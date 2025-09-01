La policía ucraniana vinculó a Rusia con el asesinato de Andriy Parubiy, ex jefe del Parlamento

El momento del asesinato del diputado ucraniano Andriy Parubiy

Iván Vigivski, jefe de la Policía ucraniana, informó este lunes que las autoridades han encontrado un “rastro ruso” en el detenido acusado del asesinato de Andriy Parubiy, ex jefe del Parlamento ucraniano y figura central de la revolución del Maidán, según declaraciones en su cuenta de Facebook. Vigivski señaló: “Sabemos que este crimen no es casual. Hay en él (en el detenido) un rastro ruso. Todos responderán ante la ley”, sin aportar más detalles sobre la supuesta implicación rusa.

La detención ocurrió horas después del crimen, perpetrado el sábado 30 de agosto en Leópolis, en el oeste de Ucrania. De acuerdo con la policía, el acusado, un hombre de 52 años originario de la región de Leópolis, disparó ocho veces a Parubiy tras disfrazarse de repartidor de comida. Las imágenes publicadas por la policía muestran al sospechoso, de mediana edad y sin camiseta, esposado en el interior de una vivienda.

El asesinato de Parubi estuvo meticulosamente planificado, según las autoridades ucranianas (REUTERS/ARCHIVO)

Vigivski afirmó que el ataque estuvo meticulosamente planificado, con vigilancia de los movimientos de la víctima, trazado de rutas y organización de la huida. El sospechoso fue localizado 36 horas después en la región de Jmelnitski, también al oeste del país, adonde había huido tras el asesinato. El ministro del Interior, Ihor Klymenko, añadió que decenas de policías y agentes de seguridad participaron en el operativo de detención, afirmando: “Solo diré que el crimen fue cuidadosamente planeado: se estudiaron los movimientos de la víctima, se trazó una ruta y se pensó en un plan de huida”.

La Fiscalía ucraniana anunció que solicitará prisión provisional sin fianza para el detenido, imputado como presunto autor del asesinato. Parubi, de 54 años, será enterrado el martes en Leópolis.

Andriy Parubiy fue un dirigente nacionalista ucraniano, presidente del Parlamento entre abril de 2016 y agosto de 2019, y destacado líder de las protestas de 2013-2014 que exigieron vínculos con la Unión Europea y propiciaron la caída del entonces presidente prorruso Víktor Yanukóvich. Parubiy también se desempeñó como secretario del Consejo de Defensa y Seguridad Nacional de Ucrania en 2014, periodo en el que Rusia anexó la península de Crimea y se intensificó el conflicto armado en el este ucraniano.

El partido opositor Solidaridad Europea, liderado por el ex presidente Petró Poroshenko y en el que militaba Parubi, convocó este lunes un acto de homenaje en la plaza del Maidán de Kiev. El cartel del evento refiere a Parubi como “comandante del Maidán”, por su papel al frente de las unidades de autodefensa durante las revueltas.

Desde 2023, agencias estatales rusas consideran a Parubiy como buscado por las autoridades de Rusia. Moscú, que no ha emitido comentarios sobre la acusación de implicación en el asesinato, califica la revolución del Maidán como un golpe de Estado de corte fascista y reaccionó a la caída de Yanukóvich con la ocupación de Crimea y el apoyo a enclaves separatistas en Donetsk y Lugansk.

El presidente Volodimir Zelensky calificó el asesinato como “horrible” y vinculó el incidente con la seguridad en un país en guerra. “Todos tendrán que rendir cuentas ante la ley”, reiteró Vigivski, que recalcó la intención de las autoridades ucranianas de esclarecer todos los detalles del caso.