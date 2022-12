Irán Castillo confesó el sabor de su placenta tras dar a luz a su segundo hijo

Irán Castillo dio a luz a su segundo hijo, Demian, a sus 45 años (Foto: Instagram)

En febrero de este 2022, Irán Castillo se convirtió en madre de su segundo hijo, Demian, luego de once años de su último parto. El alumbramiento del pequeño causó comentarios encontrados entre el público, pues la actriz y cantante recibió gran cantidad de comentarios negativos, ya que por su edad muchos consideraron el embarazo como de alto riesgo.

A sus 45 años, el embarazo de la protagonista de telenovelas fue considerado “a una edad madura”, por lo que antes de dar a luz al bebé, un médico le aseguró a Irán Castillo que su bebé nacería con Síndrome de Edwards, un padecimiento relativo al desarrollo, sin embargo y pese al pronóstico, tras mantenerse en estricta vigilancia médica, el hijo de la famosa vino al mundo completamente sano y no presentó ninguna complicación.

Para cuidar la salud del pequeño Demian así como la suya, Irán decidió comerse su placenta, un método controversial sobre el que la actriz asegura recaen múltiples beneficios.

El embarazo de Irán fue cuestionado por ocurrir en "su edad madura" (Foto: Instagram/@castillo.iran)

Ahora, 10 meses después del nacimiento de su segundo hijo, Irán compartió la peculiar forma en que preparó el órgano que se desarrolla en el útero durante el embarazo, pues tras dar a luz tuvo la oportunidad de obtener su placenta, para posteriormente prepararla en un licuado.

“Eso de comernos la placenta viene de muy atrás, lo que pasa es que se perdió esta gran información y conocimiento. La placenta es un órgano que lo que hace es nutrir al bebé, le pasa oxígeno y alimento. Imagina todos los nutrientes que tiene este órgano, que, aparte, sólo está hecho para ese momento (…) Los mamíferos, cuando tienen sus crías, paren y se comen su placentita. Nosotros también somos un mamífero, lo que pasa es que ya lo olvidamos”, dijo Irán Castillo en una reciente entrevista.

La también cantante de temas como Yo por él y Por ti, por mí añadió que también se puede tratar la placenta para transformarla en cápsulas y así aprovechar todo su valor nutrimental.

“Muchas veces trituran la placenta, la hacen capsulitas. Me salieron como 150 y te las puedes ir tomando para que regulen tus hormonas en el posparto, te ayuda también a lactar mejor (…) Hay veces que recién paridas cortan un cotiledón (embrión de una planta), lo ponen en frutos rojos o en plátano, te lo echas en licuado y ni te sabe. Yo sí me lo eché en smoothie”, indicó, pese a que hay estudios que indican que la forma en que se prepara no elimina por completo las bacterias y virus infecciosos que podría contener la placenta.

Castillo dijo haberse informado correctamente antes de haber determinado si la ingesta de su propio órgano sería bueno para su salud o no.

"Árbol de la vida", escribió Irán Castillo al pie de la foto de su placenta (Foto: Captura de pantalla)

Cuando nación Damián, la artista compartió una imagen muy llamativa en sus perfiles sociales, donde aparece el órgano al que llamó “árbol de la vida” rodeado de flores.

“¡Cualquier palabra que pusiera aquí no sería suficiente para expresar mi dicha y felicidad! ¡Bienvenido Demián! Te amamos con todo nuestro ser. Gracias por llegar a llenarnos de este amor”, escribió en Instagram.

Entonces, la actriz que dio vida a “Carmen Govea” en Enemigo Íntimo compartió con sus seguidores los beneficios de practicar la placentofagia, acto de comer la placenta cruda, cocida o en forma de píldora, después de dar a luz: “Es increíble cómo la placenta puede ser nuestra propia medicina y se puede usar para tantas cosas tan maravillosas”, escribió la actriz.

Demian es el segundo bebé de la famosa, y el primero al lado de su pareja Pepe Ramos. Ya hace casi once años, en octubre de 2011, la protagonista de Soñadoras había dado a luz a Irka, su primogénita.

