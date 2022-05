Qué se dijo en vivo en la mañanera del presidente de México del miércoles 18 mayo de 2022

Fiel a la tradición desde que inició su gobierno, la administración de Andrés Manuel López Obrador ofreció su conferencia diaria en la que funcionarios explicaron avances en distintas áreas y atendieron preguntas de los medios de comunicación.

Aquí la transcripción completa de la conferencia que se transmitió en vivo este día y que publica la página web del Gobierno de México.

2022: Año de Ricardo Flores Magón, precursor de la Revolución Mexicana

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Buenos días. Ánimo.

Bueno, pues vamos, como todos los miércoles, vamos a informar sobre cómo estuvieron las mentiras de la semana. Aclaro que es una síntesis apretada, pero es importante que se conozca cómo mienten y calumnian nuestros adversarios en su desesperación, porque quisieran que regresara el régimen de corrupción, de injusticias, de privilegios.

Extrañan la corrupción, se acostumbraron a la corrupción y a mandar, a conservar el privilegio de mandar; se acostumbraron a que el pueblo no existía y ahora que el pueblo es protagonista de esta historia, pues les molesta mucho.

Entonces, vamos a ver las mentiras. Y no se hace para dañar a nadie, para afectar a nadie, sino para mantener el debate sobre estos temas. Es muy importante el derecho a la información y que no haya un monopolio de la información, que la información no la controlen, ni el poder ni los grupos de intereses creados, sino que la información sea veraz, democrática, que tenga como imperativo la ética.

Ahora que un señor con mucho dinero en el mundo había decidido comprar Twitter, la plataforma esta que tiene una palomita; luego, no sé si sea cierto, ustedes saben más, pero como que se arrepintió o se congeló la operación.

Porque se empezó a hablar de que no había palomitas, sino pajarracos, que había muchas cuentas falsas. ¿Cómo le llaman a eso?

INTERVENCIÓN: Bots.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Bots, sí. O sea que no es nada más el Reforma y El Universal, es un fenómeno mundial.

Vamos.

ANA ELIZABETH GARCÍA VILCHIS: Con su permiso, señor presidente.

Buenos días a todas, a todos.

Este es el Quién es quién en las mentiras de la semana del 18 de mayo de 2022.

Como dijo el presidente, este es un breve resumen. La primera, una vieja atribución del SAT quieren achacársela al gobierno de López Obrador para acusarlo de terrorismo fiscal, pero la ley es del periodo neoliberal.

El Servicio de Administración Tributaria puede acceder a la información bancaria de personas y empresas sin necesidad de contar con una orden judicial, así lo reconoció la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La Primera Sala de la Corte aprobó una jurisprudencia que establece que el secreto bancario no opera si se trata de información que el SAT requiere para su fiscalización.

Acto seguido, el 10 de mayo se emprendió una campaña de desinformación acusando al gobierno del presidente López Obrador de establecer terrorismo fiscal contra los ciudadanos.

Esta ley no es nueva, es de gobiernos anteriores, no fue promovida en este sexenio, la resolución de la Corte se debió a un juicio de amparo que promovió un particular.

Sin embargo, medios como Expansión, El Contribuyente y Forbes y personajes como Max Kaiser, el monero Calderón, acusaron al gobierno de terrorismo fiscal. La información que publican esos medios y personajes de la oposición es falsa. El Gobierno de México no fiscaliza cuentas bancarias de manera generalizada y el secreto bancario no se viola.

El artículo 142, fracción cuarta de la Ley de Instituciones de Crédito, que obliga a proporcionar información bancaria, no es arbitrario, desproporcional ni vulnera el derecho a la vida privada, concluyó la Corte.

Segunda nota, por favor. Falsa fotografía de AMLO en Cuba. Usan fotomontaje con la intención de manchar la visita del presidente López Obrador a Cuba.

El pasado 8 de mayo, el presidente Andrés Manuel López Obrador visitó Cuba en el marco de su gira por Centroamérica con el propósito de firmar un acuerdo en materia de salud y llevar el programa Sembrando Vida, el proyecto de reforestación y regeneración social más grande del mundo.

La visita de Estado fue objeto de críticas de la oposición y sobre todo la postura frente a la Cumbre de las Américas de incluir a todos los países. Entre los rumores, falsedades y descalificaciones destacó una fotografía con el pie de foto perfecto: ‘AMLO ignora al pueblo de Cuba en manifestación’.

La imagen falsificada es un montaje de tres fotos tomadas en lugares y momentos diferentes. Aquí los vemos en la pantalla.

En el montaje se ve al presidente López Obrador dentro de un vehículo. La imagen es de una gira por Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, el 27 de agosto de 2021. Al fondo se ven unos maestros de la CNTE manifestándose.

Las otras fotos montadas corresponden a las manifestaciones en La Habana del 11 de julio de 2021. Esta foto de 2021 fue publicada por el diario español El País y la imagen del retrovisor es de la Agencia EFE. Este collage circuló mucho por WhatsApp y Telegram.

Este fotomontaje, por cierto, bastante malo, busca confundir a la ciudadanía sobre la visita presidencial a Cuba.

Siguiente, por favor. No es verdad que se haya reducido el presupuesto a los museos y mucho menos que estén en peligro. El periódico 24 Horas publicó el 13 de mayo un artículo con el título ‘Asfixian museos’, en el que asegura que el Gobierno de México había reducido el presupuesto al Museo Nacional de Antropología y al Museo Nacional de Historia.

Por su parte, el diario El Heraldo va más lejos y titula un texto ‘Antropología y otros museos, en peligro’, en la que toma como fuente la nota de 24 Horas y asegura que los museos ya mencionados ‘sufrieron un recorte salvaje’, pero esa información es falsa.

Al respecto, el Instituto Nacional de Antropología e Historia informó que para este año no hubo reducción presupuestal y que tanto el Museo de Historia como el Museo de Antropología, que se encuentran en Chapultepec, han recibido importantes presupuestos extraordinarios en 2022.

En plena pandemia, en 2020, el Museo de Antropología recibió 90 millones 395 mil 250 pesos, en 2021 recibió 108.5 millones de pesos, más 42 millones del Proyecto de Chapultepec, es decir, 150 millones 800 mil pesos. El aumento es del 60 por ciento, no hay una reducción y este año se espera ejercer un presupuesto similar.

En 2021, el Museo de Antropología recibió un presupuesto histórico para realizar tareas como el dictamen y reforzamiento estructural del museo, la impermeabilización del cuarto de máquinas, el mejoramiento del almacén, oficinas de los trabajadores, el taller de diseño de museografía, el archivo técnico del Consejo Nacional de Arqueología, la remodelación total de la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia y la Reestructuración de las salas etnográficas del propio museo.

Y es que no hay nada de qué sorprenderse, no pasa un día en que la oposición no invente mentiras alrededor de los proyectos que emprende el presidente López Obrador. Recordemos que los museos se encuentran dentro de Chapultepec y está el Proyecto del Bosque de Chapultepec, Naturaleza y Cultura, que abarca casi 800 hectáreas de bosque con un circuito cultural que abarca museos y otros espacios de recreación. Lo estamos viendo en pantalla. Son 12 kilómetros de manantial de la Primera Sección a la Cuarta de Chapultepec, convirtiéndose en el bosque urbano más grande del mundo y todos los museos del bosque están recibiendo apoyo extraordinario para su mejoramiento.

Es decir, buscan desinformar para desprestigiar, pues son incapaces de recocer que este gobierno está comprometido con la cultura, las artes y que estos sean accesibles para todo el pueblo.

Siguiente, por favor. Los médicos cubanos y la falta de médicos en México. Tras el anuncio del presidente Andrés López Obrador de que se contratarán 500 médicos especialistas cubanos porque hacen falta en México en las zonas más pobres, se lanzaron con todo en medios y redes para criticar, desde lo más irrisorio hasta lo más mezquino, pasando por un anticomunismo absurdo y vil.

Se ha dicho que los médicos cubanos le quitarán el trabajo a los mexicanos, lo cual es falso; se ha dicho que son mano de obra esclava del gobierno cubano, lo cual también es falso; dicen que es una estrategia para traer agentes comunistas que cuestan fortunas de las que carecemos para infiltrar ideas. Todo lo anterior es absurdo y nada es cierto.

Lo que sí es verdad es que, así como los opinadores que se suben a cualquier tren para propagar infodemia, también hay usuarios que describen a la perfección la mentalidad opositora en México.

Luego dijeron que los médicos cubanos ganarían 140 mil pesos, lo cual también es falso, como lo aclaró aquí el propio presidente de la República.

Bueno, hasta aquí este tema, pero queremos concluir con el colmo, el colmo de lo absurdo: inventan que un rapero famoso de Estados Unidos hizo una canción contra AMLO. Eminem se convirtió en tendencia en Twitter por una canción que circula en redes sociales en donde supuestamente se oye al rapero tirándole al gobierno de AMLO.

Pero esta canción es falsa, no hay tal rap contra AMLO que haya compuesto y cantado Eminem en un video editado, mezclando imágenes de los dos, que se viralizó en TikTok y Facebook, pero pues aclaramos si les queda alguna duda: Eminem no ha compuesto ninguna tiradera contra AMLO y tampoco dedicó estrofas a hablar de las conferencias mañaneras del presidente de México; todo esto es un invento.

Y con eso terminamos la sección.

Es cuanto, presidente. Muchas gracias.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Está interesante la sección. Vamos a retomar algunas cosas, ¿no?, que estaba yo viendo. A ver, ¿por qué no pones la primera? Te vamos a plagiar.

Sí, esto es muy interesante, es un proceso que viene de tiempo atrás y hasta ahora resolvió la Corte, pero no fue, como aquí se mencionó, una denuncia nuestra, viene del sexenio anterior y ya aclaró la Corte.

Además, el que nada debe, nada teme. ¿En qué quedamos? ¿No es la transparencia la regla de oro de la democracia?

Sí, desde luego hay que cuidar la intimidad de las personas, respetar la intimidad de las personas, pero todo esto tiene que ver con mecanismos para ocultar fraudes, todo esto se creó en la época en que no se pagaban impuestos, no se sabía nada.

Tenían engañada a la gente de que había que pagar todos los impuestos, incluso de manera perversa manejaron durante mucho tiempo los defensores del neoliberalismo que el problema fiscal de México era porque no pagaban impuestos los de la economía informal: los ambulantes, los acomodadores de carros, los ‘viene, viene’, que esa era el grave problema que teníamos en la política fiscal y que había que buscar formalizar a todos.

Sí, desde luego que hay que procurar que todos paguemos impuestos y dar facilidades para que haya economía formal, no informal, pero ¿qué era lo que prevalecía? Existía, desde luego, el fenómeno y sigue existiendo, pero ¿cuánto se podría recaudar con la gente que sale a la calle a buscarse la vida para mantener a su familia?, ¿cuánto? Muy poco.

¿En dónde estaba el problema de fondo, lo que ocultaban de manera hipócrita?

En que los de arriba, los de mero arriba, los de la punta del cerro, los de la punta de la pirámide no pagaban impuestos, aunque parezca increíble. Todavía no he leído un reportaje sobre eso. ¿Por qué esto no se presenta en otros países del mundo?

Pues esto sucedía en el periodo neoliberal y aquí hemos dado a conocer la lista de las empresas, de los bancos que no pagaban impuestos.

Entonces, se protegían con el secreto bancario, con el que no se podían dar a conocer informes privados de estas empresas, de estas corporaciones.

Pero me llama la atención y fíjense lo que es el pensamiento conservador actual y su enojo y el nivel intelectual, este señor Max Kaiser es de los más activos en contra nuestra, creo que tuvo un cargo con Felipe Calderón. ¿Qué fue?

INTERVENCIÓN: Estaba en Mexicanos.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Pertenece a ‘Mexicanos a favor de la Corrupción’.

INTERVENCIÓN: Era de la Función Pública.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: De la Función Pública.

INTERVENCIÓN: Era directivo del IMCO, junto con Pardinas.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, del Reforma.

Pero miren del nivel del análisis, su profundidad: ‘Una semana normal de un aspirante a tirano’, ese soy yo ¿no?

‘Uno, los obligo a volar del chaifa’, o sea, los estamos obligando a volar a partir o de salir de la terminal del aeropuerto ‘Felipe Ángeles’. Fíjense el nivel, porque no estamos hablando de un campesino, de un obrero, de un maestro de primaria, de un comerciante; no, estamos hablando de alguien que se considera un experto.

‘Dos, los niños se pondrán la vacuna de mi amigo el dictador’. ¿Qué significa esto? ‘Los niños mexicanos se pondrán la vacuna de mi amigo el dictador’, debe de estarse refiriendo al presidente de Cuba, Díaz-Canel.

‘Tres, puedo violar el secreto bancario cuando quiera’, esto que hablábamos.

‘Cuatro, inscribo a centroamericanos en el IMSS.’

O sea, si se hace un análisis de contenido sobre el pensamiento de este señor, es ultraconservador, facho.

¿Qué le afecta que trabajadores agrícolas de Guatemala, nuestros hermanos, que vienen a trabajar a las fincas cafetaleras de Chiapas, tengan seguro social?

Hasta en el Antiguo Testamento se establece: ‘No trates mal al forastero’, al migrante trátalo como hermano, pero a lo mejor va el señor al templo, pero olvida la doctrina religiosa de cualquier denominación.

‘La regenta —esta creo yo que es Claudia, ¿no?— es inocente porque yo lo digo’, o sea, Andrés Manuel.

Este es un prototipo, ah, pero no es el único, ya dije y lo voy a seguir repitiendo, son millones que piensan así.

Y yo respeto el derecho a disentir y la pluralidad y la diversidad y siempre he dicho que sería muy aburrida la vida si sólo existiese una manera de pensar, estoy en contra del pensamiento único, pero es interesante la polémica, sobre todo para los jóvenes, porque esto predominó durante 36 años, este pensamiento, era el pensamiento dominante.

Estaba yo viendo —a ver, la segunda—, otro. ¿Cuál es el de Calderón? No, ese es también… No, ese es el monero más conservador, está en el Reforma, aquí ya no hay nada. Y tenemos diferencias desde hace 20 años y me da mucho gusto y yo creo que también a él, somos correspondidos.

Y este es Sergio Sarmiento, lo mismo.

Pásale, porque hay otro sobre los médicos, a ver si… Pero quiero ver al… Aquí está Sergio:

‘Los médicos cubanos trabajan en México como mano de obra esclava’. Para empezar, todavía no llegan.

‘No sólo no se les entrega su salario —todavía no les entregamos su salario porque todavía no están— sino que se les imponen restricciones violatorias a los derechos humanos’. No hay nada todavía, es un acuerdo que se ha suscrito.

No me extraña de Sergio. Por respeto a él, no voy a decir —además, ya es finado Monsi— qué opinaba.

Pero este sí es ídolo de lectores de clase media, este, que quiere que nos quemen en leña verde en el Zócalo y al mismo tiempo promueve las campañas en contra del odio y de la polarización. Miren:

‘En México no necesitamos supuestos doctores —ya resolvió de que son doctores, están encomillados— cubanos. Contamos con notables médicos de las más diversas especialidades, por lo que no requerimos de apoyos y menos de agentes comunistas que cuestan fortunas de las que carecemos para infiltrar ideas sacadas del bote de la basura’.

Este debe de estar vendiendo como 200, 300 mil libros cada vez que publica, si no es que más, porque el pensamiento conservador en México, como todo el mundo, pero aquí deben de mantener ese pensamiento, o sea, él tiene mucho potencial porque debe de haber, pues yo calculo como 25 millones que piensan así.

Aprovecho para decir que, en esta polémica de los médicos:

Primero, la salud no debe de tener frontera, es un derecho humano.

Segundo, nosotros tenemos el compromiso y lo vamos a cumplir, de garantizar el derecho a la salud, algo que no han hecho nuestros opositores. Llegaron a tener de secretario de Salud en el periodo neoliberal a un economista como secretario de Salud, nada que ver con la salud; de las familias más influyentes porque representaban a Bacardí y ese fue secretario de Salud.

