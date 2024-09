Fuertes precipitaciones récord dejaron graves daños y miles de personas afectadas en el sur de la India

Imágenes de drones muestran graves inundaciones en el sur de la India

Incesantes lluvias por dos días consecutivos en varios estados en el sur de la India han sumergido la región en el caos con carreteras, poblados o cultivos parcial o completamente destruidos, dejando a miles de personas afectadas, informaron este lunes fuentes oficiales.

Los estados meridionales de Telangana y Andhra Pradesh son hasta ahora las zonas más afectadas por estas precipitaciones, provocadas por los remanentes de un ciclón que se formó en el mar Arábico, dejando volúmenes récord de agua, mientras que los gobiernos regionales elevan el nivel de respuesta a los afectados.

La autopista se convirtió en un recurso para evitar caminar con las piernas bajo el agua

”El gobierno del estado está proporcionando todo el apoyo posible a quienes están sufriendo debido a las fuertes lluvias desde hace dos días. Estamos tomando todas las medidas necesarias para ello. Los ministros y altos funcionarios están dispuestos a prestar ayuda inmediata”, dijo en un mensaje en X el jefe de Gobierno de Andhra Pradesh, Chandrababu Naidu.

Aunque el Ministro Principal de Telangana, Revanth Reddy, reveló haber pérdidas de vidas humanas, las autoridades aún no han podido determinar el número registrado en ambas regiones. Sin embargo, los medios locales elevan la cifra total a 27 muertos.

Imágenes aéreas de las inundaciones en India.

Hasta el momento, en el estado de Andhra Pradesh, las autoridades han rescatado a unas 600 personas afectadas, mientras que en Telangana han reubicado a más de 13.000, según recogió este lunes el diario Times of India.

”Estamos sufriendo graves inundaciones en nuestro distrito, algo que no había ocurrido en los últimos 30 años (...) Nos hemos enfrentado a unas inundaciones sin precedentes y a muchos problemas con ellas”, dijo el recaudador de Khammam, Muzammil Khan, a la agencia de noticias ANI.

Uno de los locales comentó en un video “Mis padres están varados. Están atrapados en casa debido a las inundaciones desde hace dos días. No hay comida ni agua para ellos. Los equipos de rescate y el personal policial no pueden llegar hasta ellos. Nadie puede ayudarlos. He intentado llamar a mucha gente, pero nadie nos ayuda”.

Otro agregó, “Toda la localidad está inundada y todo el mundo está abandonado. No hay electricidad, ni agua potable, ni leche ni otros productos básicos. No hay nadie que pueda ayudarnos. La gente está abandonada y hay muy pocos barcos para rescatarla”.

Los pobladores aseguraron que "No hay electricidad, ni agua potable, ni leche ni otros productos básicos".

El país ha registrado un 6,9% más de precipitaciones que el promedio desde el inicio de la temporada de monzones el 1 de junio.

Las Fuerzas Aéreas de la India informaron del despliegue de cuatro helicópteros para evacuar a los atrapados y brindar material de socorro a las ciudades.

Las autoridades esperan que las precipitaciones comiencen a ceder a partir de hoy, sin embargo el Departamento Meteorológico de la India (IMD) emitió una alerta por riesgo de inundaciones para una docena de distritos, y una alerta roja sobre las regiones de occidente hacia donde pronostica que se mueva la depresión.

(con información de EFE y Reuters)