AMLO se reunió con los papás de Debanhi y se comprometió a resolver el caso: la mañanera de este viernes 13 mayo

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Buenos días.

Nos da muchísimo gusto estar en Nuevo León, llevar a cabo esta rueda de prensa. Acabamos de terminar la reunión de seguridad y vamos a informar al pueblo de Nuevo León sobre la situación que prevalece en materia de seguridad.

Expresar con toda claridad nuestro apoyo al gobierno del estado de Nuevo León. Tenemos que trabajar juntos en beneficio de la gente, en beneficio del pueblo.

Vamos a informar. Primero, desde luego, va a tomar la palabra el gobernador Samuel García Sepúlveda, gobernador de Nuevo León; posteriormente, va a informar el general secretario Luis Cresencio Sandoval; también el subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía.

Me acompañan el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández; y la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela; también está con nosotros el comandante de la Guardia Nacional, el general Luis Rodríguez Bucio.

Vamos a iniciar. Cuando terminemos de informar, abrimos para preguntas y respuestas.

Y nos da mucho gusto, repito, estar aquí, en este estado de gente buena, de gente trabajadora, de gente que quiere el progreso con justicia, progreso con dimensión social.

Adelante, gobernador.

SAMUEL GARCÍA SEPÚLVEDA, GOBERNADOR DE NUEVO LEÓN: Muchas gracias, presidente.

Muy buenos días. Estamos muy contentos, presidente, de recibirlo aquí en su casa, en Nuevo León.

A mis amigos secretarios, secretarias.

Y obviamente a todo el pueblo de Nuevo León, quiero decirles que hace unos momentos pues recibimos buenas noticias del presidente; pero, antes de darlas, también nosotros queremos darle buenas noticias al pueblo de México.

Como usted sabe, Nuevo León es un pueblo muy trabajador, su gente ha logrado tener un estado muy dinámico, muy vibrante. Y quiero decirle que este año tenemos récord ya en creación de empleos, tenemos empleo pleno en Nuevo León.

Tenemos también récord en inversión extranjera directa.

Quiero decirle con mucho orgullo que de cada dólar que llega a México, 25 centavos, 25 por ciento lleva a la zona metropolitana de Monterrey.

Y quiero decirle, presidente, que hay fila, si me permite la frase, de empresas americanas, asiáticas, alemanas, suizas, etcétera, que quieren venir a México, que confían en nuestro país. Están impresionados por la mano de obra, por el capital humano de Nuevo León. Y le prometo que con su ayuda vamos a lograr inversiones históricas para México y sobre todo para Nuevo León.

Yo quisiera también agregar que estamos a marcha forzada. Llevamos un poco más de medio año aquí en Nuevo León y quiero decirle que, al igual que usted, creemos firmemente que, sin corrupción, hay dinero para invertir en la gente, para invertir en Nuevo León. Queremos ser un gobierno incorruptible y y eso nos va a generar tener la movilidad que siempre debió tener Nuevo León. Estamos ya actualmente licitando mil 500 camiones de gas, 110 camiones eléctricos, licitando la línea 4, 5 y 6 del Metro, vamos a duplicar el Metro con la ayuda de la federación.

Y decirle también que la aduana Colombia, le comentaba hace una hora, es una potencia enorme que tiene el país con el mercado americano y que por eso muchos se están viniendo a Nuevo León, porque saben que esta aduana, como tiene la doble revisión conjunta, están cruzando en cinco minutos sus productos, sobre todo los productos vegetales, el aguacate, los fresh foods de anaquel, como dicen los americanos.

Más tarde, si me permite, en el evento del autoabasto, quiero decirle que en Nuevo León estamos muy orgullosos del programa Hambre Cero. Este programa va a apoyar a 430 mil personas neolonesas que tienen un tipo de pobreza alimentaria para con estos bancos de alimento darle, sobre todo a los niños y niñas de Nuevo León, la nutrición que merecen para estudiar, para salir adelante.

Y, además, en materia de seguridad quiero agradecer aquí al general todo el apoyo que ha hecho por Nuevo León.

Ahora sí voy entrando a las buenas noticias, porque hace unos minutos el presidente de México, el licenciado Andrés Manuel, nos entregó en esta misiva signada por el presidente lo que en marzo se comprometió con Nuevo León. Y esto es bien importante darlo a conocer porque viene mucho apoyo en materia de agua, en materia de movilidad y en materia de seguridad.

