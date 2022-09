Magaly Chávez ya reaccionó a la agresión que sufrió Alfredo Adame

Alfredo Adame fue golpeado y su ex novia reaccionó sobre la agresión

El pasado 28 de septiembre, Alfredo Adame alarmó a sus seguidores de Instagram porque se mostró herido e incluso con un lado de la cara sangrando.

Mientras se viralizaban los videos del suceso en el que asesinaron a un policía y el actor fue golpeado, la ex novia de Adame, Magaly Chávez, compartió que estaba llegando a las instalaciones de Imagen Televisión para una entrevista con Gustavo Adolfo Infante.

No fue hasta la noche en que la modelo emitió su opinión respecto a las graves lesiones de su ex pareja. Reveló sus impresiones en en Instagram durante una dinámica de preguntas y respuestas en la que alguien la cuestionó “¿Te dio gusto lo que pasó hoy con Adame? lo golpearon”.

Instagram/@adamereacciona y @magaly_chavezoficial

Al respecto, Magaly respondió lo siguiente y demostró que ya dejó de lado la amarga forma en la que terminaron su relación al interior del reality Soy famoso ¡Sáquenme de aquí!

“¿Perdón? ¿Es en serio esta pregunta? Yo nunca me pondría feliz por la desgracia de alguien más, sea quien sea, jamás en la vida, creo que eso es lo que necesita este mundo, ser un poco más empáticos y poder tener el lugar de la otra persona. Creeme que eso no se lo deseo a nadie, por supuesto que no, esta es una pregunta donde digo ‘rotundamente no’, jamás me alegraría o me daría gusto lo que pasó, sea quien sea, no estoy hablando nada más de él, sea quien sea”

Después de que Magaly Chávez reveló lo que pensaba sobre el incidente que sufrió Adame, continuó respondiendo las preguntas anónimas que le hicieron sus fans, en una de ellas aclaró que su ex pareja y ella ya no tienen contacto ni se buscan a través de las redes sociales.

Otra persona que se posicionó al respecto fue Gustavo Adolfo Infante durante su programa. A principios de septiembre, Alfredo Adame se lanzó contra el presentador e incluso pidió que lo retiraran de la televisión, ante esto, muchas personas pensaron que probablemente el presentador de espectáculos había tenido alguna relación con la agresión, al respecto, el conductor de De Primera Mano dijo lo siguiente:

Ahorita que acaban de golpear a Alfredo Adame me está marcando mucha gente, diciéndome: ‘Oye, Gustavo...’, yo no fui, eh, yo no fui. Les doy mi palabra que afortunadamente yo estaba al aire, porque es capaz de decir que yo lo mandé golpear”.

A pesar de que Carlos Trejo, el principal rival de Adame, ha mantenido en silencio sus redes sociales, Fofo Márquez y Rey Grupero no dudaron en burlarse del presentador, aunque después borraron sus comentarios.

¡#AlfredoAdame recibe golpiza! Al parecer la agresión se dio por haber grabado a presuntas víctimas de homicidio#DePrimeraMano👌: https://t.co/oaYomlm1L7 pic.twitter.com/7QU5uMrieH — De Primera Mano (@deprimeramano) September 28, 2022

Lo que se sabe sobre el estado de salud de Alfredo Adame

Aunque en su momento el actor de telenovelas explicó que “unos malandros” lo habían golpeado, este 29 de septiembre reveló que la agresión habría sido un ajuste de cuentas, pues ya conocía a uno de sus agresores.

Por otra parte, Alfredo Adame reapareció un día después de las agresiones que sufrió en la colonia donde reside, Fuentes de Tepepan, alcaldía Tlalpan, Ciudad de México. A través de una de sus historias de Instagram compartió con sus seguidores que tiene cuatro fracturas en el rostro (una interna y tres externas), pero se encuentra estable.

Adame tiene cuatro fracturas en la cara tras la golpiza (Foto: Instagram/@adamereacciona)

El ex presentador del programa de revista Hoy explicó en redes sociales que el miércoles 28 de septiembre no se le pudieron realizar los estudios pertinentes por la fuerte inflamación de su ojo, fue en una Instastorie en la que se deja ver sin el vendaje por primera vez. “Nada más cuatro fracturas, amigos”, se pudo leer con un texto por encima del video.

En su mensaje, el controversial actor de telenovelas agradeció la atención médica que recibió tras las heridas en el rostro y también confirmó la posibilidad de que su retina se haya desprendido:

