Cuál es la debilidad de María Asunción Aramburuzabala, la mujer más rica de México

María Asunción Aramburuzabala es la mujer más rica de México.

Una de las mujeres más poderosas de México, sin duda alguna, es María Asunción Aramburuzabala, quien es considerada también la mujer más rica del país. Ella es una de las herederas de Grupo Modelo, empresa cervecera que habría sido cofundada por su abuelo, el español Félix Aramburuzabala, quien a su vez la heredaría a su padre, Pablo Aramburuzabala.

Según el último listado de Forbes, la empresaria, quien en la actualidad lidera las empresas Tresalia Capital y Abilia, entre otras, cuenta con una fortuna de USD 6 mil 650 millones, lo que la convierte en la mujer más rica del país, seguida de Eva Gonda de Rivera, quien cuenta con USD 5 mil 700 millones.

Esto también convierte a Mariasun, como es conocida entre sus amigos y familiares, en la quinta persona más acaudalada de México, solo por detrás de otros empresarios, que son Carlos Slim Helú, la persona más acaudalada del país, quien cuenta con una fortuna de USD 81 mil 200 millones; Germán Larrea Mota Velasco, quien tiene una fortuna de USD 30 mil 850 millones; Ricardo Salinas Pliego, dueño de TV Azteca y Elektra, quien cuenta con una fortuna de USD 12 mil 450 millones y, finalmente, la familia Bailléres, quienes cuentan con USD 6 mil 650 millones.

María Asunción Aramburuzabala heredó una gran parte de Grupo Modelo, la empresa que había heredado de su padre, pero luego, en 2012, la vendió al grupo blga ABI-InBev por 17,000 millones de euros, pero permanece como accionista y ocupa un lugar en el Consejo de administración de ella.

Actualmente, la fortuna de Mariasun se calcula en más de USD 6 mil millones. Foto Cuartoscuro

En el año 2016, Mariasun fue entrevistada por la revista estadounidense especializada en temas financieros Forbes, en donde hizo varias declaraciones, entre la que destacó que “Yo nunca me he visto a mí misma en términos de dinero o de poder. Soy una mujer normal”,

También, en dicha entrevista, dijo que ella definía la riqueza de dos maneras, por una parte es el sentirse satisfecho como personas de lo se hace y cómo se hace. Por otra lado, se encuentra la riqueza que es el dinero y eso “es simplemente una unidad de medida, en la que se mide el éxito que vas logrando al emprender”.

En la entrevista, también se le preguntó cuál era su fortaleza, a lo que respondió que era su alta convicción. “Yo no hago cosas de las que no estoy completamente internamente convencida, y tengo mucha disciplina y mucha seriedad de las coas, y creo que eso es lo que realmente, al final del día, esa disciplina, ese esfuerzo constante me ha llevado a los lugares en donde he podido realizar cosas”.

¿Cuál es la debilidad de la mujer más acaudalada del país?

Enseguida, se le preguntó cuál es su debilidad, a lo que dice que es la impaciencia. “Me gusta ver resultados rápido, yo soy totalmente orientada a resultados, no es que no tenga largo plazo, pero me gusta que las acciones traigan resultados”.

Luego de la muerte de su padre, Mariasun heredó gran parte de Grupo Modelo. REUTERS/Edgard Garrido

Ella originaria de la Ciudad de México y estudió la carrera de Contaduría Pública en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y fue en 1995 que en conjunto con su mamá Lucrecia Larregui y su hermana, crearon Tresalia Capital, una firma de capital privado y de riesgo, a través de la cual invirtió en tecnología, bienes raíces, reservas territoriales, educación, salud.

Otras empresas que le pertenecen son Abilia Inteligencia Inmobiliaria, dedicada a la edificación de oficinas, residencias y desarrollo inmobiliario, y Kio Networks, un operador de centro de datos vinculados, y el cual en agosto del 2020 se dio a conocer que se analizaba su venta, por hasta USD 1,000 millones. La empresaria además fue la primera mujer en formar parte del Consejo de Administración de la Bolsa Mexicana de Valores, en el 2003. Y formó parte de los consejos administrativos de América Móvil, ICA, Televisa, Banamex, Médica Sur, y Tory Burch, entre otros.

