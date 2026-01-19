Mundo

Las bolsas europeas cerraron con fuertes bajas ante las nuevas tensiones con Estados Unidos por Groenlandia y los aranceles

La caída general se atribuye a la reciente imposición de gravámenes anunciada por Washington, que generó inestabilidad en sectores financieros y un aumento en la demanda por metales preciosos como refugio. Hoy no opera Wall Street

Los mercados europeos cierran a la baja ante las nuevas tensiones por aranceles de Estados Unidos

Los principales mercados bursátiles europeos cerraron el lunes a la baja, afectados por una nueva escalada de aranceles recíprocos entre Estados Unidos y países de la Unión Europea (UE), tras la insistencia del presidente estadounidense Donald Trump en tomar el control de Groenlandia.

El FTSE 100 del Reino Unido finalizó en 10.200,65 puntos, con una caída de 34,64 puntos (-0,34%). El CAC 40 de Francia cerró en 8.101,68 puntos, con un descenso de 157,26 puntos (-1,90%). El DAX de Alemania terminó la jornada en 24.951,11 puntos, bajando 346,02 puntos (-1,37%). Por su parte, el Euronext 100 se situó en 1.754,15 puntos, tras perder 33,10 puntos (-1,85%).

El impacto de las tensiones comerciales se extendió también a los mercados de metales preciosos. El oro y la plata registraron máximos históricos, impulsados por las nuevas amenazas de Trump de imponer aranceles a varios países europeos que rechazan los planes de Washington sobre Groenlandia. Durante la sesión matinal asiática, los inversores optaron por activos considerados refugio, lo que llevó el precio del oro a 4.690,59 dólares la onza y el de la plata a 94,12 dólares la onza.

El oro y la plata suben a máximos históricos impulsados por las nuevas tensiones entre Estados Unidos y Europa

La posibilidad de que Estados Unidos aplique nuevos aranceles a los países europeos como parte del reclamo por Groenlandia tuvo un efecto inmediato, no solo en Europa, sino también en las bolsas de Asia. Las plazas de Tokio, Hong Kong, Shanghái, Sídney, Singapur y Wellington abrieron el lunes con descensos, mientras que los principales índices de Seúl y Taipéi mostraron aumentos en la misma jornada.

Las medidas anunciadas por Trump incluyen la imposición, a partir del 1 de febrero, de aranceles del 10% sobre importaciones provenientes de Dinamarca, Noruega, Suecia, Francia, Alemania, Reino Unido, Países Bajos y Finlandia. El mandatario advirtió que estos gravámenes podrían elevarse al 25% desde el 1 de junio si los países afectados mantienen su oposición a la demanda estadounidense. La decisión se produjo después de que el viernes anterior fracasara el intento de Trump de alcanzar un acuerdo con las autoridades de Groenlandia y Dinamarca.

La reacción de los mercados fue inmediata: el oro y la plata, considerados inversiones de refugio, experimentaron subidas notables, mientras que el dólar estadounidense se depreció y los futuros tanto europeos como estadounidenses retrocedieron. Sin embargo, no hubo operaciones este lunes en Wall Street por el feriado del Día de Martin Luther King.

Trump aseguró que llegó el momento de eliminar la amenaza rusa sobre Groenlandia

En declaraciones publicadas en su red social Truth Social, Trump reiteró este lunes su postura sobre Groenlandia, insistiendo en que es necesario eliminar la “amenaza rusa” en el territorio autónomo bajo soberanía de Dinamarca, y criticó la gestión del gobierno danés. “Durante 20 años, la OTAN le ha dicho a Dinamarca que debe eliminar la amenaza rusa de Groenlandia. Lamentablemente, Dinamarca no ha sido capaz de hacerlo. Ha llegado el momento, y se hará”, escribió el presidente estadounidense.

El mandatario subrayó en semanas recientes la urgencia de que Estados Unidos se haga con el control de la isla, argumentando que es la única manera de impedir una eventual ocupación por parte de China o Rusia. Según Trump, este objetivo se logrará “por las buenas o por las malas”. La imposición de aranceles a los países europeos, todos ellos miembros de la OTAN, forma parte de su estrategia para forzar el apoyo a los planes de anexión estadounidense sobre Groenlandia.