Empezando por esta última, quiero decirles que hoy en día Nuevo León cuenta con dos mil 267 elementos del Ejército y Fuerza Aérea, se han construido seis cuarteles de Guardia Nacional y el estado está haciendo todo para obtener terrenos y terminar siete más este año 2023. De tal manera que coordinados, federación, estados, municipios, fiscalía, vamos a mejorar, no tenga duda, presidente, la seguridad de nuestro estado.

En Fuerza Civil, que es orgullo de los neoloneses, se está adquiriendo mucho equipo, estamos reclutando y capacitando a los elementos. Vamos a llegar sin duda a los siete mil elementos que siempre se tuvieron pensados para Nuevo León.

Y un punto adicional: el Ejército está haciendo lo propio para muy pronto iniciar el regimiento de Cerralvo, que nos va a ayudar a que lleguen alrededor de 600 elementos adicionales a todo lo que he dicho aquí a Nuevo León.

Por todo eso, muchas gracias general; muchas gracias, presidente.

En materia de agua, lo voy a leer textual:

‘De conformidad con los compromisos adquiridos para la construcción de la presa Libertad, con la finalidad de abastecer de agua a la zona conurbada de Nuevo León, la federación ha aprobado la cantidad de dos mil 183 millones de pesos y el día de hoy se depositarán 584 millones para esta obra’, me atrevo a decir ya presidencial de la presa Libertad.

‘Para este mismo proyecto, el año próximo se tiene estimado aportar la cantidad de otros mil 132 millones de pesos y finalizar la obra en diciembre de 2023’. Con esta acción se incrementarán de 1.5 a dos mil litros por segundo, que tanto nos urgen aquí a la zona metropolitana.

Y cierro también agradeciendo infinitamente que el proyecto del tren suburbano va a ser una realidad. El presidente, además de otorgarnos la concesión para echar a andar este tren, que en una primera fase va a ir de Santa Catarina al aeropuerto y que va a tener una capacidad de trasladar alrededor de 170 mil pasajeros diarios, también nos va a apoyar con tres mil millones de pesos para la construcción del mismo.

Por todo lo anterior y a nombre de todo Nuevo León, no queda más que agradecerle y decirle que es bienvenido y que sean más ocasiones las que lo recibamos.

Muchas gracias a todos.

LUIS CRESENCIO SANDOVAL GONZÁLEZ, SECRETARIO DE LA DEFENSA NACIONAL: Con su permiso, señor presidente. Buenos días.

Vamos a dar a conocer la situación de seguridad pública aquí, en el estado de Nuevo León.

En un estado con 5.7 millones de habitantes, con 51 municipios y que concentra en tres de ellos el 42 por ciento de su población, 2.4 millones concentrados en Monterrey, Apodaca y Guadalupe.

En cuanto a incidencia delictiva, aquí en el estado tenemos el delito de extorsión con un octavo lugar a nivel nacional, con una tendencia hacia la alza; el robo de transporte en un 13 lugar a nivel nacional, con una tendencia hacia la baja; el homicidio doloso, también con una tendencia hacia la alza, con el 17 lugar; el 19 lugar robo a casa habitación, con una tendencia de igual manera hacia la alza; en 22 lugar el secuestro, con una tendencia hacia la baja; 26 lugar, robo de vehículos, hacia la alza; y el total de delitos de alto impacto a nivel nacional tiene el 17 lugar.

Todo esto está considerado por los delitos por cada 100 mil habitantes y es el acumulado durante la presente administración hasta marzo y son datos de conformidad al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Aquí vamos a ver cada uno de estos delitos.

La extorsión, en marzo tuvieron 84 delitos de esta naturaleza. Aquí vemos en el acumulado, en el año llevan 177 y considerando lo que se tiene desde el 2019 por eso se establece la tendencia hacia a la alza.

En el robo de transportes tiene 10 eventos en el mes de marzo, su tendencia va a hacia la baja, aquí lo vemos en el acumulado anual y en la gráfica, tiene el 13 lugar a nivel nacional.

