Joven ahorca y arrastra a menor de edad en Guanajuato; vecinos intervienen para evitar una tragedia |VIDEO

Un joven fue captado maltratando a una menor de edad en calles de Guanajuato.

En México, la violencia contra las mujeres es un problema grave y persistente que adopta diversas formas, incluyendo la violencia doméstica, agresiones sexuales, feminicidios, y el acoso en espacios públicos y laborales. A pesar de que las autoridades se han mostrado a favor de erradicar esta conducta, recientemente se difundió en redes sociales el momento exacto en el que un joven fue descubierto por habitantes de Guanajuato agrediendo a una menor de edad a quien arrastró y ahorcó hasta dejarla inconsciente.

Fue a través de la red social X -antes llamada Twitter-, donde las imágenes cobraron relevancia. El video de apenas 44 segundos de duración muestra a un joven identificado como Javier Edmundo N, residente del municipio de Silao, acercarse a un automovilista quien basta hacer mención, le pide dejar a una mejor de 17 años de edad identificada como Avril, en la vía pública a la espera del arribo de los cuerpos de emergencia a quienes éste llamó.

El sujeto encargado de grabar las crueles imágenes le pide al joven quien viste un pantalón de mezclilla en color azul y una playera blanca no acercarse a él, al tiempo que le reclama que, desde metros atrás fue testigo de cómo cometía el ataque contra la adolescente quien fue arrastrada, golpeada y ahorcada hasta quedar desmayada.

“No me voy a bajar, güey. He visto cómo la estas azotando toda la calle, no mam*s. No la levantes, déjala ahí hasta que llegue la Policía”, dice el testigo mientras el presunto agresor intenta poner en pie al joven quien poco a poco comienza a recuperar el conocimiento.

El presunto responsable muestra preocupación por la integridad de la joven, por lo que el testigo le indica que la ambulancia ya está por llegar; sin embargo, esto no impide que intente hacer que la adolescente se levante. Actualmente se sabe que el agresor era su pareja sentimental y los hechos ocurrieron el pasado 21 de abril del presente año.

Un sujeto fue evidenciado en redes sociales por ahorcar y arrastrar a una joven por calles de Silao; piden a la Fiscalía intervenir.

¿Qué fue lo que pasó?

La víctima de 17 años de edad se pronunció el pasado domingo 5 de mayo en redes sociales por el video en el que dijo, pudo ser víctima de un feminicidio. “He decidido alzar la voz y no seguir callada. Me mantuve en silencio por miedo, por temor a mi seguridad y por la incertidumbre de ser juzgada, pero hoy he decidido romper el silencio porque nadie, ninguna mujer, merece ser tratada como lo fui yo”, escribió en las redes sociales denunciando tanto el hecho como a su agresor.

Avril relata que una persona, hoy se sabe fue el conductor de la unidad, escuchó lo sucedido y pudo intervenir, pues de lo contrario, no estaría dando a conocer los hechos. La joven asegura que a lo largo de su noviazgo, fue víctima de abusos por parte de Javier Edmundo N pero estuvo callada por miedo y amenazas por parte del masculino.

“Las peleas siempre iniciaban por sus celos y sus pensamientos tóxicos y terminaban en jaloneos, insultos verbales y pequeños golpes”.

Un joven fue captado maltratando a una menor de edad en calles de Guanajuato.

Actualmente se desconoce cuál es el paradero del agresor o si bien, la joven cuenta con algún tipo de seguridad para proteger su integridad. Ela en tanto, remarcó en su relato en redes sociales que, desafortunadamente las autoridades no hacen nada y por ello, alzaba la voz y publicaba las pruebas en las plataformas digitales.

“Hoy pido y suplico a todas las personas que leen que me ayuden a hacer justicia y que esto no quede impune como muchos otros casos más de mujeres que son violentadas y golpeadas por sus parejas, que incluso llegan a perder la vida y las autoridades NO hacen nada”.

La Fiscalía General de Justicia del Estadio de Guanajuato, a la que se le ha pedido intervenir, no ha dado a conocer su postura al respecto.