Ahora el secretario de Salud nuestro, el doctor Jorge Alcocer, Premio Nacional de Ciencias, años en consultorios, empezando a trabajar como pasante en el medio rural, investigador de la… emérito, con publicaciones, reconocido mundialmente.

Bueno, vamos a garantizar ahora el derecho a la salud.

Y se ofenden los señores todavía, luego de que cometieron, para decir lo menos, el error de dejarnos sin médicos, porque tenemos un déficit de médicos generales y especialistas, no hay especialistas en los hospitales fuera de las ciudades.

Y qué bueno que se está tratando este tema para que, en Benemérito, que hay un hospital del IMSS-Bienestar con especialidades, nos hablen por teléfono hoy o en Guadalupe Tepeyac, en Chiapas y nos digan si hay especialistas, o donde están los hospitales que nos hablen si hay cardiólogos, si hay pediatras, si hay especialistas.

Pero no sólo eso, qué bueno que se da esta polémica, porque el martes próximo vamos a dar a conocer todas las plazas que tenemos disponibles en todos los lugares donde hacen faltan médicos.

Y se abre la convocatoria. No está de más decirles que en el Seguro Social y en el Issste se repiten y se repiten las convocatorias para especialistas por años y no son ocupados los cargos.

Pues vamos a dar a conocer aquí el martes, con el compromiso de contratación de inmediato a todos los médicos, con los mejores sueldos.

Si estamos haciendo lo de Cuba es porque necesitamos los médicos. Y le agradecemos al pueblo de Cuba, al gobierno de Cuba, a los médicos cubanos, por su solidaridad. Imagínense, si yo tengo el compromiso de que no falten los médicos, que no falten las medicinas, que se garantice el derecho constitucional a la salud, que deje de ser letra muerta y no tengo médicos, pues de Cuba o de Estados Unidos o de Francia, de donde sea, pero que la gente sea atendida.

¿Saben? Una de las muertes más frecuentes, sobre todo en el medio rural, son los infartos, porque no hay cardiólogos, ni siquiera los medicamentos para que el paciente infartado resista y pueda llegar a un hospital y ser atendido y estamos hablando de cardiólogos, pero no tenemos la especialidad de intervencionistas, que son los que hacen cateterismo y es una de las principales causas de muerte en el país.

Pues yo no quiero eso. A mí me dio un infarto y me salvé porque estaba yo en la ciudad, a media hora de un hospital, pero si tardo media hora más no lo estaría contando. Entonces, ¿por qué no tener a los médicos?

Y que sepan los conservadores, egoístas, hipócritas, que no vamos a dar ni un paso atrás. Es un timbre de orgullo tenerlos a ellos como adversarios: gente sin convicciones, sin ideales, repito, individualistas, sin dimensión social, el típico conservador. ‘Resuelve tu problema y dale la espalda al prójimo, primero tú, luego tú, siempre tú’, ese es el pensamiento. Yo lo respeto, no lo comparto.

¿Qué atractivo puedo tener de conversar con Sergio Sarmiento? Yo creo que es reciproco, nos aburriríamos. A mí me daría mucha flojera; yo creo que también a él, para ser parejos.

¿No hay otra? Bueno, ahora vamos. Tres, tres, tres, cuatro, cinco, seis y siete ahí ya, a donde lleguemos.

Ah, no, pero acá tenemos tres que quedaron para el lunes, pero ya, vamos a empezar.

Ya está en exhibición la pistola que le mandó hacer y para regalarla el presidente Madero a Francisco Villa, ya está en el Museo de Antropología, se puede ver, está en la exposición ‘La grandeza de México’, ya la colocaron y es historia, es algo muy importante, relevante.

Bueno, vamos a ir intercalando. Contigo primero.

PREGUNTA: Buenos días, presidente.

Diana Benítez, del periódico El Financiero.

Justo siguiendo con esto que comentaba, para no crear estas suspicacias en torno a la contratación de médicos cubanos, insistir en que si se puede hacer público el convenio de colaboración con Cuba y cómo será esta contratación de médicos.

Y también, hablando de contratos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación confirmó que se mantengan en reserva los contratos de vacunas. ¿Usted está de acuerdo con ello? Justo acaba de decir que la transparencia pues es la regla de la democracia.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, en el primer caso se quedó de que ayer se iban a entregar los acuerdos que se firmaron. Si no se ha hecho, se entregan hoy. Firmamos acuerdos en materia de salud con el gobierno cubano ahora que fui a La Habana, que tiene que ver con los médicos, que tiene que ver también con la formación de médicos generales que quieran formarse en una especialidad, que tiene que ver con medicamentos, con vacunas, todo completo se va a entregar.

Acerca de la resolución de la Corte, pues, aunque sea legal y nos piden a nosotros información, no la vamos a negar.

INTERLOCUTORA: O sea, ¿haría públicos los contratos con todas las farmacéuticas?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Todo, todo, todo, no tenemos nada que ocultar.

INTERLOCUTORA: El ministro… Bueno, algunos de los ministros argumentaban que esto podría complicar que posteriormente el gobierno pueda adquirir vacunas con estas farmacéuticas, porque está en las cláusulas.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Pues sí, aunque legalmente la Corte haya resulto, nosotros no tenemos problema en dar a conocer la información.

Son vacunas que se compraron con farmacéuticas y se entrega todo. Además, lo tenemos que hacer en nuestro informe a la Auditoría de la Federación. Entonces, sin problema.

Es una decisión de la Corte que vamos a respetar. Podemos decir nosotros: ‘no’, pero entregamos todo, todo, todo.

Si eso es lo que estoy pidiendo, que haya transparencia completa, que todos digamos cuánto ganamos y los machuchones y sus voceros.

La gente no sabe o no sabía que Loret de Mola ganaba 35 millones de pesos al año.

Yo pregunto: ¿cuánto gana Krauze?, que escribe…

INTERVENCIÓN: En Reforma.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, porque en Reforma son moderados, no pagan mucho, no, los de Estados Unidos.

INTERVENCIÓN: (inaudible)

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, está en una de estas televisoras. ¿Cómo se llama?

INTERVENCIÓN: Univisión.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Univisión.

INTERVENCIÓN: Ah, pero es el hijo.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: El hijo, sí, de ese me refiero, que ese está en contra también de nosotros; y, con todo respeto, nuestro amigo Ramos.

Pues a esos les pagan muy bien porque defienden una postura. Pero a lo mejor Ramos puede ganar al mes pues más de los que todos ganamos aquí, aunque parezca increíble, llegan a ganar 20, 25 millones de pesos mensuales, o sea que si sumamos todos, también los compañeros camarógrafos, a lo mejor no le llegamos. Entonces, ¿por qué no dar a conocer eso?

Ah, porque, si no, nos recetan un comentario como el que hace unos días dio a conocer, que yo estaba de lado de los tiranos. Pues se entiende. ¿Quién paga tanto dinero? ¿De dónde sale ese dineral?

INTERVENCIÓN: Gana tres millones de dólares.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: ¿Cuánto?

INTERLOCUTOR: Tres millones de dólares.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: ¿Cuánto es 20 millones de pesos mensuales?

INTERVENCIÓN: Son 60 millones al año.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Ah, eso sí, tres no.

No, no, no. Si estoy hablando de que no le llegamos todos a un mes de él, ojalá nos los aclare.

Entonces, transparencia, dar a conocer todo.

Y si no tiene que ver con lo público, con lo político, entonces no tienen por qué informar. Ah, pero si están haciendo juicios de valor, si está defendiendo intereses que afectan a los pueblos, pues sí es un acto de honestidad el decir ‘a mí me pagan tanto’; o sea, para diferenciar, porque si no así, imagínense cómo queda la gente, qué información recibe, la que les conviene a los grupos de intereses creados. ¿Quiénes van a dominar el mundo? ¿Cuándo va a haber justicia? ¿Cuándo va a haber igualdad?

Pero, bueno, mi opinión es que en las solicitudes de transparencia se den a conocer todas.