El homicidio doloso, 81 delitos en marzo, su tendencia hacia a la alza. Aquí vemos la gráfica y el acumulado también, cómo se ha presentado este delito en los años anteriores, lleva 274 ahorita en el 2022.

En robo a casa habitación, 222 delitos de esta naturaleza, su tendencia es hacia a la alza, tiene el 19 lugar. Aquí vemos la gráfica, con una variación mínima, pero sí la tendencia se identifica hacia la alza, tiene 629 durante el 2022.

El secuestro, solamente un delito de esta naturaleza, su tendencia es a la baja, en lo que va del año únicamente han tenido cuatro eventos de esta naturaleza; tiene el 22 lugar a nivel nacional. Un delito que daña mucho a la población y que aquí se ve el esfuerzo que se ha realizado por las autoridades de los tres niveles de gobierno.

El robo de vehículo, 277 en marzo; su tendencia hacia la alza, aquí lo vemos en la gráfica, cómo se identifica esa tendencia; y en el acumulado también, cómo viene, ha venido creciendo en años anteriores y ahorita tiene 749 delitos de esta naturaleza.

El total de delitos de impacto, tres mil 969 en marzo, tiene el 17 lugar, su tendencia se registra hacia a la alza con nueve mil 849 delitos en el presente año.

En cuanto a homicidios dolosos por entidad federativa en la presente administración y hasta marzo, el estado tiene el 11 lugar, por debajo de la media, la media… perdón, por arriba de la media, sí, son tres mil 26 Nuevo León; la media, dos mil 906.

Y por cada 100 mil habitantes estos delitos también, homicidios dolosos, tiene el 17 lugar por debajo de la media, tiene Nuevo León 52 homicidios y la media son 79.

En los municipios en donde se concentran tres de los delitos más importantes, que son homicidios dolosos, robo de vehículos y narcomenudeo, los esfuerzos de todas las instancias de seguridad están centradas a eso, a atender estos delitos. Estos delitos se identifican en Monterrey, Guadalupe y Apodaca, con un gran porcentaje, 49.6 por ciento del total de estos delitos que se presentan en todo el estado.

En homicidios vinculados a delincuencia organizada, aquí en la gráfica se identifica una tendencia que se vio en diciembre, enero, febrero, marzo, abril, los números nos indican que va hacia la alza; pero ahorita en mayo tenemos únicamente 13. Haciendo la proyección de lo que puede suceder en lo que falta del mes, entonces los números van a ser menores a este 74.

Esto quiere decir que hay una atención importante para reducir este delito, un trabajo de lo que es el gobierno del estado, las policías municipales, las fuerzas federales, para reducir esta parte. Y obviamente, pues el apoyo al gobierno de Nuevo León siempre estará presente por parte de las fuerzas federales que trabajamos aquí en el estado.

En cuanto a seguridad pública, a efectivos, tenemos a nivel estatal un total de personal operativo, de personal que está trabajando en este ámbito de la seguridad, seis mil 501 policías de un total real de siete mil 518. La diferencia son personal que hace actividades administrativas de diversa naturaleza o apoyo logístico para que este personal operativo pueda realizar su función. En cuanto a policía municipal, seis mil 226 elementos operativos. Para dar un total en el estado de 12 mil 727 elementos operativos en el ámbito de la seguridad pública.

De conformidad a los parámetros que maneja la ONU podemos identificar que tiene un déficit de miembros de seguridad pública de un 12 por ciento.

En cuanto a fuerzas de seguridad federales, está presente en el estado Ejército y Fuerza Aérea con dos mil 267 elementos operativos, como ya lo mencionó el señor gobernador, de un total de dos mil 492, que, de igual manera, como ya lo cité, la diferencia son personal administrativo y personal de apoyo logístico para la realización de las operaciones.

La Guardia Nacional con 842 elementos operativos, para hacer un total de tres mil 109, que unidos a las fuerzas estatales y municipales se tiene un total de 15 mil 836 elementos trabajando en el ámbito de la seguridad pública.

El estado tiene siete coordinaciones regionales de la Guardia Nacional, en donde precisamente se coordinan los esfuerzos de todos los elementos que tienen esta responsabilidad de la seguridad pública y tenemos un coordinador estatal también aquí en el estado de Nuevo León.

