La Unión Europea busca alternativas al uso de activos rusos para financiar la resistencia ucraniana a la invasión

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunció este jueves en Bruselas que la Unión Europea evalúa múltiples fórmulas para seguir financiando a Ucrania durante los próximos años. Entre las opciones consideradas figuran la emisión de deuda conjunta por parte del bloque o de sus Estados miembros y el uso de los activos rusos congelados por las sanciones, aunque insistió en que esta última sería la vía más efectiva para sostener el apoyo a Kiev.

Durante un debate en el pleno de la Eurocámara sobre la pasada cumbre de jefes de Estado y de Gobierno, Von der Leyen explicó que el Ejecutivo comunitario trabaja, en coordinación con Bélgica, para garantizar recursos adicionales para Ucrania. Según cálculos del Fondo Monetario Internacional, el país necesitaría cubrir una brecha de financiación superior a 60.000 millones de dólares entre 2026 y 2027.

La dirigente europea detalló que las alternativas en estudio son tres: que la UE emita deuda en los mercados usando el margen disponible de su presupuesto, que los Estados miembros tomen préstamos por separado y transfieran esos fondos a Ucrania mediante un acuerdo intergubernamental, o que se recurra a los activos rusos inmovilizados para otorgar a Kiev un “préstamo de reparación”.

Enfatizó que, en el diseño actual de Bruselas, el “préstamo de reparación” permitiría a Ucrania acceder a financiamiento sin intereses y solo estaría obligada a devolverlo una vez que Rusia pague las reparaciones de guerra. La financiación procederá del efectivo que generan los cerca de 200.000 millones de euros en activos rusos congelados al vencer, de modo que la Unión no tendría que incurrir en nueva deuda.

Von der Leyen alegó que este mecanismo es la opción “más efectiva” tanto para la sostenibilidad financiera ucraniana como para no tensionar las cuentas de los Estados miembros, que cuentan con un margen fiscal limitado. No obstante, la modalidad suscita dudas jurídicas, especialmente en Bélgica, país que alberga la mayor parte de los activos congelados, por lo que el Ejecutivo comunitario sigue en diálogo con sus autoridades para clarificar la legalidad de dicho sistema.

Como parte del respaldo inmediato a Kiev, Bruselas anunció el desembolso de un nuevo tramo de casi 6.000 millones de euros correspondientes al paquete global de 45.000 millones de euros acordado dentro del G7. Esta transferencia, según Von der Leyen, se financia con los beneficios extraordinarios generados por los activos rusos inmovilizados y busca dar un “nuevo ímpetu” a Ucrania.

La presidenta de la Comisión Europea añadió que una paz duradera depende de que Ucrania pueda mantener su integridad y capacidad defensiva: “(El presidente ruso, Vladimir) Putin aún cree que puede aguantar más que nosotros y que, con tiempo, puede lograr sus objetivos en el campo de batalla. Esto es claramente un error de cálculo”.

Paralelamente, los ministros de Economía y Finanzas del bloque se reúnen este jueves en Bruselas para discutir el futuro del apoyo financiero a Ucrania.