INTERLOCUTORA: Presidente y una segunda pregunta, también recientemente se da a conocer que México ya rebasó la cifra de 100 mil desaparecidos, un incremento de 30 por ciento durante su gobierno, 2021, hasta nueve mil desaparecidas.

¿Qué se va a hacer para contener esta cifra?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Pues se está haciendo un trabajo como nunca de búsqueda. Ningún gobierno se había ocupado de los desaparecidos como ahora, toda la Secretaría de Gobernación está dedicada a eso y a buscar fosas clandestinas, porque no se debe de olvidar de que hubo una guerra contra el narcotráfico y durante esa guerra murieron muchos y los desaparecían.

Entonces, nosotros cuando llegamos asumimos la responsabilidad de buscarlos y de ayudar a los familiares y es lo que estamos haciendo, sin ocultar nada.

INTERLOCUTORA: Pero, ¿a qué atribuye este incremento durante su gobierno también?, o sea, que haya… 2021 aparece con nueve mil desaparecidos.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Puede ser que los buscamos y que antes no.

Es algo parecido al feminicidio, que antes no se consideraba como un delito con esas características los asesinatos de mujeres y a partir de que llegamos se empezó a clasificar. Que es también otra nota, ¿no? de toda la prensa conservadora, hipócrita, que cuando se desató la guerra en el tiempo de Calderón, en vez de oponerse y de repudiar esa decisión fatal, la aplaudieron.

Aquí lo hemos visto varias veces, en el índice de letalidad. ¿Por qué no lo vuelves a poner?

Si esto es lo formal, imagínense lo que no se daba a conocer, lo que pasaba y no se sabía. Eso fue una guerra, esto apenas son los enfrentamientos registrados y estos son los muertos registrados en agresiones con Fuerzas Armadas, mil 76 agresiones en el 2011, mil 76.

Y miren, heridos y detenidos, menos que muertos, ¿por qué?, porque los remataban, porque era una guerra. Ahora, si esto pasa en la formalidad, ¿qué sucedía en la clandestinidad? ¿Qué, no es suficiente?

Ojalá tuvieran un poco de vergüenza nuestros adversarios para que un día, en un análisis autocrítico, le pregunten a Calderón por qué solapó a García Luna y por qué lo convirtió en su brazo derecho, su secretario de Seguridad. ¿Por qué no se habla de eso?

Es como ahora, lamentable, lamentable, lamentable lo del asesinato racista en Estados Unidos. ¿Dónde está el documento de protesta de los diputados de la Unión Europea? Pero en general, ¿dónde está la información? Se minimizó, cuando es un asunto gravísimo, doloroso.

Entonces, sí es importante el papel de los medios. Entonces, vamos a que un día, a ver si la semana próxima nos explica Alejandro Encinas y todo su equipo lo que ha sucedido con los desaparecidos.

INTERLOCUTORA: También, en el marco de este dato que se dio, pues los familiares de desaparecidos, pues acusan de que cuando usted estaba en la oposición, cuando era candidato, cuando era presidente electo, pues se reunía con los familiares de estas víctimas, pero ahora ya no se da. ¿Algún encuentro programado?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Siempre me he reunido con ellos, siempre, siempre me he reunido con ellos.

INTERLOCUTORA: ¿Se mantiene ese compromiso?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, sí, sí y es un asunto de convicciones, nosotros no somos falsos.

INTERLOCUTORA: Presidente y ya una tercera pregunta, ayer hablaba del cariño que le tiene a la jefa de Gobierno, al canciller Marcelo Ebrard, pues que se perfilan como aspirantes a la candidatura de Morena. En ese marco, el senador Ricardo Monreal dijo que él no cejará en su idea de también aspirar a esta candidatura.

En días pasados…

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: También, pues tiene derecho, todos.

INTERLOCUTORA: ¿No lo excluye?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: ¿Cómo?

INTERLOCUTORA: ¿No lo excluyen dentro de las corcholatas?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, a nadie, no, no, no.

Hay muchos y muy buenos, mujeres y hombres, afortunadamente en el movimiento de transformación.

En lo demás no me meto, ahí se revolvieron mucho, es una mezcolanza, pero tienen también a Claudio X. González, puede ser Alejandro Murat, puede ser Alfredo del Mazo, Margarita Zavala, Lilly Téllez, Chumel, que es de estos intelectuales, Quadri.

INTERVENCIÓN: (Inaudible).

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: ¿Dijo que no? ¿Por?

INTERVENCIÓN: (Inaudible).

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Ah, sí, pero eso no, eso hasta que…

INTERVENCIÓN: (Inaudible).

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: ¿Pero ya se agotó el proceso?, porque todavía hay…

Pero, bueno, sí hay.

INTERVENCIÓN: Loret.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Loret, todos somos Loret.

INTERLOCUTORA: Presidente, ya nada más una rápido, en la encuesta de El Financiero del lunes tanto Claudia Sheinbaum como Marcelo Ebrard prácticamente salieron empatados. ¿Usted considera que están empatados en posibilidades de competir?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No me meto ya en eso, ya es mucho.

INTERLOCUTORA: Gracias, presidente.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Lo que sí debe de quedar muy claro y eso lo tenemos que lograr entre todos, es que se acabe la práctica antidemocrática del ‘tapado’ y lo vamos a lograr.

Shaila.

INTERVENCIÓN: Presidente…

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Es que quedó pendiente. Vamos a ir alternando. Sí nos va a alcanzar el tiempo, sí, sí vas a llegar.

PREGUNTA: Buenos días, presidente.

Shaila Rosagel, corresponsal de Grupo Healy: El Imparcial, de Sonora; la Crónica, de Mexicali; Frontera, de Tijuana.

Presidente, preguntarle cuáles van a ser los temas que va a tratar con los pueblos originarios de Sonora en esta gira de fin de semana. Si ya la adelantaron algo los seris antes de que usted acuda para allá el domingo sobre si van a aceptar lo de dejar de cazar el borrego cimarrón.

Y también de Sonora, preguntarle cuándo va a entrar en operaciones el hospital de especialidades que se inauguró en septiembre. El gobernador Durazo dijo la semana pasada que hay algunas fallas en el sistema eléctrico y que se requieren 96 millones que el Insabi va a aportar y que ya tiene la mitad del dinero. ¿Cuándo quedaría listo para entrar en operaciones?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, pues vamos a tener reunión con los grupos indígenas de Sonora.

Vamos a estar viernes… Bueno, nos vamos el jueves en la tarde porque el viernes temprano va a ser la reunión de seguridad en Obregón y también la rueda de prensa. Y luego nos vamos con los guarijíos y vamos a estar también con los mayos y luego vamos con los yaquis, con los seris y vamos también a la sierra.

Nos regresamos hasta tarde del domingo, vamos a tener estas reuniones y vamos a tratar varios temas.

Lo de la cuestión de salud, lo del hospital que estás mencionando, hoy tengo una reunión para ver lo que se está haciendo en cada región, me van a acompañar los servidores públicos que atienden, que están trabajando ya en distintos programas y vamos a estar el fin de semana, como acordamos, en Sonora.

INTERLOCUTORA: ¿Qué secretarios lo van a acompañar, presidente?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Van a ir secretarios y subsecretarios, van básicamente los encargados de la operación de las obras: va el director de Conagua, va la secretaria de Bienestar, van los dirigentes de los pueblos indígenas.

En la reunión de seguridad va a estar el secretario de la Defensa. Creo que el jefe de Estado Mayor o subsecretario de Marina, porque va a salir el almirante Ojeda, pero sí va a haber un representante. Va Rosa Icela, va el secretario de Gobernación, o sea, nos van a acompañar.

Va Zoé Robledo, porque vamos a firmar el convenio de salud con Sonora.

Y allá vamos a estar, nos da mucho gusto ir a Sonora.

INTERLOCUTORA: Ya que va Zoé Robledo, ¿allá podría decir…? O sea, ¿no hay todavía una fecha para que inicie operaciones este hospital que ya es del IMSS-Bienestar, que le pasó al IMSS-Bienestar el Hospital de Especialidades de Hermosillo?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Yo creo que hoy sabemos ya cuándo empieza a operar y lo vamos a decir allá, me comprometo a decirlo el viernes en la conferencia, si te parece.