En cuanto a compañías de Guardia Nacional, en el estado se construyeron en el 2020 cuatro de ellas: en Anáhuac, Galeana, Linares, Sabinas Hidalgo; en el 2021 se construyeron dos más: en Escobedo y Guadalupe.

Se le proporcionaron a la Guardia Nacional tres instalaciones para compañía del Ejército, para que sean empleadas por esta fuerza.

Para el 2022, para este este año, se tienen considerados tres instalaciones más, tres compañías: en Monterrey, Santa Catarina y Villa Juárez; y en el 2023, dentro del proyecto que se tiene para este año, serían tres más: en Escobedo, General Bravo y Guadalupe.

De tal forma que en el 2023 el estado contará con 15 instalaciones de compañías de Guardia Nacional desplegadas en todo el estado.

En cuanto a la asignación de recursos federales, estatales en materia de seguridad pública, en lo que es el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública, aquí lo vemos, en el ámbito federal la copartipación del estado y se tiene un total de 406.2 millones de pesos; y el Fortalecimiento de Municipios y Demarcaciones Territoriales en cuatro mil 388.5 millones de pesos por la parte federal que recibe el estado.

En cuanto a aseguramientos que se han realizado aquí en Nuevo León en la presente administración, aquí tenemos los números, los más relevantes son: 14 mil 415 kilógramos de marihuana, ocho mil 190 pastillas de fentanilo, 483 kilógramos de cocaína, 24.5 kilógramos de heroína, 377.8 kilógramos de metanfetaminas, mil 633 vehículos asegurados, mil 269 detenidos, 479 armas de fuego y 115 mil 165 cartuchos asegurados.

En cuanto a seguridad a instalaciones estratégicas, en Nuevo León se tienen cinco instalaciones a las que se les da seguridad por parte del Ejército, empleando 137 elementos, tres son den Pemex, dos de Senegas.

Sobre el robo de hidrocarburos en el estado, es cruzado por cuatro poliductos, dos oleoductos y uno de combustóleo. En todos ellos se han localizado 630 tomas clandestinas en lo que va de la administración y los municipios en los que se han hecho estas detenciones son cinco donde se ubica la mayor cantidad de ellos, que son Cadereyta, Mina, Santa Catarina, General Bravo y Pesquería.

Se han asegurado, en el trabajo que se ha realizado por las fuerzas de seguridad, 289 vehículos, 7.5 miles de barriles de combustible recuperados, 28 predios, 256 detenidos.

En cuanto al Plan DN-III y Plan de la Guardia Nacional aquí en Nuevo León, se han beneficiado a cinco mil 567 personas, se ha empleado a cuatro mil 687 elementos del Ejército y de la Fuerza Aérea y 101 elementos de la Guardia Nacional, atendiendo principalmente incendios forestales, incendios urbanos, lluvias severas, heladas, accidentes vehiculares, accidentes aéreos.

Por parte de la seguridad, en el ámbito de la seguridad pública, es todo el informe y pasaría a continuación a informar sobre la situación que se presentó en Tumbiscatío, Michoacán, de conformidad a las instrucciones del presidente y a lo mencionado el día de ayer en la conferencia de prensa. Adelante, por favor

Bien, mencionaré que, con trabajos de inteligencia ahí en el área de Michoacán, se destinó una fuerza del 65 Batallón de Infantería con cinco vehículos y 35 elementos para que el sábado 7 de mayo hicieran un reconocimiento.

Aquí vemos esta parte sur del estado o esta parte que se identifica como La Nolasca, Francisco Villa, Capuan del Río. Aquí realizaron operaciones estos elementos del 65 Batallón de Infantería, logrando detectar un laboratorio clandestino y cuatro plantíos de marihuana, que en conjunto hacen una extensión de siete mil metros cuadrados.

Se siguió realizando operaciones, tratando de explotar esa información o la generación de inteligencia que se había dado y el día 10, cuando están realizando actividades y hacen un movimiento para trasladarse a otras áreas, reconocerlas y posteriormente trasladarse a sus instalaciones, ubican dos bloqueos.

Aquí un primer bloqueo en Potrerillo de Coria, que es gente desarmada, no había personal armado ahí, ningún armado y lo rodean y siguen su camino.

