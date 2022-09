Por qué en México decimos “armar un pancho”

"No armes pancho", una frase muy utilizada en México (Foto: Getty Images)

Una caracterísitca de México es que se suelen usar expresiones con un giro propio del país, que de hecho se les denomina como “mexicanismos”. Estos suelen explicar alguna acción específica y generalmente su significado tiene algún antecedente histórico o cultural.

Las expresiones mexicanas se llegan a catalogar en tres grupos: indigenismos, mexicanismos sincrónicos y solo mexicanismos, este último tiene lugar en el lenguaje coloquial del país.

Una de las frases que más suelen utilizar los mexicanos es “no hagas un pancho”, expresión que tiene dos versiones de su origen, uno que tiene que ver con la Revolución y otro con una banda delictiva.

De acuerdo con dos libros del escritor José Agustín, el nombre surgió de una banda llamada Los Panchitos. Ellos lideraban en la década de los 80 las zonas como Santa Fe y Observatorio, pues se dedicaban a asaltar personas con violencia.

En la época fueron muy escandalosos, tanto que salieron en periódicos, es por esa razón que la expresión “armar panchos” se derivó de esos sucesos, ya que era un llamado a no meterse en problemas.

Asimismo, existe la teoría de la Revolución Mexicana, en la que se involucra a Pancho Villa, pues se dice que la forma de actuar de los revolucionarios que seguían a este personaje eran muy agresivos.

Entonces, en aquellos tiempos, cada vez que las personas veían acercarse a los revolucionarios decían que habían “armado un pancho”.

Qué significa “armar un pancho”

Como su orgien lo dicta, la definición se utiliza para referirse a armar un problema, una pelea, un escándalo, sin embargo, se ha deformado un poco y también se puede utilizar para otro aspecto.

Si, para decirle a alguien que no llore, que no sea demasiado dramático y también suele utilizarse bastante cuando los niños se ponen a hacer berrinche o no quieren obedecer.

A los niños se les suele decir: "no hagas tu pancho" cuando están haciendo berrinche (Foto: Getty Images)

La expresión se ha vuelto tan utilizada que incluso existen varias maneras de decirla, por ejemplo:

- No hagas pancho.

- Ya vas a hacer tu pancho.

- No seas panchera.

Quiénes eran Los Panchitos

Hace ya bastantes años, José Luis Moreno Salinas, alias El Hacha, fue el líder de esta banda criminal denominada la pandilla de adolescentes más temible de los 80 y la cual nació en la alcaldía Miguel Hidalgo.

Estos jóvenes solían vestirse al estilo punk con chamarras de cuero y peinados alocados, outfits que acompañaban con palos, piedras, picos y bombas molotov , mientras dominaban varios barrios, entre ellos Tacubaya.

Generalmente, por lo que Los Panchitos solían “hacer panchos” era por territorio y fama, confesó El Hacha para una entrevista. Además, su banda se llegó a conformar hasta por 500 integrantes.

Recuerdo cuando a los delincuentes les llamaban “chavos banda”, cuando en el DF la banda que tenía azotada a la zona poniente era la de “Los Panchitos”. — C-yid Vaca (@sajidcdevaca) May 19, 2022

Un dato curioso de esta historia, es que José Luis Moreno Salinas no fue un adolescente en situación de pobreza, pues sus primeros años perteneció a la clase media alta.

“Yo no vengo de una familia pobre: mis papás tenían dinero. La Academia Militarizada México en ese tiempo era como hoy es la Ibero. Yo estudiaba ahí”, comentó para Reporte Índigo.

El grupo surgió cuando José Luis iba a la colonia 16 de septiembre para vivistar a su novia y allí conoció a quienes serían los tres primeros integrantes de la banda, que curiosamente se llamaban Francisco y por eso el nombre Los Panchitos.

Ellos mismos comenzaron a llamar Pancho a cualquiera que se les cruzaba. “Por eso se quedó el nombre de Los Panchitos”, comentó el Hacha.