INTERLOCUTORA: Y en la cuestión de la caza del borrego cimarrón, ¿no ha recibido ningún adelanto de los seris?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Todavía no, pero hoy vamos también a preguntar.

Para los que no tienen los antecedentes, los seris tienen ingresos porque permiten a caza del borrego cimarrón. En sus tierras tienen la Isla del Tiburón.

Es una cultura, una etnia de mucha tradición, de costumbres, mantienen su lengua; es de las culturas más extraordinarias de México.

Y por necesidad, pues tienen ellos que obtener estos recursos. Hay cazadores que pagan para cazar a borregos que están en las tierras, en las islas. Entonces, la propuesta que les estamos haciendo es de que se cambie esa actividad por la observación, que puedan ir a observar el borrego cimarrón sin cazarlo.

Pero como no va a ser lo mismo en términos económicos, nosotros les estamos ofreciendo ayudarlos para que tengan sus ingresos y que ellos ayuden como guías de turistas, de gente que quiera ir a conocer esas bellezas también naturales, esa costa de Sonora y la importancia de esa cultura.

Hacen las mujeres seris los collares más bellos que he visto, algo excepcional. Yo tengo la dicha de que cuando voy me dan un collar y tengo una cajita que guardo para que cuando llegan visitantes distinguidos les doy un collar, que es algo espléndido.

Entonces, vamos allá de nuevo.

Y tenemos que ayudarlos con lo del agua, que es otra demanda que tienen. Se hicieron exploraciones y no fue buena el agua que está cerca de las comunidades, de modo que no descartamos el hacer pozos a distancia y hacer un acueducto, pero en eso estamos.

INTERLOCUTORA: Gracias, presidente.

Ya en una segunda pregunta: ¿cómo va el proyecto del segundo piso del distribuidor vial que se anunció en febrero en Tijuana? ¿Se tiene algún avance de cómo va ese proyecto?

Y también preguntarle, el lunes comentó que el canciller iba a sostener una llamada con el secretario de Estado, Antony Blinken, que iban a hablar sobre lo de la cumbre. O sea, ver qué temas platicaron, si hablaron de la cumbre o algún otro tema, si se realizó esta llamada.

Sería todo, presidente. Gracias.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, se está viendo lo de la cumbre, hoy hay una llamada.

INTERVENCIÓN: (Inaudible).

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, porque al senador responsable le afectó el COVID, entonces lo vamos a hacer como en teleconferencia, pero sí nos vamos a reunir.

INTERVENCIÓN: ¿A qué hora?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: A las 11 y media. Sí va a estar el embajador, sí va a estar Marcelo Ebrard.

INTERVENCIÓN: ¿Va a estar Ken Salazar?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí. No sé si aquí o con él, pero sí va a estar, sí va a participar el embajador Ken Salazar.

Lo otro que hablabas, preguntabas.

INTERLOCUTORA: Del avance del proyecto del segundo piso del distribuidor vial.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Ah, sí, hoy tenemos una reunión a la una de la tarde para ver todas las obras del fideicomiso de aduanas y ahí está incluido lo del segundo piso en Tijuana, por la línea fronteriza; como también el camino para acortar la ruta de Chihuahua al puerto de Guaymas, que también lo vamos a dar a conocer en Sonora, sobre el avance de esas obras que se van a llevar a cabo. Este camino nuevo de Chihuahua a Guaymas va a permitir un ahorro considerable de tiempo la carretera nueva. Entonces, vamos a informar también, ya tenemos los recursos y todo.

Muy bien, vamos, seguimos aquí con Miguel.

PREGUNTA: Muchas gracias. Muy buenos días, señor presidente; muy buenos días a todos.

Señor presidente, Reyes Razo, su servidor.

En vísperas, no sabíamos que este señor senador se había contagiado, pero ¿cómo lidia el presidente de México?, ¿cómo esgrime?, ¿cómo argumenta?, ¿cómo defiende su postura ante actitudes hasta arrogantes que no son nuevas?

En 1972, el presidente Luis Echeverría Álvarez, que tenía por costumbre decir ‘que esto se escuche muy bien en Washington’, entonces, le aplaudía a rabiar, pero conforme le crecía la ovación, añadía: ‘pero también en Pekín y también en Moscú’; entonces, se desalentaba un poco, mediaban las cosas.

En 1972 se disponía a ir a China y los Estados Unidos, el presidente Nixon, se oponían y le hicieron ver que no era conveniente o que no querían. Y súbitamente, en la víspera de emprender el viaje, —salió de La Paz, Baja California y lo despedimos, yo trabajaba para Notimex entonces— se presentó David Rockefeller, nada más, a desayunar en Los Pinos.

Teníamos el problema que quería resolver su paisano, el ingeniero Rovirosa Wade, del canal Mojo, el agua salinizada, que estaba llena de salinidad del Colorado y que salinizó, hizo buena parte del Valle de Mexicali, un gran… y era arrogante en la entrega de aquella agua.

En 75, el presidente Echeverría dice: ‘sionismo es racismo’; decreta: ‘los grandes promotores del turismo en el mundo, judíos’, un gran boicot que mató a la industria turística mexicana y que muchos años después, estando yo en Jerusalén, platicando en Relaciones Exteriores, me dijo quién iba a ser en aquellos entonces, 1992 quizá: ‘México le clavó una espina al corazón de Israel y como ya no hay 77, ya no hay no alineados, ya no hay tercer mundo, vamos a exigirle al presidente Carlos Salinas que retire ese voto a la hora convenida’. Y le dije: Oiga, pero el boicot. ‘No han pagado nada, eso que les dejó en la miseria —dijo— no han pagado absolutamente nada’.

El presidente Miguel de la Madrid sufre en febrero de 1988, en Mazatlán, unos desaires y unos ataques. La prensa norteamericana, encabezada por Jack Anderson y su asociado Van Atta, lo acusaban de narco, la muerte del agente Camarena y el embajador de Los Reyes, allá en Washington, era terrible.

El presidente me dice entonces, me llama familiarmente: ‘tocayo, hay mexicanos que me piden que yo me enemiste con los norteamericanos, que pelee con ellos en defensa. No voy a ser arrogante —dijo el presidente— porque esos desplantes los paga el pueblo.

Usted tiene enfrente, ha llegado el señor Kerry, casi como hace años vino súbitamente el señor Rockefeller. ¿Cómo lidia usted y cómo quiere proteger su posición en la Cumbre de las Américas? ¿Cómo fía usted en sus argumentos, en sus razones, para su posición?

Gracias.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Mira, Miguel, hay un fundamento legal y todos debemos de saberlo: en nuestra Constitución se mandata al presidente de la República a cumplir principios en política exterior, en el artículo 89 y los dos principios básicos son la no intervención y la autodeterminación de los pueblos.

Y, si revisamos el porqué de estos principios, vamos a encontrar de que existe la inspiración en la política que delineó en una frase el presidente Juárez: ‘Entre los individuos, como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz’. Un presidente de México no puede omitir esos principios. Eso por lo que corresponde a la legalidad.

Pero, también, yo considero que es necesario un cambio en la política exterior del mundo. Ya no es posible seguir — en el caso de América— con la doctrina Monroe ni con la consigna de que ‘América para los americanos’, ni mantener las pugnas que se originaron durante la Guerra Fría.

Es el momento de inaugurar una etapa nueva en la relación de los países de nuestro continente, de nuestra América, no caracterizados por la hegemonía, por el predominio, por el injerencismo, por las imposiciones, sino por las relaciones de amistad, de cooperación, de unidad de los pueblos. Y creo que es el tiempo. Política, entre otras cosas, es tiempo. Es el momento y creo que la cumbre podría ayudar a iniciar una política nueva.

Y le tengo confianza al presidente Biden. Creo que él podría dar este paso y hacer atrás toda esa política anacrónica, injusta, de subordinación, de falta de respeto a la independencia, a la soberanía de los pueblos, de los países.

