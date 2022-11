El crudo ataque de Javier Ceriani a William Valdés por su salida de VLA: “Operación colchón”

Javier Ceriani respondió fuertemente a William Valdés, luego que éste dijera que "nunca le va a caer bien" (Foto: Instagram)

En los últimos días William Valdés ha sido tema de conversación en el medio del entretenimiento, pues el conductor cubano fue despedido del programa matutino Venga la alegría, donde permaneció por casi tres años.

En medio de especulaciones por la reciente salida de Sandra Smester, quien fungía como Directora de contenidos de Azteca Uno, el futuro de William en la televisora era incierto, por lo que su salida del matutino no fue tan sorpresiva para muchos.

Por otra parte, es sabido que la relación de William con el periodista argentino Javier Ceriani no es la mejor, pues anteriormente el reportero de Chisme No Like había hablado mal de William, exponiendo detalles de su también repentina salida de Univisión en el año 2017.

William Valdés contó a Adela Micha por qué no soporta a Ceriani (Foto: captura de pantalla/Youtube)

Ahora, en entrevista con Adela Micha y tras su salida de Venga la alegría, el presentador de 28 años habló al respecto de Ceriani, con quien no tiene una buena relación desde que residía en Miami y formaba parte de Despierta América.

“El día que fue a Azteca lo puse en su lugar como tenía que hacerlo porque nunca lo había visto. Le dije que era un mentiroso y que la gente que se sienta arriba de la popó empieza a oler a popó, y él crece sentado arriba de la popó porque habla muy mal de mucha gente y dice muchas mentiras en su programa”, contó William a Adela en una reciente visita a La saga.

El también ex integrante de CD9 explicó que el día en que confrontó a Ceriani lo invitó a comprobar que lo que decía sobre él era verdad. “Le dije lo que yo sentía, fuera del aire me dijo: ‘si quieres párate y vete’ y le dije: ‘eres un personaje y no voy a caer en tu juego, en tu circo porque yo soy una persona que siento que soy profesional y al aire te voy a decir que eres un mentiroso.

Durante su despedida en el matutino, el cubano se mostró al borde del llanto (Captura Venga la Alegría)

“Él dijo que yo había demandado a un amigo que lo vi dentro de Univisión haciendo drogas y que lo había demandado a la corte de Miami. Le dije: ‘Te reto, si dices que no eres mentiroso vamos a la Corte de Miami, las demandas son públicas y vamos a ver si mi nombre aparece junto con el de esta persona’ y se quedó callado. No me cae bien y jamás me va a caer bien”, sentenció.

Tras estas declaraciones, Javier Ceriani no se quedó callado y se defendió del presentador explicando que efectivamente mencionó un tema de drogas que lo involucró directamente.

“Él está confundido, yo nunca dije que iba a demandar a Orlando Segura, ni que Orlando Segura lo iba a demandar a él, siempre pasa lo mismo con el teléfono descompuesto... escuchen bien, yo lo único que dije fue que a Orlando Segura lo sacaron de Despierta América por el tema de sustancias, y que lo había chivateado William, que también usaba sustancias, o sea que ‘Despierta sustancias’ le van a decir al programa, porque había muchas sustancias... Eso es lo único que yo dije”, afirmó Ceriani.

Javier Ceriani calificó de "patético" el actuar de Valdés dentro de la industria del espectáculo (Foto: Facebook/Javier Ceriani)

Posteriormente el argentino detalló que las razones por las que el exintegrante de CD9 dejó Univisión fue por una gran irresponsabilidad derivaca de sus noches de fiesta: “Llegabas tarde, borrachín, con sustancias y eras un irresponsable, te volvieron a contratar en todos los morning show y de todos te echan, algo debes tener, te echa Univision, Hoy y Venga la alegría, papito algo debes estar haciendo mal”.

Finalmente el controvertido periodista insinuó que William Valdés no había logrado construir su carrera artística de manera honesta.

“Todos quieren estar en un morning show y no dejan perder la oportunidad. Lo tuyo es patético, sabemos cómo entraste a esta industria y lo sabe Miami, y es una vergüenza, uno entra a la televisión trabajando, no porque hace operación colchón, lo hiciste, entraste, pero la vida te va haciendo a un lado”, finalizó Javier Ceriani.

