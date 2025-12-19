Mundo

El descubrimiento de un túmulo revela un entierro colectivo inusual de la Edad de Bronce

Ocurrió en el sur de Escocia. Un equipo de arqueólogos halló restos cremados de ocho individuos, desvelando posibles episodios de crisis en la prehistoria regional

Un equipo de arqueólogos de la Guard Archaeology descubrió un enigmático lugar de enterramiento masivo en el sur de Escocia, cuyos restos se remontan a aproximadamente 3.000 años atrás. Este hallazgo, considerado uno de los más relevantes de la región en las últimas décadas, tuvo lugar durante las obras de construcción del acceso al parque eólico Twentyshilling, ubicado cerca de Sanquhar, en el área de Dumfries y Galloway.

La excavación, realizada por el equipo de Guard Archaeology en 2020 y 2021, reveló un túmulo funerario de la Edad de Bronce con las urnas que contenían los restos cremados de, al menos, ocho personas. Según informaron los especialistas, todos los cuerpos fueron depositados en una única y misteriosa ceremonia de entierro, lo que ha llamado la atención tanto de la comunidad científica como de la opinión pública.

El hallazgo se sitúa en una zona de terreno elevado y áspero, aproximadamente a cuatro kilómetros al sur de Sanquhar, dentro del recorrido del parque eólico, actualmente en funcionamiento. El descubrimiento de este enterramiento fue posible gracias a la exigencia de realizar trabajos arqueológicos como condición previa para la construcción del parque.

Detalles del túmulo funerario: urnas, rituales y un posible desastre

Durante la excavación, el equipo arqueológico encontró cinco urnas funerarias apretadamente ubicadas dentro de un solo pozo, lo que sugiere que todas fueron depositadas en el mismo acto. Los restos, datados entre 1439 y 1287 a. C., mostraron que los individuos fueron incinerados y enterrados casi de inmediato, lo que contradice las prácticas habituales de la época en esta zona.

El arqueólogo Thomas Muir, líder de la investigación, explicó a BBC la importancia de este descubrimiento: “Las cinco urnas en el túmulo de Twentyshilling contenían al menos ocho individuos. Las urnas fueron depositadas al mismo tiempo, ya que estaban apretadamente alineadas en el pozo y compartían el mismo rango cronológico del siglo XV al XIII a. C.”, detalló.

Este dato sugiere que se trató de un entierro colectivo, posiblemente perteneciente a una misma familia o grupo social. Muir destacó que lo inusual del caso radica en el tipo de tratamiento funerario, ya que existía una tradición extendida en la Edad de Bronce de dejar los cuerpos expuestos durante un tiempo antes de proceder a su entierro final.

“En algunas excavaciones anteriores, como la de Broughton en la región fronteriza, el túmulo fue reabierto y reutilizado, lo que indica un uso continuado por parte de la comunidad. En cambio, en Twentyshilling, todo indica que ocurrió algún evento terrible en la comunidad, posiblemente una hambruna, y muchas personas murieron en un corto lapso de tiempo”, explayó el especialista.

Otros sitios del área presentan señales similares: pruebas de abandono repentino y signos de hambre sugieren que la región pudo haber sufrido episodios de crisis durante la Edad de Bronce. “La época parece haber sido especialmente estresante para las comunidades de la zona”, resaltó Muir.

Una nueva pieza en el rompecabezas de la Edad de Bronce

Además del misterioso túmulo funerario, la investigación arqueológica identificó al norte un pequeño grupo de fosas perteneciente al periodo Neolítico tardío, fechadas entre 2867 y 2504 a. C. Estos hallazgos refuerzan la complejidad y antigüedad de la presencia humana en la región, aportando nuevas claves para comprender la evolución social y los desafíos enfrentados por estos pueblos.

El trabajo realizado por Guard Archaeology fue resultado de la planificación rigurosa exigida para preservar el patrimonio arqueológico antes de la puesta en marcha del parque eólico, el cual hoy ya se encuentra totalmente operativo. Según el reporte de la BBC, la localización exacta del túmulo y las características del terreno han confinado su acceso a especialistas, quienes continúan estudiando las urnas y los restos para descifrar el contexto y las causas de esta “misteriosa sepultura masiva”.

La comunidad científica internacional ya ha mostrado interés por el hallazgo, que podría abrir nuevas líneas de investigación sobre los rituales, las redes de parentesco y las circunstancias de la vida y la muerte en la Edad de Bronce escocesa. “Lo significativo de Twentyshilling es la combinación de cremación y sepultura inmediata, un procedimiento poco común y probablemente vinculado a un acontecimiento traumático para la comunidad”, sentenció Muir.