Y tengo ese sueño, de que en Los Ángeles nos unamos todos. Y comparten ese punto de vista —porque no es sólo nuestro—, otros pueblos, otros gobiernos.

Y, repito, creo que el presidente que podría iniciar esta nueva etapa, convertirse en el conductor de esta nueva política en América es el presidente Biden.

INTERLOCUTOR: ¿Tiempo de oportunidad, señor presidente?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Es un tiempo de oportunidad y recoger lo mejor en las relaciones de Estados Unidos con los países de América.

Porque tú has hecho mención a retórica, discursos, hechos, de confrontación, pero también ha habido momentos estelares: lo que fue para América la política del presidente Franklin Delano Roosevelt, la política de buena vecindad. En el caso de nosotros fue extraordinaria su relación con el presidente Cárdenas, como la relación del presidente Lincoln en su momento con el presidente Juárez.

No es un afán de confrontar, es llamar la atención de que podemos, es el momento de buscar una reconciliación.

Además, no somos lo mismo, cada pueblo tiene su idiosincrasia, somos independientes. Claro que vamos a tener diferencias, pero podemos dialogar; podemos, de acuerdo a lo que establece también el artículo 89 de nuestra Constitución, resolver las controversias por la vía pacífica, solución pacífica de las controversias.

¿Por qué no dialogamos y no caemos en errores? Para mí lo de la invasión de Rusia a Ucrania, la guerra reciente, fue un error, falló la política, la diplomacia, que, como siempre digo, la política, entre otras cosas, se inventó para evitar la guerra y se debió dedicar más tiempo a la política, más tiempo a la diplomacia, porque la guerra es el horror. Entonces, no vamos a seguir con lo mismo.

INTERLOCUTOR: Luego, entonces, señor presidente y de acuerdo con nuestra Constitución y apego que usted le debe al propio documento magno, ¿vamos a inferir que parte de la Cuarta Transformación es una política activa en lo exterior con apego a la Constitución mexicana? ¿Cómo lo explica, presidente?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, sí, sin tanto protagonismo, porque también se puede hacer una política exterior con apego a principios si la política interior es consecuente, no podemos ser candil de la calle y oscuridad en la casa.

Por eso he dicho también de que la mejor política exterior es la interior. Si imperara la corrupción en México, la ingobernabilidad, si no se procurara la justicia, pues no nos tomarían en cuenta, nadie nos escucharía, nos dirían: ‘vaya usted a resolver sus problemas. Afortunadamente vamos bien, a pesar de los pesares, en lo interno y por eso hay respeto.

Pero, además, tú sabes muy bien, Miguel, cuánto valoran en el extranjero la política exterior de México, la importancia que ha tenido siempre la política exterior de nuestro país y el amor que le tienen los pueblos de otros países a los mexicanos.

INTERLOCUTOR: Por último, señor presidente, esto es de la calle. Caminando por Paseo de la Reforma, con todo el embozo que requiere el COVID, llegó un matrimonio a decir: ‘oiga, usted es Fulanito de Tal, lo hemos visto en la mañanera, quiero que le pregunte al presidente qué será de nosotros cuando se vaya?’ Pregunta la calle.

Muchas gracias.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Que vamos a seguir y va a haber continuidad con cambio, eso es lo que espero, continuidad con cambio. Yo espero que continúe la transformación con otro presidente, hombre o mujer y que sea el pueblo el que elija libremente.

Pero tenemos la fortuna de contar con un pueblo excepcional, el pueblo de México y no olvidemos que eso se origina, se lo debemos a nuestros antepasados, a los que crearon las grandes civilizaciones en México, ese pasado glorioso, que es el que le da la grandeza a México. Por eso, no olvidemos nuestras culturas, no olvidemos nuestro pasado, no olvidemos de dónde venimos y no les hagamos caso a los que piensan que el México profundo es cualquier cosa, es nada.

Y no confundamos educación con cultura, porque ya sería insistir demasiado, pero un intelectual de los de más fama llegó a referirse de manera despectiva de un pueblo de Oaxaca. Oaxaca es de los pueblos con más cultura en el mundo, pero ese intelectual no sabe de eso y es una eminencia en otros terrenos, pero no conoce la cultura de los pueblos. Por eso vamos de gane, vamos de gane por la grandeza cultural de México.

Viene Hans, se prepara Hans. Aquí está, vamos en la lista, ya estamos saliendo.

PREGUNTA: Buenos días, presidente.

Joselaine Gutiérrez, corresponsal de La Lista News.

Quisiera retomar el tema que expuso ahorita mi compañera sobre que México rebasó las 100 mil personas desaparecidas. Con este contexto… Bueno, también mencionar que esta cifra va en incremento desde del 2006.

Y con este contexto quisiera yo exponerle, presidente, que las recomendaciones en los mecanismos de la ONU señalan que se debe de limitar la participación del Ejército en las tareas de seguridad y que esta política no sea permanente debido a la estrecha relación que tiene con el tema de desaparecidos en el país. Mi pregunta es si usted ya está dispuesto a llevar a cabo esta recomendación.

Y, si me permite, realizarle dos preguntas más, por favor.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Bueno, yo pienso que son cosas distintas y debemos de actuar con juicio práctico y con argumentos.

Puede ser que ideológicamente no nos guste la participación del Ejército en tareas de seguridad pública, pero si esa participación se lleva a cabo con respeto a los derechos humanos y no hay en los mandos superiores la intención de reprimir al pueblo, ya eso hace una diferencia considerable. O sea, no podemos ser maniqueos en estos casos.

Si al Ejército se le da orden de llevar a cabo masacres limpias, de rematar a heridos, pues eso es reprobable, eso es inhumano y es una responsabilidad; y no sólo eso, puede ser hasta un delito de quien ordena ese proceder.

Pero ahora son cosas distintas, nosotros no tenemos hechos de represión. Ha habido algunas cosas que nosotros lamentamos y se han corregido, pero se puede observar en recomendaciones de derechos humanos y en los datos oficiales, porque no permitimos la represión.

Bueno, hace poco hasta se burlaban de que unos presuntos delincuentes iban detrás de los militares y pusieron algunos que el Ejército había sido humillado. O sea, ¿qué querían?, ¿que los enfrentaran y que se produjera una masacre?

U otro caso tan sonado, también por esa mentalidad, lo de Culiacán, lo de la detención y liberación del hijo de Guzmán Loera. Pues hicimos la valoración, que iban a significar más de 200 muertos y dijimos: no, no. Además, inocentes hasta de familias de quienes no tenían que ver. Muy cuestionado. Es distinta nuestra política, completamente distinta.

Entonces, claro, dejaron crecer tanto. Es lo mismo, el pensamiento dominante que se arraigó, del diente por diente, ojo por ojo, la ley del talión y al que hierro mata, a hierro muere.

Ponlo, porque es importante, este es el debate, ponlo que dijo el que fue gobernador de Coahuila cuando Calderón, cuando estaba en su apogeo la represión, Moreira.

Pero es, además, una mentalidad. Y no es sólo Calderón, pues estamos hablando de este escritor que es de los que más venden. No es para picarle la cresta a Krauze, pero este Moreno yo creo que vende 100 veces más que Krauze y está planteando que a los opositores hay que quemarlos en leña verde en el Zócalo.

Entonces, no es una persona, yo creo que se regodeaban en eso los gobernantes.

¿Se acuerdan cómo era?

Se ponían enfrente de las cámaras, ‘quiero que sepa, que se oiga bien, que se oiga lejos, no me va a temblar la mano, vamos a poner orden’ y sólo le faltaba decir eso, pues, ‘ojo por ojo, diente por diente’, aunque nos quedemos chimuelos todos y tuertos o ciegos.

Pero eso era: ‘ah, este sí tiene pantalones’, una actitud ahí machista, ¿no? y ellos rodeados de guardaespaldas, carros con blindaje de no sé cuánto espesor. No, no. La paz es fruto de la justicia.

¿Lo encontraron? ¿Está difícil? No, es que es parte de lo que tenemos que debatir entre todos.

O sea, ¿cuál es la forma más adecuada de enfrentar, la más eficaz, la más humana, de garantizar la paz y la tranquilidad? Eso es lo que hay que ver.

