peor show de su vida: “Todos se amontonaron encima”

El día que Pedro Pascal sorprendió a Matt Damon con una actuación de diez segundos: “Es jodidamente bueno, más tarde descubrí quién era”