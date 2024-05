Narco monopoliza rutas migrantes a EEUU: “Es casi imposible llegar a la frontera sin pasar por los cárteles”

Las autoridades mencionaron que este problema ocurre en toda la región. EFE/Luis Villalobos

Autoridades de los Estados Unidos informaron que los cárteles de la droga en México han diversificado su actividad criminal y ahora se han aliado con grupos dedicados al tráfico de migrantes, por lo que han monopolizado el cruce fronterizo a la Unión Americana.

Blas Nuñez-Neto, subsecretario de Política Fronteriza e Inmigración del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, explicó que en los últimos años han observado estas alianzas.

“Lo que estamos viendo en los últimos años es una unión entre los grupos del crimen organizado que trafican droga y los grupos que se especializan en mover a las personas. Históricamente los grupos que se especializaban en el movimiento de las personas, no trabajaban muy de cerca con los cárteles”, explicó el funcionario a pregunta expresa de Infobae México durante la presentación sobre el reporte de Migración y Protección en Guatemala.

Fotografía de archivo donde se ve a un grupo de migrantes cruzando cerca a a la frontera de EE.UU con México en Jacumba, California. EE.UU. EFE/EPA/ALLISON DINNER

Agregó que el panorama al día de hoy “es totalmente diferente y es casi imposible llegar a la frontera de los Estados Unidos sin pasar por las manos de los cárteles y narcotraficantes en todos los países de la región, no sólo en México”.

“Son todos los grupos del crimen organizado que se están diversificando y especializando más y más en el movimiento de personas. No sólo dentro de nuestro hemisferio, sino que haciendo conexiones con grupos fuera de nuestro hemisferio, trayendo migrantes de otras partes del mundo”, abundó el funcionario, quien se desempeñó como director de Operaciones de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EEUU (U.S. Customs and Border Protection, CBP).

“Es algo que nos preocupa mucho, es algo que hemos discutido mucho muy de cerca el día de hoy en reuniones en los márgenes de la Cumbre Ministerial y es algo que estamos colaborando muy de cerca”, destacó Nuñez-Neto, con casi 20 años de experiencia en seguridad nacional.

Infobae México ha documentado cómo el Cártel del Noreste, Cártel del Golfo y Cártel de Sinaloa ha encontrado una oportunidad de negocio en el anhelo de miles de migrantes que buscan cruzar a los EEUU.

El Cártel de Sinaloa es uno de los principales grupos del narco que controlan el tráfico migrante. Imagen: Infobae México

Por ejemplo, Ofelia Hernández Salas, alias La Lupe, ha sido identificada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EEUU sancionó a la organización de la mujer que fue vinculada con el Cártel de Sinaloa con sede en Mexicali, Baja California.

“En estrecha coordinación con nuestros colegas encargados de hacer cumplir la ley y socios mexicanos, la designación de hoy de Ofelia Hernández Salas y su empresa criminal tiene como objetivo interrumpir las operaciones globales del grupo [...] continuaremos apuntando agresivamente a aquellos que buscan aprovecharse de los inmigrantes desesperados y abusar del sistema financiero de los EEUU”, declaró el subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, Brian E. Nelson, el 16 de junio de 2023.

De acuerdo con las autoridades de los EEUU, las organizaciones criminales ganan miles de millones de dólares por el contrabando de personas y la de Hernández Salas, compuesta por una red sofisticada que ha utilizado varios métodos para contrabandear a indocumentados, fue una de las que mayor ganancias acumuló al cobrar entre USD 10 mil y USD 70 mil por los servicios de contrabando.

La mujer originaria de Guerrero encabezaba una meticulosa red de contrabando de migrantes en alianza con el Cártel de Sinaloa (Infobae México / Jesús Aviles)

En tanto, el pasado 18 de enero de este año, el Departamento de Justicia de EEUU informó que tres sujetos se declararon culpables de conspirar para el tráfico de personas en acciones vinculadas al Cártel del Noreste.

Entre estos sujetos que se declararon culpables estaba un joven mexicano identificado como Luis Daniel Segura Guzmán, señalado de coordinar el transporte de migrantes a los EEUU y, de acuerdo con las investigaciones de las autoridades, en agosto del 2023 se percataron de una publicación en redes sociales en la que presuntamente se hablaba sobre un servicio de transporte ilegal para personas que buscaban entrar a territorio estadounidense.

Segura Guzmán cobró aproximadamente 8 mil dólares para el transporte de las personas en un vehículo Ford Raptor de color negro.

“Segura admitió que el CDN lo había reclutado en México para contrabandear extranjeros y que trabajó con Suárez para hacerlo. Las autoridades localizaron un teléfono celular en posesión de Segura que todavía estaba conectado a la cuenta de redes sociales utilizada para anunciar y coordinar el evento de contrabando”, aseguró el fiscal estadounidense Alamdar S. Hamdani.