Entonces, nosotros hemos estudiado mucho sobre esto, conocemos el país, conocemos la idiosincrasia de nuestro pueblo, sabemos lo que pasa en las familias, la descomposición social que se originó durante el periodo neoliberal, la desintegración de las familias y eso nos lleva a decir: vamos a actuar de esta manera, que no significa complicidad, que no significa impunidad, contubernio.

Porque, si saludo a la mamá de Guzmán Loera, ‘ah, ¿por qué la saluda?’. ¿Cómo no voy a saludar a la señora, a una anciana? Que voy yo a una gira y ella va a encontrarme, junto con otros, es un acto público. Entonces, imagínese que no me bajo de la camioneta porque es la mamá de Guzmán Loera y me puede ir mal en mi imagen, qué va a decir cualquiera de estos personajes.

INTERLOCUTORA: Hubiera sido como la imagen que presentó hace unos momentos.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: ¿Cómo?

INTERLOCUTORA: Hubiera sido como la imagen que presentó hace algunos momentos, que según estaba ignorando a las personas de Cuba, algo así hubiera sido.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, sí. No, pero si me pongo a pensar qué van a… No, yo estoy tranquilo con mi consciencia, mi tribunal es mi consciencia. Entonces, me bajé y fui donde estaba ella a saludarla y ya. ¿Y qué se me quita? ¿Qué pierdo? Nada, nada, nada.

Además, también una cosa son los hijos, las mamás, los papás, los abuelos y otra cosa es el que se mete en cuestiones ilegales o delictivas. ¿Por qué generalizar?

Miren este testimonio. Y que conste. Nada más que hay un asunto personal, que lo quitan, pero a ver si pueden, nada más la pregunta. Pero a lo que voy es cuando dice: ‘Me diste miedo’, esto.

(INICIA VIDEO)

HUMBERTO MOREIRA VALDEZ: Después te trasladaste a la alcoba con aquella, ¿te acuerdas?, yo estaba ahí y me dijiste en el trayecto: ‘¿Qué piensa usted de estos castigos a secuestradores y narcotraficantes?’; te dije: Debe ser un castigo legal muy severo. Y tú me dijiste que, por ti, mejor deberían ser asesinados.

Me quedé impactado con tu respuesta, era la respuesta de un criminal, como Victoriano Huerta. Eso eres, te pareces mucho a él, un poco más frentón, bueno, mucho más frentón que él, pero más loco que Victoriano Huerta. Ya cálmate, Calderón. Cuando tomes, no tuitees, tranquilízate.

(FINALIZA VIDEO)

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, eso no es, esa no es, quítala, esa no me importa. Es donde dice… que le preguntó, yo se los parafraseo, le pregunto: ‘¿Qué opinas de Fulano de Tal?’ A ver, pónganlo, para que no vaya a pensarse que estoy inventando, esa parte que dice: ‘Me diste miedo, Felipe’.

INTERLOCUTORA: Presidente, en lo que van buscando ese segmento, ¿pudiera pasar a la segunda pregunta?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí.

INTERLOCUTORA: Sí, usted en múltiples ocasiones aquí en la mañanera ha comentado que comunicadores de redes sociales son mejores que muchos periodistas, pero a su vez en su gobierno sólo ha reconocido a nueve personas como periodistas asesinados en lo que va del 2022, que son, a la fecha, son 138 días, en realidad suman 12. ¿Nos pudiera decir cuál es el criterio de su gobierno para determinar quién es o no periodista?

Y sí también usted nos pudiera comentar o mencionar alguna, tres acciones que vaya a tomar su gobierno para la protección de comunicadores en México, más allá del informe de cero impunidad y del Mecanismo de Protección a Periodistas, por favor.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí podría haber algo más todavía para proteger a los periodistas.

Acerca del número, yo creo que el 20, que es el informe de seguridad, le voy a pedir a la secretaria de Seguridad que informe, porque dices…

INTERLOCUTORA: Son 12 periodistas y de hecho…

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Doce.

INTERLOCUTORA: Hay una discrepancia de tres.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Y nosotros consideramos…

INTERLOCUTORA: Que son nueve.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Nueve. Bueno, eso, si te parece, el viernes lo explican.

INTERLOCUTORA: El 20. Sí ¿verdad?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: El 20, que ese es el… Es que cumplimos, cumplimos el mes para el tema de seguridad.

INTERLOCUTORA: Entonces, ¿haría un análisis puntual de cada caso para volver, digamos, analizar si sí cumplen las especificaciones de ustedes, si son periodistas o no?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, pero que ellos expliquen por qué no los consideran periodistas, o sea, que nuestros funcionarios…

INTERLOCUTORA: Correcto y entonces ¿de momento su gobierno no ha delimitado otras acciones que vaya a implementar para la protección de periodistas?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Pues sí, todas las que se puedan aplicar y las estamos llevando a cabo y estamos atendiendo todo lo relacionado con amenazas y la seguridad de los periodistas, trabajamos todos los días en eso y se ha avanzado, se está avanzando, les diría que no prevalece la impunidad en delitos.

No quisiéramos pues que nadie perdiera la vida, por eso lo más importante es cuidar, prevenir.

Otra consideración que se debe de tomarse en cuenta es que no es el Estado, nosotros no mandamos a censurar a nadie, o sea, menos a quitarle la vida a alguien.

Y en casos en donde participan autoridades locales, se tienen documentados y se castiga a quien sea.

Tenemos más casos de los lamentables asesinatos de este año que se relacionan con la delincuencia organizada, donde ha actuado gente de la delincuencia organizada, de los grupos de delincuentes, eso es lo que se ha registrado más.

Pero que se dé una explicación el viernes sobre esto.

INTERLOCUTORA: Sobre el informe que me comenta del 20 de mayo, ¿habrá también algún cambio en el Mecanismo de Protección a Periodistas?, porque hay que recordar que varios periodistas asesinados tenían protección del Estado.

Y también se denuncia por parte de algunos compañeros que hay omisiones de parte del mecanismo, porque dicen que no hay pruebas contundentes para justificar que tiene amenazas o que corre riesgo su vida por su ejercicio periodístico.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Ya se está haciendo una revisión, Yo creo que cuando venga Alejandro Encinas, que va a venir a explicar, a informar sobre los desaparecidos, le vamos a pedir sobre la explicación del funcionamiento de la protección a periodistas.

Lo vamos a hacer, si les parece, la semana próxima; o sea, el viernes informamos sobre seguridad y la semana próxima sobre lo de desaparecidos y el Mecanismo de Protección a Periodistas.

INTERLOCUTORA: Perfecto, presidente.

La última pregunta que tengo para usted es más bien comentarle el caso de Juana Alonzo Santizo, es una migrante indígena de Guatemala, quien lleva siete años en prisión preventiva en Tamaulipas. Es acusada de secuestro; sin embargo, no hay pruebas en su contra para poder sentenciarla.

La misma ONU ha emitido recomendaciones a México para su liberación después de haber confirmado que fue detenida arbitrariamente y que sufrió tortura durante el proceso.

¿Usted sabía algo respecto al caso? Y si pediría a las autoridades de Tamaulipas su liberación.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, no tenía información, pero voy a informarme y mañana doy respuesta a este caso.

INTERLOCUTORA: Perfecto, perfecto.

Y ya, por último, presidente, para poder cederle la palabra a mis compañeros, ¿cuándo tiene previsto una reunión con los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa?

Gracias.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Todavía no está programada, pero sí nos reunimos periódicamente. Por lo general es cuando tenemos información.

Va bien la investigación, eso es lo que puedo comentarles, vamos bien. Es un compromiso que tenemos, no hemos dejado de trabajar en la investigación y pronto vamos a tener la reunión con los padres.

¿Tienen el…? Ah, después.

Vamos con Hans, ya se terminaron los tres. Vamos, Hans, de los dos que quedan y queda Carlos Pozos.

Ya nos fuimos al… ya nos pasamos de…

Adelante, adelante.

PREGUNTA: Sí, buenos días, presidente.

Hans Salazar, de Noticieros en Redes.

