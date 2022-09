La ácida crítica de Epigmenio Ibarra al PAN por Guardia Nacional: “Los une el odio y el miedo”

Epigmenio Ibarra arremetió en contra del PAN por su negativa para aprobar la reforma a la Guardia Nacional (Fotos: Cuartoscuro//Karina Hernández/Infobae)

El productor y periodista, Epigmenio Ibarra, arremetió en contra del Partido Acción Nacional (PAN) por su negativa para aprobar en el Senado de la República la reforma que busca que la Guardia Nacional pase a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

El pasado martes 6 de septiembre, a través de su cuenta oficial de Twitter, el fiel simpatizante de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) lamentó que los integrantes del blanquiazul tengan tanto “odio y miedo” por las personas que “piensan distinto”.

En el mensaje, el fundador de Argos Comunicación agregó que a los militantes de Acción Nacional los une la fe en los “dogmas inalterables”.

El fundador de Argos Comunicación aseguró que a los militantes de Acción Nacional los une la fe en los “dogmas inalterables” (Foto: Twitter/@epigmenioibarra)

“El PAN es monolítico; es decir es un mono de piedra. A quienes en ese partido militan los une la fe que tienen en dogmas inalterables y en el odio y el miedo a quien piensa distinto”

Ante su publicación, las reacciones de los internautas no se hicieron esperar, pues varios usuarios se burlaron del productor por no conocer el significado de “monolítico”.

“Que alguien le explique a este gran pensador y letrado lo que no es un ‘mono de piedra’”, “Aprenda a usar un diccionario primero, los monos son otros (Morena) y nada tiene que ver la connotación que le puso a su ‘metáfora’ con el sentido que tiene la palabra” y “¿La 4T también incluye una nueva etimología o nada más le está haciendo a la payasada?”, fueron algunas de las respuestas.

Marko Cortés pidió a los senadores de todos los partidos actuar en congruencia y rechazar la minuta de la Cámara de Diputados (Foto: PAN)

Y es que en el marco de la discusión por la reforma a la Guardia Nacional, el dirigente del Partido Acción Nacional, Marko Cortés Mendoza, pidió a los senadores de todos los partidos actuar en congruencia y rechazar la minuta de la Cámara de Diputados sobre la “militarización” del país.

En conferencia de prensa la tarde del martes, el líder del blanquiazul informó que se acordó con los senadores panistas a no acompañar la iniciativa, porque, “además de que lleva a la militarización del país”, representa una afrenta a la Constitución y a los derechos humanos.

“Por supuesto que no acompañaremos esta iniciativa que es una afrenta más a nuestra Constitución y a nuestros derechos humanos de todas y todos los mexicanos”

El líder panista también refrendó el rechazo del PAN a la iniciativa del Partido Revolucionario Institucional (Foto: Twitter/@MarkoCortes)

Y es que de acuerdo con Cortés Mendoza, las Fuerzas Armadas merecen todo el respeto, pero en materia de seguridad pública deben ser los segundos respondientes, no los primeros, porque esa responsabilidad debe ser de las policías civiles.

En su participación, el líder panista también refrendó el rechazo del PAN a la iniciativa del Partido Revolucionario Institucional (PRI) de ampliar el periodo de permanencia de las Fuerzas Armadas en la Guardia Nacional, porque “eso es ir por el camino incorrecto de la militarización del país”.

Por eso, llamó a todos los partidos, especialmente a los que conforman la coalición Va por México, a que asuman una postura congruente y valiente, así como que cumplan los compromisos acordados de cara al país.

“Y digamos con claridad, no a la militarización de México, y digamos con claridad sí a la seguridad, a la paz, a la tranquilidad, a través de policías civiles que siempre vayan acompañadas y respaldadas cuando sea necesario por nuestras Fuerzas Armadas, pero no sobre exponiéndolas y no haciéndolos los primeros responsables ante el fracaso presidencial en materia de seguridad en este sexenio”, destacó el dirigente de Acción Nacional.

