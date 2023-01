Por qué KeMonito se quiere retirar este 2023

KeMonito anunció su retiro de la Lucha Libre Mexicana (Instagram/ kemonitoeslomonito.cmll)

Una de las leyendas del cuadrilátero mexicano tiene sus días contados en la lucha libre, se trata de KeMonito. El emblemático peleador de baja estatura anunció que en este 2023 llegará a su fin su extensa carrera dentro de la lucha del Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL).

KeMonito está por despedirse del ring y retirarse del pancracio mexicano de forma definitiva, ya que después de 38 años como luchador profesional, el originario de Guadalajara, Jalisco ya se alista para colgar la máscara y jubilar a uno de los personajes más representativos de la lucha mexicana.

Fue en entrevista con Arena W de W Deportes en donde reveló el motivo por el cual ya quiere retirarse y dar paso a nuevos proyectos personales. Según explicó el propio luchador, las diferentes peleas que ha protagonizado a lo largo de su vida como peleador ya le causaron estragos de salud, por lo que consideró que llegó el momento de decir adiós a la lucha libre mexicana.

Con una trayectoria de más de 30 años en el ring, KeMonito se retira (REUTERS/Gustavo Graf)

Aunque se ha recuperado de las diferentes lesiones que ha tenido por las peleas en el ring, consideró que los golpes ya “le cobraron factura”, por lo que insistió que hay que saber cuando uno llega a su límite y desde su perspectiva, para KeMonito ya le llegó el momento de jubilarse.

Además precisó que prefiere irse ahora que está en buen estado físico y no irse de la lucha libre por una lesión de gravedad.

“No me agrada mucho. Yo quisiera durar más tiempo, hacer más cosas; pero el tiempo, los golpes y todo cobran factura. También hay que saber en qué tiempo hay que retirarse para no irse mal”.

En septiembre de 2022, Kemonito estuvo hospitalizado para una intervención quirúrgica (Foto: Instagram Kemonito/CMLL)

Sin embargo, KeMonito no aclaró la fecha de su retiro, únicamente dejó en claro que será a lo largo de este 2023, por lo que en los próximos días se conocerá más información en torno al retiro del micro luchador.

En cuanto a su estado de salud, el peleador de 55 años recordó una de sus últimas intervenciones en el quirófano a causa de una lesión en el ring. Explicó que fue una operación menor que lo obligó a tomar dos semanas de reposo, por lo que está convencido de que llegó el momento de retirarse.

“Tuve una cirugía menor que no tiene ningún peligro, pero sí requiero de 15 días de recuperación”, agregó.

¿Qué pasará con KeMonito?

Por otra parte, el luchador tapatío precisó qué pasará su personaje en el pancracio mexicano e internacional. Debido a la fama y popularidad que alcanzó, le cuestionaron si habría algún sucesor que mantenga vivo el legado que construyó KeMonito.

Sin embargo, el peleador de 80 centímetros de estatura bromeó con el peso del personaje pues no habría alguien que le llegue a la talla de KeMonito, pero, no descartó que si encuentra a algún luchador de baja estatura que esté esperando una oportunidad, podría dársela.

Hasta el momento, insistió en que no tiene a alguien que asuma su personaje, pues agregó que hay diversos factores para lograrlo, como la aprobación del CMLL y en particular, la aceptación del público.

KeMonito aún no tiene pensado algún sucesor para su personaje dentro de la lucha libre (Instagram/ @kemonitoeslomonito.cmll)

“No sé si haya algún chaparrito por ahí que esté esperando una oportunidad y se le pueda dar. Eso también depende del consejo ¿no? por mi parte, ahorita no creo que tenga un sucesor […] Todavía hay un poco de tiempo para ver eso, tal vez, no lo sé”

En cuanto a sus nuevos proyectos de vida, KeMonito aclaró que aunque se retire del cuadrilátero y ya no peleé más, consideró que no se alejará de la lucha libre. “Mi retiro es un retiro del ring, pero tal vez todavía siga dentro de la lucha libre, en otro ambiente, en otro término. No sé, todavía no está muy bien decidido, pero yo lo estoy pensando ya”, finalizó.

