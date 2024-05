Las mejores cintas de Google México para ver en cualquier momento

Más de una docena de servicios de streaming compiten de forma feroz para ser los reyes del mercado, entre ellos Google. (Infobae)

En cada país la predilección de los usuarios cambia, por lo que los gustos en México son únicos y puede verse reflejado en este ranking de las películas más vistas en Google, una de las plataformas de streaming más populares.

Los listados de lo más visto ayudan a conocer los gustos de la mayoría de la gente y también pueden servir como guía al momento de estar frente al televisor a punto de decidir a qué título darle “reproducir”.

El top 10

1. Faith, Hope & Love

Faith, recién divorciada, participa en un concurso de baile para salvar a su estudio. Allí conoce a Jimmy, quien le ayudará a recuperar sus sueños.

2. The Priests

Un par de sacerdotes intentan liberar a una joven del yugo satánico mediante un exorcismo. El film está basado en un corto del mismo director, llamado "12th Assistant Deacon" (2015). (FILMAFFINITY)

3. En campaña todo vale

'En campaña todo vale', dirigida por Jay Roach (la saga 'Austin Powers' y 'Los padres de ella'), sigue la competición entre dos políticos de un pequeño distrito de Carolina del Norte por el mismo asiento en el congreso. Los dos oponentes, sumergidos en la batalla electoral, elaborarán sus propias campañas para alcanzar el mismo objetivo: involucrarse y crecer en sus deseos políticos y en el ambiente gubernamental. Una comedia ambientada en el mundo político y electoral estadounidense que sorprenderá al espectador con su original sátira.

4. Giants Being Lonely

A medida que su último año llega a su fin, la presión de "salir con vida" parece desalentadora para Bobby, Caroline y Adam, estudiantes de último año de secundaria. A medida que cada uno de ellos descubre lo que significa amar y ser amado, se encuentran navegando por la naturaleza compleja de las relaciones humanas, enfrentándose a sus propias versiones personales de negligencia y abandono. Con el béisbol como telón de fondo de esta historia sobre la mayoría de edad, tres adolescentes se encuentran en un camino traicionero hacia la edad adulta.

5. Talento millonario

María, tiene a su esposo en dificultad, ella en un acto valiente y de necesidad económica, presta su vientre para una inseminación pero le entregan el niño cuando descubren que nace con síndrome de Down. Isaac crece en medio de la dificultad pero su talento y gusto por la música hace que su familia se fortalezca ante las adversidades que tendrán que superar juntos.

6. Marcado para morir (Forced Vengeance)

En esta película Chuck Norris interpreta a Josh Randall jefe de seguridad de un casino en Hong Kong de la familia Paschal. Una familia rival (perteneciente a la mafia local) la Raimondi intenta comprar el casino pero se encuentra con el no rotundo del Sr. Paschal. Posteriormente la familia Paschal es asesinada salvo la hija menor, que escapa junto a Josh. Entonces comenzará una persecución por las oscuras calles de Hong Kong. (FILMAFFINITY)

7. Los Pitufos y el jinete sin cabeza (The Smurfs: The Legend of Smurfy Hollow)

Inspirado en el clasico cuento de La leyenda del Jinete Sin Cabeza, los Pitufos aprenden el valor de la amistad y la familia en este nuevo corto animado. Cuando Pitufo Filosofo es el favorito para ganar la caza anual de pitufresas por noveno año consecutivo, Pitufo Valiente se propone descubrir como Pitufo Filosofo gana cada año. La investigacion de Pitufo Valiente lo lleva al misterioso Jinete Sin Cabeza y directo a la trampa de Gargamel! Podran Pitufo Filosofo y Pitufo Valiente hacer a un lado sus diferencias para escapar juntos de Gargamel y el Jinete Sin Cabeza.

8. Surcando los mares (Following Seas)

La familia Griffith dio la vuelta al mundo tres veces y el libro Guinness de los récords recogió sus proezas en navegación El sueño de ser libres y navegar surcando los mares. En 1960, Bob y Nancy Griffith partieron con su velero para perseguir este sueño, literalmente, hasta los confines de la Tierra. Criando los hijos en el mar, o dejándolos en el suelo si era necesario, hicieron los sacrificios que su sueño exigía.

9. L'Animale

10. Aullidos (The Howling)

Karen, una popular presentadora de televisión de Los Ángeles, sufre una crisis nerviosa al estar a punto de ser asaltada por un violador. Para superar el trauma sigue el consejo de un psicólogo que le recomienda retirarse a descansar al campo. Viaja entonces a la costa norte de California y allí su marido sufre un cambio de personalidad al ser atacado por un extraño animal, mitad hombre, mitad lobo.

*Algunos títulos pueden repetirse en el ranking debido a que son diferentes episodios, temporadas o entregas, asimismo, podrían no traer descripción porque la plataforma no las proporciona.

Qué se puede ver en Google TV

Aunque con menos impacto que sus rivales, el gigante del internet también busca entrar al streaming con Google TV. (Google)

Google TV, anteriormente conocido como Google Play Películas, es un servicio con el que el gigante de internet permite a los usuarios ver series y películas que han sido adquiridas a través de la tienda Google Play.

Las películas se pueden comprar o rentar; mientras que en el caso de las series sólo se tiene la opción de compra y esto sólo es posible en Estados Unidos, Japón, Australia y el Reino Unido.

Los usuarios de Google TV tienen la oportunidad de descargar el contenido para poder verlo después sin necesidad de tener una conexión a internet. Google Tv se encuentra disponible en 60 países, aunque en la mayoría sus funciones son limitadas y sólo se puede hacer un pleno uso en territorio estadounidense.

El servicio de Google TV puede ser accesible a través de un navegador web, smartphones y tablets, ya sea que tengan Android o iOS.

Aunque no es muy popular, Google TV también ha entrado a la batalla del streaming y recientemente ha engrosado su catálogo de servicio y hoy es posible disfrutar de 80 mil series, películas y programas de televisión, al tiempo que incorporó la plataforma de The Roku Channel.