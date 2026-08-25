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Quiénes son los “muebles” de La Casa de los Famosos México y cuánto tiempo estarán en El Exilio

Por primera vez en la temporada, la Mudanza obligó a los habitantes calificados como “muebles” a enfrentar las consecuencias del juego

Texto en tres dimensiones que dice "La Casa de los Famosos MÉXICO" con letras azules y fondo degradado en tonos rosa y verde claro
Por primera vez en la temporada, la Mudanza obligó a los habitantes calificados como “muebles” a enfrentar las consecuencias del juego. (Facebook)
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Yanet García, Luis Chaparro y Ese Pérez se convirtieron en los protagonistas de una dinámica inédita en La Casa de los Famosos México 2026: más de 4 millones de votos del público los señalaron como los habitantes que menos aportan a la convivencia del reality, lo que desencadenó su traslado inmediato al Exilio.

La votación fue abierta por la conductora Galilea Montijo desde la gala de eliminación, donde el público tuvo la oportunidad de decidir quiénes merecían la etiqueta de “mueble”, término que en el programa define a los concursantes que el foro percibe como pasivos, desconectados de las dinámicas del juego o que evitan las polémicas.

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El veredicto fue contundente: Yanet García, Luis y Ese Pérez quedaron en los primeros lugares de la lista de los considerados “muebles”.

Fueron los conductores Odalys Ramírez y Diego de Erice quienes entraron a la casa para comunicarles a los tres el resultado de la votación. Las reacciones de los involucrados no pasaron desapercibidas ante sus compañeros ni ante las cámaras del 24/7.

La Casa de los Famosos México
Galilea Montijo abrió la votación desde la gala de eliminación y la respuesta del foro fue contundente: cuatro millones de votos bastaron para mandar a tres habitantes directamente al Exilio. (Captura de pantalla YouTube La Casa de los Famosos México)

“El público ya tomó la decisión y daremos a conocer quiénes son los habitantes que menos se involucran, que menos participan”.

La dinámica, conocida como “La Mudanza”, tuvo una consecuencia directa: los tres habitantes señalados fueron trasladados al Exilio, un espacio dentro del formato que los pone en una situación de riesgo dentro del juego. En ese sitio pasarán varias horas, o un día entero, hasta que el martes se defina quién de ellos regresa a la competencia y quién se despedirá de manera definitiva.

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Quiénes quedaron fuera de la lista de los “muebles”

Del otro lado de la votación quedaron los habitantes que el público absolvió de la etiqueta. Cynthia Klitbo, Memo Schutz, Yahir, Aldo Rendón, Gema Garoa, Karina Torres, Flor Vigna, Masad Altamimi, Ernesto Laguardia, Brianda, Deyanara y Mariana Ochoa fueron los nombres que la audiencia consideró activos dentro de la dinámica del reality.

La Casa de los Famosos México
Yanet García, Luis Chaparro y Ese Pérez fueron enviados al Exilio por ser considerados los más "muebles" de la temporada. (Captura de pantalla YouTube9

El contexto previo a la votación estuvo marcado por tensiones. Tras la eliminación de Moisés Peñaloza en la gala del domingo, la casa vivió una serie de enfrentamientos entre Ese Pérez, Flor, Masad y Yanet, lo que mantuvo encendidos los ánimos antes de que se revelara el resultado de la encuesta.

El Exilio como consecuencia y nuevo escenario del juego

El traslado al Exilio no es únicamente simbólico. Según el formato del programa, los habitantes enviados a ese espacio se encuentran en una posición vulnerable dentro de la competencia, lo que abre la puerta a nuevas dinámicas y posibles eliminaciones.

Sin embargo, Yanet, Luis y Ese tomaron con calma su traslado, al llegar al Exilio se sorprendieron. “Wow, esto hacía falta, gracias. Qué bonito”, expresó Yanet García.

Ante el comentario Diego de Erice se mostró desesperado: “Los mandan por muebles y dan las gracias. Creo que no han acabado de entender por qué están ahí y que probablemente haya más consecuencias, no solo estar en El Exilio”, señaló. “Les aseguramos no es de risa, es una decisión del público quienes al final mandan (...) No les cae el balde de agua fría aunque las pistas son evidentes”.

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La producción abrió una votación inédita para que el público decidiera quiénes no aportan a la convivencia. (Captura de pantalla YouTube)

La Casa de los Famosos México 2026 suma así una nueva mecánica que involucra directamente al público como agente de decisión, más allá de las galas de eliminación tradicionales. La figura del “mueble” deja de ser solo un insulto entre habitantes y se convierte en una categoría con peso real dentro del juego.

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