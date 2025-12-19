Tragedia en Tokio: un matrimonio murió tras el incendio de un sauna

Un matrimonio falleció en Tokio tras quedar atrapado en una sauna incendiada en el centro Sauna Tiger de Akasaka (Crédito: El Yomiuri Shimbun vía AP Images)

Un matrimonio perdió la vida el lunes 15 de diciembre en Tokio, Japón, al quedar atrapado en una sauna privado que se incendió en el centro Sauna Tiger, ubicado en el distrito de Akasaka. El incidente ocurrió alrededor de las 12:25 del mediodía, cuando la pareja, identificada como Masanari Matsuda, de 36 años, y su esposa Yoko Matsuda, de 37, fue hallada inconsciente cerca de la puerta del recinto afectado.

Ambos residían en Kawasaki, en la prefectura de Kanagawa. La policía y los bomberos acudieron al lugar tras activarse la alarma de emergencia. Los afectados fueron trasladados a un hospital, donde se confirmó el fallecimiento.

Según reportes de The Japan Times, la emergencia se generó en una sala privada cuya reserva estaba vigente desde las 11 a las 13 horas. Autoridades informaron que el incendio se originó mientras la pareja se encontraba en el interior, supuestamente imposibilitada de salir, lo que llevó a la tragedia. Hasta el momento, las causas del fuego permanecen bajo investigación.

Las autoridades investigan si una falla en la puerta impidió la salida de la pareja durante el incendio en la sauna privada (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con el departamento de policía metropolitana, el botón de emergencia en la sala había sido presionado durante el incidente, lo que activó el aviso al personal y permitió la intervención de los servicios de emergencia. Los equipos de rescate encontraron la manilla de la puerta de acceso desprendida en el suelo al llegar, lo que refuerza la hipótesis de que la pareja no pudo abandonar la sauna a tiempo.

Investigación y medidas tras el siniestro

Las autoridades mantienen abierta la investigación para determinar el origen del fuego y las circunstancias por las que los fallecidos no lograron salir a salvo. Según The Asahi Shimbun, el sauna, inaugurado en 2022, se sometió a una inspección sanitaria en abril de 2023 por parte del Centro de Salud Pública de Minato. No se informó de irregularidades detectadas en ese control.

El personal de Sauna Tiger emitió un comunicado tras lo ocurrido, expresando sus condolencias y lamentando profundamente la pérdida de vidas. “Ofrecemos nuestras más profundas condolencias a las familias de los fallecidos y nuestro sincero pesar ante el dolor indescriptible sufrido”, indicó el local en su sitio web.

El botón de emergencia fue activado, pero los servicios de rescate hallaron la manilla de la puerta desprendida en el suelo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según el comunicado, difundido por People, el local permanecerá cerrado de manera temporal y reembolsará el dinero a clientes con reservas ya realizadas. Sauna Tiger afirmó que la atención a las familias será la prioridad central durante estos días y que colaboran plenamente con las autoridades en las diligencias correspondientes.

Detalles técnicos y antecedentes del local afectado

Los reportes policiales señalan que el fuego afectó principalmente la banca y el respaldo de la sauna, cuyos restos se encontraron quemados, aunque los fallecidos presentaron solo quemaduras superficiales en hombros y espalda. El control de la emergencia se logró alrededor de la 13:20 horas, tras la llegada de bomberos y especialistas.

La investigación considera la posibilidad de una falla mecánica en la puerta, ya que los dos estaban separados y en el piso al momento de la inspección, dificultando la evacuación. Los peritajes técnicos se centran en comprobar si existía alguna condición previa que facilitara el riesgo de quedar atrapado en el interior del recinto.

El local abrió sus puertas en 2022. Según The Mainichi, hasta la fecha no se habían reportado casos de emergencias similares ni existían demandas previas por incidentes en las instalaciones. El suceso ha causado consternación entre los residentes de la zona y usuarios habituales del centro de saunas.

El incendio afectó principalmente la banca y el respaldo de la sauna, mientras que las víctimas presentaron quemaduras superficiales – (Imagen Ilustrativa Infobae)

Reacciones y contexto tras la tragedia

La noticia generó una amplia cobertura en medios japoneses y ha provocado preocupación por los protocolos de seguridad en recintos de bienestar y esparcimiento. Organizaciones locales y clientes consultados han manifestado la importancia de revisar los procedimientos internos y asegurar el funcionamiento óptimo de los sistemas de emergencia.

El departamento de policía y bomberos continúa el análisis de imágenes y registros electrónicos de la jornada para esclarecer la secuencia exacta de los hechos. Se ha solicitado colaboración ciudadana para aportar información relevante al caso.

Por el momento, las causas definitivas del incendio en Sauna Tiger permanecen sin determinar. Las investigaciones incluidas por las fuentes oficiales podrían establecer en los próximos días si existieron fallas humanas, técnicas o una combinación de ambas.