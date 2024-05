Paco Villa se casó con su hermanastra: así comenzó su historia de amor

La insólita historia de Paco Villa y el matrimonio con su hermanastra (Foto: Instagram/@paco_villa_)

La mundo deportivo está de luto, este miércoles 01 de mayo se dio a conocer el lamentable fallecimiento de Francisco Javier Villa Escobosa, mejor conocido en la industria del entretenimiento nacional como Paco Villa. De acuerdo con los primeros reportes, el periodista deportivo murió tras luchar durante aproximadamente dos años contra el cáncer que padecía.

En cuanto trascendió la lamentable noticia, el equipo de fútbol Cruz Azul publicó un mensaje en memoria de su querido aficionado:

“Lamentamos profundamente la partida del gran Paco Villa. Nuestro más sentido pésame. Deseamos que familiares y amigos encuentren pronta resignación. Descanse en paz”.

Paco Villa se casó con su hermanastra

Entre los grandes talentos que tiene la narración deportiva mexicana, Paco Villa se posiciona como uno de los referentes en la actualidad, pues se ha ganado los compromisos estelares de la Selección Mexicana, Club América y Cruz Azul en TUDN, empresa donde las cualidades profesionales no son la única noticia.

Desde Andrés Vaca y Gina González, hasta el Perro Bermúdez con Leticia Torres, las relaciones amorosas que tienen los talentos de Televisa Deportes suelen ser noticia si escapan de la rutina, tal como ocurrió con Francisco Villa y Ethel Tame, quienes protagonizan una de las historias más insólitas que se conocen en los medios de comunicación.

La razón es particular pero no única, ya que este tipo de relaciones es común en varias familias y se dan de distintas formas. Paco y Ethel son hermanastros y se conocieron gracias a la relación que formaron sus padres, quienes indirectamente provocaron un matrimonio inesperado dentro de la familia.

La insólita historia de Paco Villa y el matrimonio con su hermanastra que celebró sus 25 años de novios (Foto: Instagram/@paco_villa_)

“Después de que mi papá se divorcia se vuelve a casar con una señora, Ethel Bazán, cuya hija es Ethel Tame, ahora mi esposa. La realidad es que pasan algunos años, nunca vivimos juntos, eso que quede claro, mi papá se fue a vivir con sus hijas y nosotros por nuestro lado y pues nace ese cariño”, afirmó entre risas Paco Villa en una entrevista con Javier Alarcón publicada en su canal de YouTube.

Curiosamente, el relator mexicano reveló que su relación oficial comenzó en un día especial para su carrera: “yo me declaro (para que fuera mi novia) el mismo día que me dijeron que iba a hacer mi primer partido en Televisa”; algo que sucedió en la casa de su padre, donde vivía Ethel Tame todavía.

“Yo fui por otros menesteres, a dejarle algo a mi padre y digo: pues es el momento. Me envalentoné”, dijo Villa, justo antes de afirmar que lo hizo sin el consentimiento de sus padres, quienes también eran padres de su futura novia.

La insólita historia de Paco Villa y el matrimonio con su hermanastra, Ethel Torres (Foto: Instagram/@paco_villa_)

“No le dije nada a nadie. No habían muchos indicios (de que se diera cuenta la familia). Habíamos ido en grupo al cine, hacíamos viajes a Cuernavaca toda la familia, pasábamos Navidad y Año Nuevo juntos, pero no, yo me aventé como El Borras”, contestó ante la pregunta de Alarcón.

“Quedamos de tomar un café al día siguiente, que es cuando me dice que sí íbamos a ser novios”. De esta forma comenzó la relación de la pareja Villa Torres, quienes tuvieron que revelar su relación pocas semanas después en una boda familiar.

Entre los momentos más intensos de la plática, Paco Villa contó cómo tuvo que decírselo a su padre, mientras que Ethel Torres hizo lo propio con su madre.

“En la boda bailamos ya siendo novios toda la noche. Incluso a Ethel algunas tías le querían presentar a chavos, porque nadie sabía en la familia. Un día después le dijimos a nuestros papás al mismo tiempo”, afirmó.

La insólita historia de Paco Villa con su hermanastra, Ethel Torres, quienes empezaron a salir tras el matrimonio de sus padres (Foto: Instagram/@paco_villa_)

“Yo esperaba una reacción mucho más férrea de mi papá, pero la realidad es que me dijo: respétala y pues para adelante. Mi papá pensando que íbamos a terminar, no que iba desarrollarse como se dio”, sentenció entre risas este tema de conversación.

Posteriormente contó que todo comenzó en 1995. Como novios duraron seis años y actualmente como pareja de casados ya acumulan más de 19 años, por lo que hace poco festejaron los 25 años de relación, una que comenzó a escondidas de su familia, pero que eventualmente obtuvo la aceptación de todos.