Posteriormente, en Cuatro Caminos vuelven a ubicar otro bloqueo; de la misma manera, personal desarmado. Ahí también lo evaden, al ver que no representa un peligro para el personal, no había una agresión armada, no había por qué responder con la fuerza y es evadido este bloqueo ahí en Cuatro Caminos.

La actitud que se tiene en ambos bloqueos, lo que se identifica, es que había por parte de esta base social de la delincuencia organizada, a veces unos apoyando y otros obligados, pues se identifica que estaban protegiendo, estaban evitando que pudiéramos estar en esta área.

Identificamos que habría de posibilidad de que existiera algo ilícito, algo mayor a lo que se ya se había localizado y destruido, que era el laboratorio y cuatro plantíos de marihuana, de tal forma que se organiza una fuerza el miércoles 11, una fuerza que está integrada por 106 elementos de la Guardia Nacional, 352 de Ejército y Fuerza Aérea, 12 elementos de la Fiscalía General de la República, 42 de la policía de Michoacán; en total, 512 elementos conforman la fuerza para operar en esta área que, repito, identificábamos que algo se estaba ocultando, que algo buscaba la población, esa base social desarmada buscaba que no entráramos a realizar nuestra tarea.

Entonces, esta fuerza hace reconocimientos terrestres y aéreos en Tumbiscatío, Múgica y La Huacana, de tal manera que se tienen resultados positivos, se localizan cuatro laboratorios para producir drogas o metanfetaminas, cuatro más y 15 plantíos de marihuana.

Aquí vemos los puntos donde fueron localizados, aquí están los laboratorios en color azul y color cafecito los plantíos de marihuana, los puntos rojos son los plantíos, los puntos oscuros son los laboratorios.

En total de la operación, de la generación de inteligencia, la realización de actividades de reconocimiento, se logra detectar o destruir cinco laboratorios clandestinos para la elaboración de droga sintética, ahí existían nueve reactores de síntesis orgánica, 10 condensadores, 68 tambos de 200 litros, también tinas de 500 litros, bidones de 50 litros, ocho con sustancias químicas y otros 20 recipientes de diferentes tamaños también con sustancias químicas para poder producir estas metanfetaminas, cinco vehículos y 19 plantíos de marihuana. En total hacen una extensión de 6.7 hectáreas.

Se considera que la afectación en el ámbito de la marihuana fue de 13.6 millones de pesos, afectación a la delincuencia y se evitó la producción de más de cuatro millones de dosis de marihuana que podían haber llegado a la sociedad mexicana.

En cuanto a lo que es droga sintética, esos nueve reactores en un mes podían haber generado o producido más de 13 millones de dosis de metanfetaminas que podían haber llegado a la sociedad mexicana.

Entonces, este resultado es por lo que esa sociedad, esa base social y repito, desarmada, fue por lo que hacía esos bloqueos, evitando que pudiéramos detectar localizar eso y destruirlo, que era un producto importante para la delincuencia organizada. En el ámbito de las metanfetaminas, se calcula más de tres mil millones de pesos lo que fue la afectación. Entonces, eso evitaban, eso cuidaban.

Aquí vemos las fotos de los laboratorios, los reactores, condensadores, todos los recipientes que se encontraron ahí, los plantíos que fueron destruidos, 19 plantíos, aquí están los vehículos asegurados.

También aprovecharé para informar o explicar esta situación, la actuación del personal, que fue evitando tener una confrontación. Tiene que ver con las directivas que se tienen del señor presidente en cuanto al respeto de derechos humanos y también la aplicación de la Ley Nacional de Uso de la Fuerza.

Y aquí vemos en el uso de la fuerza, en el empleo de la fuerza por parte de lo que es Fuerzas Armadas y Guardia Nacional, cómo se ha comportado este índice de letalidad, el índice está hasta el día 12 de mayo. Aquí vemos las diferentes líneas en la gráfica: la parte roja… bueno, la azul punteada son el número de agresiones; la parte roja, la línea roja, nos muestra los fallecidos en esas agresiones; y la parte verde nos muestra los heridos y los detenidos en esas agresiones; y la parte amarilla, la línea amarilla, nos muestra el índice de letalidad.

Aquí podemos observar cómo en la presente administración empiezan las agresiones y aquí tenemos los números de heridos y detenidos comparado con los muertos, de tal manera que desde el 2019 teníamos un registro de menor cantidad de muertos en agresiones, un número favorable de menos 168.

