Por segundo día La Chapiza amenazó a Los Rusos con narcomensaje en Mexicali

En un puente peatonal fue hallada una manta con amenazas para el grupo "Los Rusos" (Twitter/cesarmty)

Por segundo día consecutivo fue hallado un narcomensaje firmado por los Chapitos en contra de Los Rusos en Mexicali, Baja California, dicho mensaje amenazante fue hallado durante el lunes 12 de diciembre.

Vincularon a proceso a “El Plaga”, lugarteniente de Los Rusos, brazo armado del Cártel de Sinaloa en Mexicali El detenido fue detenido por el delito de homicidio en grado de tentativa en contra de oficiales VER NOTA

El texto, al igual que el anterior, estaba en una manta de color blanco y con letras negras y también tenía la imagen de una pizza que es como suelen identificarse Los Chapitos en sus mensajes y videos.

La manta estaba en un puente peatonal y la imagen del mensaje circuló en redes sociales y decía los siguiente: “Venimos por ustedes RUSOS. Atte. La Chapiza”.

Así anunció La Chapiza que iban contra “El Ruso” en zona donde hubo balacera La lona fue hallada en Mexicali, Baja California y fue reportada por personas de la zona que hicieron una llamada de emergencia VER NOTA

Cabe recordar que el día de ayer, domingo 11 de diciembre, fue hallada una manta similar, que hacía referencia a El Ruso, en una zona donde a principio del mes se registró un ataque armado.

La Chapiza volvió a dejar un narcomensaje contra "Los Rusos" en Baja California (Twitter/@Calvarie_Locus)

“Ruso ya venimos por ti. Atte. La Cha [imagen de una pizza]”, era lo que aprecia en la manta del domingo.

“No se vengan a enredar aquí”, la terrible advertencia de sicario de La Chapiza tras ser capturado por La Plaza En Ciudad Obregón se reportó el hallazgo de varios cuerpos y un par de mensajes firmados por La Plaza, grupo ligado al Cártel de Caborca VER NOTA

Fue el pasado 4 de diciembre que se informó sobre un enfrentamiento armado en los límites de Baja California y Sonora. En dicha ocasión se reportó la muerte de varias personas tras el ataque en que presuntamente participaron los grupos referidos.

Los primeros tiroteos ocurrieron en la comunidad campesina conocida como Estación Coahuila o Kilómetro 57, en Baja California, pero los enfrentamientos armados continuaron hasta el poblado Luis B. Sánchez, en Sinaloa.

El primer mensaje fue hallado durante el domingo 11 de diciembre (Foto: Twitter/@Calvarie_Locus)

De acuerdo con reportes policíacos desde el año 2019 al interior del Cártel de Sinaloa se han registrado enfrentamientos entre las facciones de Los Chapitos, hijos de Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo y Los Rusos, un brazo armado del Ismael El Mayo Zambada y que son supuestamente liderados por Jesús Alexander/Alejandro Sánchez Félix, alias El Ruso.

Asimismo el pasado 9 d diciembre se informó sobre la vinculación a proceso de Christian Alexis “N”, alias El Plaga, individuo señalado por las autoridades como lugarteniente de Los Rusos.

El Plaga está acusado por el delito de homicidio calificado en grado de tentativa después de que fuera detenido el pasado 19 de noviembre de este año al verse implicado en un enfrentamiento contra las autoridades municipales y estatales.

El Plaga fue detenido en Mexicali tras un enfrentamiento armado (FESC)

Los elementos policiales pertenecientes al Área de Inteligencia visualizaron un vehículo Jeep Rubicon de color blanco que transitaba a exceso de velocidad en las inmediaciones de la colonia Alamitos.

Ante estas acciones los uniformados solicitaron a los tripulantes, entre los que se encontraba El Plaga, que se detuvieran; sin embargo, los hombres hicieron caso omiso y trataron de escapar, posteriormente perdieron el control del vehículo y cayeron a una zanja, por lo que abrieron fuego contra las autoridades.

Por su parte ,el pasado 8 de diciembre circuló una grabación en la que aparecía un presunto sicario de La Chapiza quien fue capturado y sometido por supuesto miembros de La Plaza, un grupo ligado al Cártel de Caborca.

Un presunto sicario de La Chapiza fue capturado e interrogado por miembros de La Plaza al mando del 'Teniente Lobo' (Twitter/@arcangefantasma)

Varios hombres con armas largas estaban alrededor del hombre sometido que estaba vestido solo con ropa interior y, además, dijo que trató de alejarse del grupo criminal; sin embargo, no lo consiguió y declaró que:

“La neta, cholos, no se anden alucinando, no se vayan en el viaje que los van a alivianar, que les van a alivianar a la familia. Que el rollo, aquí es plaza de ellos, todo eso es mentira, yo me empecé a dar cuenta cómo estaba el rollo y no es así”, dijo con voz temblorosa el supuesto integrante de La Chapiza.

SEGUIR LEYENDO :