Invasión a Ucrania EN VIVO: EEUU aseguró que la ofensiva rusa en Donbás avanza lento y con retraso gracias a la resistencia del ejército de Kiev

Ucrania continúa recibiendo apoyo militar internacional a la espera de lo que será la arremetida del ejercito ruso, que según una reciente investigación del Reino Unido podría comenzar el 9 de mayo.

Por su parte, el Consejo de Seguridad de la ONU anunció que discutirá la semana que viene los ataques con misiles registrados el jueves en Kiev, durante la visita del secretario general de la Organización, Antonio Guterres. Con respecto a ese asalto, en el que falleció la periodista, Vira Hyrych, el Kremlin confirmó que se trató de un bombardeo aéreo de “alta precisión de largo alcance” planificado.

Mientras Ucrania confirma el que ya son al menos 900 los civiles en fosas comunes encontradas en Kiev, la oficina de la ONU para los Derechos Humanos cifró en 2.899 los civiles que han fallecido durante los ataques rusos.

A continuación, el minuto a minuto de la invasión de Rusia a Ucrania (hora de Ucrania, GMT+3):

Sábado 30 de abril:

4:15: Rusia confirmó este viernes que bombardeó Kiev, con misiles “de alta precisión”, durante la visita el jueves a la capital ucraniana del secretario general de la ONU, Antonio Guterres.

En ese ataque murió la productora y periodista Vera Hyrych, de la emisora financiada por Estados Unidos Radio Free Europe/Radio Liberty, después de que su vivienda recibiera el impacto de un misil.

El ministerio ruso de Defensa indicó que lanzó un ataque aéreo de “alta precisión de largo alcance” contra los talleres de la empresa espacial y de fabricación de misiles Artyom.

03.47: Rusia puso en órbita este sábado un satélite militar lanzado desde el cosmódromo de Plesetsk, en la región de Arkhangelsk, informó el ministerio de Defensa.

Según la agencia oficial Tass, las Fuerzas Aeroespaciales de Rusia lanzaron el viernes un cohete ligero Angara-1.2 con un satélite militar desde el centro espacial de Plesetsk, en el noroeste del país, y los sistemas de navegación del satélite funcionan con normalidad.

FOTO DE ARCHIVO: el secretario de Defensa británico Ben Wallace (REUTERS/Peter Nicholls)

02.32: El ministro de Defensa de Reino Unido, Ben Wallace, manifestó su pronóstico de que el presidente ruso, Vladimir Putin, intensificará el conflicto en Ucrania el 9 de mayo, Día de la Victoria en Rusia, declarándole la guerra a “los ‘nazis’” y pidiendo una movilización masiva contra su país vecino.

Según Wallace, este llamamiento de Putin podría darse durante el desfile del Día de la Victoria por las calles de Moscú, cuando el país celebra la victoria en la Segunda Guerra Mundial, aludiendo a que en a finales de febrero el mandatario ruso mandó iniciar una “operación especial” en Ucrania con el fin de “desnazificar” el país.

Volodímir Zelensky (REUTERS/Valentyn Ogirenko)

01.44: El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, denunció que Rusia pretende deshabitar la zona del Donbás con constantes ataques al igual que hizo con la ciudad de Mariúpol, que calificó de “campo de concentración ruso en medio de las ruinas”.

“En Donbás, los ocupantes están haciendo todo lo posible para destruir cualquier vida en esta área. Los constantes bombardeos brutales, los constantes ataques rusos a la infraestructura y las áreas residenciales muestran que Rusia quiere deshabitar esta área”, dijo en un vídeo Zelensky.

Añadió que si los invasores rusos logran realizar sus planes, al menos en parte, “todavía tendrán suficiente artillería y aviones para destruir todo el Donbás. Así como destruyeron Mariúpol”.

00.56: El Gobierno neerlandés aseguró que no puede rechazar a un barco con cargamento de petróleo ruso que podría intentar atracar en el puerto de Róterdam porque, subrayó, navega bajo la bandera de las Islas Marshall, y no la de Rusia, a pesar de que el mismo buque no logró acceder ya a Suecia.

El ministro neerlandés de Exteriores, Wopke Hoekstra, explicó que al barco “Sunny Liger” se le negó el acceso a Suecia por la resistencia de los trabajadores del puerto, que rechazan descargar barcos con “vínculos con Rusia”, y no por la negativa legal de las autoridades suecas, y eso llevó al buque a desviarse al puerto de Róterdam, el más grande de Europa.

Soldados ucranianos practican con un cañón de artillería anti aérea (Reuters)

00.24: El Pentágono informó de que EEUU ha empezado a entrenar militares ucranianos en Alemania para enseñarles a manejar el equipamiento de artillería que Washington está enviando a Kiev para combatir la invasión rusa.

El portavoz del Departamento de Defensa, John Kirby, explicó en una rueda de prensa que los soldados ucranianos están recibiendo entrenamiento en el uso de carros blindados y los sistemas de radar que EEUU ha anunciado recientemente que iba a enviar a Ucrania en sus paquetes de asistencia militar.

Kirby precisó que los uniformados ucranianos están aprendiendo a utilizar los cañones Howitzer, que les está suministrado el Gobierno de EEUU.

Noticia en Desarrollo...