En el 2020 fue menos 188, en el 2021 menos 153, en lo que va del año tenemos un índice menos 117 y considerando toda la administración el índice es menos 626. Esto es el resultado de responder a esas agresiones, respetando los derechos humanos y aplicando la Ley Nacional de Seguridad… perdón, de Uso de la Fuerza.

Hay que resaltar que cuando identificamos que la gente no tiene armas no se actúa contra ellos, la ley establece la gradualidad en la que debemos de actuar.

Y también establece cómo debemos de actuar en contra de los delincuentes, la gente que tiene armas; también ahí viene establecido en qué momento podemos hacer uso de las armas y en qué momento tenemos que suspender y respetarle los derechos humanos.

Esta Ley Nacional del Uso de la Fuerza, eso es lo que busca, una serie de lineamientos que eviten el uso excesivo de la fuerza y en esa aplicación el respeto a los derechos humanos de ese delincuente y de la demás gente que en algún momento está en algún ilícito o se enfrenta a fuerzas de seguridad.

Entonces, este es un ejemplo de cómo la letalidad en las Fuerzas Armadas y Guardia Nacional ha dado o ha aplicado el respeto a los derechos humanos y la Ley Nacional de Uso de la Fuerza.

También informaré sobre las quejas que tienen que ver también con el uso de la fuerza, con actividades que se pueden identificar que se excede el personal de seguridad o en forma general Fuerzas Armadas y Guardia Nacional.

Aquí, hablando del Ejército Mexicano, hemos recibido en esta administración mil 217 quejas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pero comparándolas con las dos administraciones anteriores, en la pasada fueron dos mil 97 quejas en el mismo periodo que se lleva actualmente y la anterior tres mil 819 quejas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos. De tal manera que, precisamente aplicando esta directiva del señor presidente y la Ley Nacional de Uso de la Fuerza, pues tenemos un 44.61 por ciento debajo de lo que se han presentado en otras administraciones.

Sobre recomendaciones también a la secretaría, al Ejército Mexicano, en esta administración se han dado 19 recomendaciones a la Secretaría de la Defensa, pero 15 de ellas corresponden a acciones realizadas en otros tiempos: tenemos una 1976, una del 2009, dos del 2010, dos del 2011, una del 2012, dos del 2013, tres del 2014, una del 2015, una del 2016 y una más del 2017, esas son las 15 recomendaciones de las 19 que se han recibido en esta administración y solamente cuatro de ellas han sido por actos, acciones que se han desarrollado en esta administración.

Y tenemos una de ellas en cuanto a salud y atención penitenciaria, una más por servicios de salud y solamente dos en el ámbito de las operaciones; y que éstas, antes de que se recibiera la recomendación, la Secretaría de la Defensa realizó las investigaciones y se hizo lo propio con lo que es la jurisdicción militar y se le aplicó la jurisdicción militar a los que tuvieron que ver en estas situaciones y antes de que hubiera llegado la recomendación ya habían recibido un castigo por la parte militar.

Es decir, no se oculta nada ni se protege a ningún elemento. Las leyes que tenemos estamos obligados a respetarlas y a cumplirlas y, repito, principalmente la Ley Nacional de Uso de la Fuerza, eso es lo que nos va a dar certeza en la actuación. Y si hay algún elemento que infrinja esa ley, pues tendrá que enfrentar la justicia en sus diferentes niveles.

Muchas gracias.

Es todo, señor presidente.

RICARDO MEJÍA BERDEJA, SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA: Muy buenos días a todas y a todos.

Por instrucciones del señor presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador y la secretaria Rosa Icela Rodríguez se ha dado seguimiento y se está colaborando con el gobierno de Nuevo León y la Fiscalía General de Justicia del estado para el esclarecimiento del caso de Debanhi Susana Escobar Basaldúa, hechos que tuvieron lugar entre el 8 y 9 de abril en el municipio de Escobedo, Nuevo León.

Este es un tema muy sensible y que la instrucción precisa del presidente es ir a fondo para que no quede ninguna duda, que se agoten todas las líneas de investigación, con el compromiso total, institucional y moral por esclarecer este caso.

