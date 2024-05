Santiago Taboada revela por qué rechazó la seguridad que le ofreció Martí Batres: “No le confío ni el peluche de mi hija”

Santiago Taboada se lanzó contra Martí Batres por manejo del agua contaminada en la alcaldía Benito Juárez. (CUARTOSCURO)

Santiago Taboada, candidato de Va X la CDMX a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, reveló que Martí Batres, actual mandatario capitalino, le ofreció seguridad para su tránsito por la ciudad, sin embargo, la rechazó.

Durante la Conferencia de la Verdad de Xóchitl Gálvez, en la cual estuvo presente Eduardo Rivera, candidato a la gubernatura de Puebla; Lucy Meza, de Morelos y José Yunes de Veracruz, así como Santiago Taboada, los candidatos fueron cuestionados sobre si solicitarían seguridad al gobierno federal.

Esto luego del ataque armado que sufrió el candidato a la gubernatura de Puebla el sábado por la noche, cuando sujetos ingresaron a la casa de sus vecinas y preguntaron por él, y aseguraron que le darían “un plomazo en la cabeza”.

Al respecto, Santiago Taboada reveló que Martí Batres sí le ofreció seguridad, pero se negó a recibirla, dejando ver desconfianza en este ofrecimiento.

“En mi caso, Martí Batres me la ofreció. Yo a él no e dejo ni el peluche de mi hija. Al final lo único que tenemos es auxilio vial con el área de la Subsecretaria de Tránsito. Yo rechacé la seguridad de la ciudad porque la intención no es cuidarnos, su intención es ponernos”, indicó el candidato que representa al PAN, PRI y PRD en la ciudad.

El candidato de la oposición en la CDMX dejó ver su desconfianza hacia el gobierno de Martí Batres Crédito: Prensa / Xóchitl Gálvez

Añadió que la intención de Martí Batres es replicar lo que se hizo desde la Jefatura de Gobierno durante los tres años de su gestión en la alcaldía Benito Juárez, esto es, dijo, espiarlo.

En ese sentido, añadió que “en la Ciudad de México, yo al jefe de Gobierno actual, no le voy a aceptar ni un vaso de agua”.

Seguridad para candidatos en Puebla y Veracruz

Sobre este mismo tema, Eduardo Rivera, quien recientemente sufrió un ataque, dijo que desde el inicio del proceso electoral solicitó la protección de las autoridades, pues durante su gestión como alcalde de Puebla e logró la desarticulación o detención de integrantes de más de 360 bandas delictivas.

Expuso que la Guardia Nacional realizó un análisis de la seguridad que se le podría otorgar, tras lo cual se determinó que sería alta dado el clima de inseguridad que persiste en Puebla.

Santiago Taboada dijo que lo único que busca el gobierno de la CDMX al ofrecerle seguridad es espiarlo. (Prensa / Xóchitl Gálvez)

“Desde que inició la campaña he tenido asignada Guardia Nacional, en ese riesgo alto que ellos mismos determinaron”, dijo, y añadió que tras el ataque que sufrió el sábado pasado se incrementó la seguridad a su persona y en inmediaciones de su domicilio.

Por su parte, José Yunes, de Veracruz, dijo que no ha solicitado seguridad, pero sí que el Gobierno del estado cumpla con darle seguridad a todos los veracruzanos, pues si hay riesgo para los candidatos, lo hay también para los ciudadanos.

“Todos vamos parejos ahí”, dijo el candidato a la gubernatura de Veracruz.