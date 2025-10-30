Israel recibió dos ataúdes con restos de rehenes entregados por el grupo terrorista Hamas a la Cruz Roja en Gaza

La Cruz Roja traslada el cuerpo de un rehén fallecido, retenido en Gaza desde el ataque de Hamás contra Israel el 7 de octubre de 2023, tras ser entregado por militantes de Hamás como parte de un alto el fuego y un acuerdo de intercambio de rehenes y prisioneros entre Hamás e Israel, en Deir al-Balah, en el centro de la Franja de Gaza, el 30 de octubre de 2025. REUTERS/Ramadan Abed

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) confirmaron este jueves la recepción de dos ataúdes entregados por la Cruz Roja en la Franja de Gaza, que contendrían los cuerpos de dos personas secuestradas por Hamas.

Los féretros fueron recogidos en el centro del enclave y trasladados bajo custodia militar hacia territorio israelí.

Según informaron fuentes oficiales, las tropas inspeccionarán los ataúdes antes de cubrirlos con banderas israelíes y realizar una breve ceremonia dirigida por un rabino militar. Posteriormente, los restos serán llevados al Instituto Nacional de Medicina Forense Abu Kabir, en Tel Aviv, donde se llevará a cabo la identificación formal.

El convoy que transporta los féretros cruzó recientemente la frontera desde Gaza hacia Israel, escoltado por las FDI. En el recorrido también viajan representantes del ejército y familiares de las personas secuestradas, que aguardan con angustia la confirmación de las identidades.

La Cruz Roja traslada los cuerpos de dos rehenes fallecidos, secuestrados durante el ataque de Hamás contra Israel el 7 de octubre de 2023, tras ser entregados por militantes de Hamás, en Deir al-Balah, en el centro de la Franja de Gaza, el 30 de octubre de 2025. REUTERS/Mahmoud Issa

A través de un comunicado, las FDI pidieron respeto y cautela ante la situación, solicitando que se espere la verificación oficial antes de difundir cualquier información sobre los nombres de las víctimas. “La identificación será comunicada primero a las familias”, señalaron desde el ejército israelí.

Sin incluir los dos últimos, los militantes han devuelto hasta ahora los restos de 15 de los 28 rehenes fallecidos que Hamas había acordado devolver como parte del acuerdo de tregua negociado por Estados Unidos con Israel.

Israel lanzó una oleada de ataques contra Gaza durante la noche del martes al miércoles, tras un ataque que dejó un soldado israelí muerto en el sur del territorio palestino.

La agencia de defensa civil de Gaza —que opera como fuerza de rescate bajo la autoridad de Hamas— afirmó que los ataques mataron a más de 100 personas, entre ellas decenas de niños, en la peor noche de bombardeos desde que entró en vigor la tregua el 10 de octubre.

El miércoles por la mañana, Israel anunció que había comenzado a “reafirmar el alto el fuego”, y tanto el presidente estadounidense Donald Trump como el mediador regional Qatar afirmaron que esperaban que se mantuviera.

Hamas ha declarado que sus combatientes “no tienen ninguna relación con el tiroteo en Rafah” y ha reafirmado su compromiso con la tregua.

También retrasó la entrega de lo que afirmó eran los restos de un rehén fallecido, añadiendo que cualquier “escalada obstaculizará la búsqueda, la excavación y la recuperación de los cuerpos”.

El grupo militante provocó indignación en Israel el lunes tras devolver los restos parciales de un prisionero recuperado previamente, lo que Israel consideró una violación de la tregua.

Militantes de Hamás portan un cadáver durante la búsqueda de rehenes fallecidos, en medio de un alto el fuego entre Israel y Hamás, en Khan Younis, sur de la Franja de Gaza. 28 de octubre de 2025. REUTERS/Ramadan Abed

Hamas había dicho que los restos eran el decimosexto cuerpo que había acordado devolver, pero el examen forense israelí determinó que, de hecho, eran restos parciales de un rehén cuyo cuerpo ya había sido traído de vuelta a Israel hacía unos dos años, según la oficina del primer ministro.

Los militantes tomaron como rehenes a 251 personas durante el ataque de Hamas contra Israel el 7 de octubre de 2023, que desencadenó la guerra en Gaza.

Tras el inicio del alto el fuego de este mes, el grupo devolvió a los 20 cautivos supervivientes que aún estaban bajo su custodia e inició el proceso de devolución de los 28 cuerpos de los rehenes fallecidos.

Israel acusa a Hamas de incumplir el acuerdo al no devolverlos con la suficiente rapidez, pero el grupo palestino afirma que llevará tiempo localizar los restos enterrados en las ruinas de Gaza.