A propósito de todos estos temas, traigo concretamente en temas de seguridad estos. En la Ciudad de México el 19 de abril, aquí traigo los documentos, se señala a la policía que está bajo el mando de la alcaldesa Lía Limón, de Álvaro Obregón, tortura, se le está acusando a esta policía de tortura. De hecho, traigo los documentos levantados ya en la Comisión de Derechos Humanos.

¿Y aquí por qué plantearlo de esta manera?

Porque incluso se hicieron ya también las denuncias en la fiscalía de la Ciudad de México. Es señalar a la policía que está bajo el mando, se contrata; de hecho, es un esquema muy particular a diferencia de los municipios del país, usted lo sabe. Pero aquí hay un Registro Nacional de Detenciones, hay un Sistema Nacional de Detenciones y es por eso que traigo el caso.

Esto fue padecido por un vecino de Álvaro Obregón cuando estaban demoliendo un, un… que contiene un muro de contención de lluvias por el tipo de suelo que tienen en la Álvaro Obregón por parte de la alcaldía.

Fueron a reclamar vecinos, porque les afectaba y en estos reclamos llega la policía por parte de la Álvaro Obregón a cargo de la alcaldesa y empiezan a someter a un menor de 16 años.

Llega el tío, lo trata de defender, empieza a grabar y ese fue el pecado porque la policía también lo somete y se lo lleva, se lo lleva. Y aquí traigo cuál vehículo se lo lleva, qué número de patrulla, la AO2-3.

Esta patrulla se lo lleva a una parte con poca gente, que le llaman ‘la Corbata’, es un corredor donde hay industria y lo empiezan a torturar, de acuerdo al dicho de esta persona. Lo empiezan a patear, a pisotear, porque lo que le pedían era el celular para borrar la evidencia de lo que le habían hecho a su sobrino menor de edad.

Como no accedía, lo siguieron torturando y se lo llevaron a una agencia. Pretendieron levantar una denuncia de robo de un radio. Al no poder cuadrar esta falsedad, intentaron llevárselo a otras agencias. Pero él también no cedía, la persona sometida y estuvo así más de dos horas, dos horas y media aproximadamente —aquí están los documentos— retenida ilegalmente por parte de los elementos de la policía y de la patrulla que le estoy mostrando, de este número.

Posteriormente, al no poder hacer esto, van a una agencia de la Miguel Hidalgo y como no cedía la persona en aceptar algo que no había cometido lo llevan al juez, al juez cívico. Lo que ya querían era deshacerse del tema porque ya se había reportado al gobierno de la Ciudad de México.

Esta persona ya iba golpeada, ya iba con miedo. Le lograron quitar el celular que era lo que ellos querían; sin embargo, se empezó a hacer más grande el problema.

Cambian de patrulla y ese es el punto. En el Sistema Nacional de Detenciones aparece que a las 3:55 pm es remitido a un juzgado en la Miguel Hidalgo. Esas dos horas y media de la detención que estuvieron intentando estos patrulleros entregarlo por algún otro tipo de delito, no lo pudieron hacer. Pero hubo este tipo de faltas graves de tortura, repito y son cosas bastante delicadas que suceden en las Ciudad de México.

La alcaldesa Lía Limón empieza a tuitear, aquí traigo los tuits, dice:

‘A las 18:20 fue atendida la persona remitida al juzgado cívico y agradezco al consejero jurídico de la Ciudad de México que haya puesto orden donde debe de haberlo’, negando, negando la retención ilegal de esta persona, encubriendo en todo caso el señalamiento de tortura de estos policías.

Finalmente, presidente, comentarle que esto, ya están levantadas las actas, pero preguntarle sobre el Registro Nacional de Detenciones, que depende de la Secretaría de la Seguridad Ciudadana federal, donde vienen estos horarios que no coinciden con esta detención, porque además dicen que lo levantaron cerca de una tienda que no existe de una colonia que no… de una calle que no existe, es decir, el nombre no existe en la propia Álvaro Obregón. Dan datos completamente falsos.

Si se pudiera cotejar este tipo de documentos oficiales para ver y pedir en las cámaras a la autoridad correspondiente, ver esta patrulla y comprobar que en el Sistema Nacional de Detenciones se falseó información en este caso porque, bueno, con eso se está encubriendo.

Este sería mi primer tema, presidente.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Muy bien. Pues vamos a entregar el documento a Rosa Icela Rodríguez de Seguridad Pública, que tiene que ver con ese censo de detenciones.

Y la recomendación también es que se acuda, los familiares, a derechos humanos.

INTERLOCUTOR: Ya acudieron, incluso le hicieron el examen médico donde aparecen los… se asienta los golpes y los rastros de la tortura.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Pues eso es lo que se puede hacer y es lo que haríamos nosotros, nada más hasta ahí; o sea, que verifique Rosa Icela sobre el documento, si es real, si no está alterado, si es apócrifo, que ella dé un dictamen y que lo envíe a la autoridad que está haciendo la investigación o a derechos humanos, si te parece.

INTERLOCUTOR: Muy bien, sí, claro que sí.

El segundo caso es en Jalisco, hay una represión tremenda y particularmente lo está padeciendo Nancy Gómez Figueroa, ella fue ministerio público; de hecho, ha estado demandando, denunciando porque le retiraron de su cargo con acusaciones falsas. Esto es a tal grado delicado que en estos días la amedrentaron, tuiteó incluso las fotografías de cómo la estaban fotografiando y utilizaron aproximadamente 20 vehículos de la fiscalía estatal de Jalisco.

¿Por qué traigo este caso aquí?

Porque en Jalisco la fiscalía estatal, que tiene una de los peores historiales en temas en cómo actúa, pues ¿cuál fue a culpabilidad o por qué arremeten contra ella, contra Nancy Gómez?, porque cuando fue ministerio público en la fiscalía estatal se le pidió, por parte de su superior, alterara un acta para liberar a un secuestrador. Como ella no acepta, se le congela y se le empieza a generar acusaciones que no tiene. Esto fue con el fiscal estatal Gerardo Octavio Solís.

Su yerno ya es ahora el nuevo fiscal, Luis Joaquín Méndez, él tiene unos meses y pues parece ser que hay aquí un encargo de seguir amedrentándola, acusándola. Es un caso que incluso ya se han levantado igual denuncias, hay denuncias al respecto y un juez federal ya ha dictado a su favor, pero por eso mismo pues la fiscalía estatal de Jalisco pues han arremetido mucho más fuerte contra ella. Los videos, el video y las fotografías están en tuiter, en su cuenta de esta personal, esta mujer se opuso a alterar un acta del Ministerio Público estatal.

Entonces, este es otro caso, presidente. Yo sé que, finalmente, tiene que ver con las autoridades estatales, pero la única forma de recurrir para salvar la vida, a ese grado estamos en el país en varios estados, es recurriendo de esta manera, como hace un momento decía, el tema de los periodistas, el tema de qué está sucediendo con la falta de atención.

También con una periodista de Culiacán, Sinaloa, que también no le han dado la atención. Ya también la amedrentaron y también traigo el dato y si me permite también dejar esos datos para ver si le hace caso el mecanismo porque no ha recibido atención y aquí traigo el dato también de esta otra periodista.

Y, bueno, son los que le vengo a exponer, presidente. Prácticamente me aboco a este tipo de denuncias porque sabemos perfectamente que también, si se expone aquí. es como también empiezan a reaccionar varias autoridades estatales.

Esa es la vergüenza que, la verdad, deberían tener diversos funcionarios que solamente así… Hay personas que prácticamente dicen: ‘Quizá así salve la vida’, porque estos están sobre de uno y máxime que en los estados varios gobernadores se siente virreyes.

Entonces, eso es lo que le expongo, presidente.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Muy bien.

INTERLOCUTOR: Le entrego toda la información.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, con Jesús, en los dos casos estos, lo de Nancy y lo de la periodista de Sinaloa.

Bueno, les propongo, nada más falta… Hay que felicitarnos, porque nada más nos quedó pendiente uno, Carlos Pozos. Mañana número uno y abrimos ya y ya no hay lista, se acabó la lista. Ya mañana.

+++++