En tal sentido vamos a repasar con ustedes algunos de los trabajos que se han desarrollado que se dieron cuenta el día de ayer, pero que al estar hoy en Nuevo León es oportuno volver a señalarlos.

Se ha conformado un grupo interinstitucional que coadyuva en la investigación con la fiscalía del estado, hay un mecanismo de colaboración permanente y de comunicación permanente con el señor profesor Mario Escobar y su señora esposa Dolores Basaldúa.

Como se ha señalado, a partir del hallazgo del cuerpo de Debanhi en el hotel Castilla se reclasificó la carpeta de desaparición al delito de feminicidio y como tal tiene que agotar todos los protocolos que hay, incluso jurisprudencia al respecto.

Se ha brindado atención a la familia desde la parte jurídica con el apoyo de la Secretaría de Gobernación a través de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres, Conavim y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de la propia institución.

En el trabajo de investigación se ha estado en estrecha colaboración con la Fiscalía Especializada en Feminicidios y en Delitos Cometidos Contra las Mujeres para el fortalecimiento de las líneas de investigación y que se ciñan las mismas al protocolo correspondiente.

También comentar que, en coadyuvancia con la fiscalía del estado, se ha insistido en gestionar la homologación de una sola opinión, dado que en torno a la necropsia de ley hay dos peritajes y se busca una opinión que pueda también aportarse para tener un mayor conocimiento de la situación que pudo ocurrir y en ese sentido se está apoyando a la fiscalía.

Y, como lo señalábamos también el día de ayer, a partir del intercambio de información se han realizado de parte de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana acciones técnicas y de inteligencia en apoyo a la propia fiscalía para ubicar en tiempo y lugar personas que pudieron haber coincidido en el perímetro donde se desarrollaron los hechos para agotar, como lo señalábamos, la línea de investigación del feminicidio.

También quiero señalar que, por instrucción directa del presidente Andrés Manuel López Obrador y la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, el día de hoy se celebrará en la Fiscalía General de Justicia del estado una reunión a la que me han instruido asistir con la representación del Gobierno de México para que el ministerio público, su titular, el fiscal general Gustavo Adolfo Guerrero; la fiscal especializada en feminicidios, la maestra Griselda Núñez Espinoza; el propio señor gobernador aquí presente, Samuel García, también acudirá; el de la voz y desde luego la participación de los padres de Debanhi, Mario Escobar y Dolores Bazaldúa para, entre todos, revisar los avances, el estatus de la investigación y que, claro, se escuche a las víctimas indirectas, a los padres, a los deudos de Debanhi, con el compromiso, insisto, que nos ha instruido el presidente, de agotar todas las líneas de investigación y de coadyuvar el Gobierno de México hasta el límite de sus capacidades para que este caso se pueda esclarecer plenamente de conformidad, primero, con los padres, con los neoloneses y desde luego con los mexicanos que han dado seguimiento puntual a este caso tan doloroso.

Sería cuanto.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Adelante. Y de Nuevo León. ¿Tú eres de Nuevo León? ¿Sí? Tú.

PREGUNTA: Buenos días, presidente.

Olivia Martínez, de Televisión Azteca Monterrey.

Acerca del apoyo que acaba de mencionar el gobernador, que usted comprometió para atender el problema del agua en Nuevo León, aparte de esos dos mil 180 millones, ¿qué otro tipo de apoyos se pueden gestionar para Nuevo León o se pueden comprometer para paliar la sequía?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Bueno, estamos trabajando de manera conjunta. Incluso me gustaría que participara el gobernador dando respuesta a tu pregunta, porque él tiene todos los elementos. Nosotros decidimos ayudar —aquí está el director general de la Comisión del Agua, Germán Martínez— decidimos apoyar de inmediato para que no se padeciera de falta de agua en esta temporada difícil, se han llevado a cabo acciones conjuntas con el gobierno del estado.

Y también me tocó hablar con los empresarios de Nuevo León, lo ha hecho el gobernador y ellos han ayudado, han aportado una cantidad importante de agua.

Y se ha aplicado una estrategia que considero efectiva, se ha manejado bien el problema, esperando que se tenga abasto de agua suficiente una vez que se termine la presa Libertad y otras acciones que tiene contemplado el gobierno del estado, el tratamiento del agua y que pasemos estos, yo optimistamente pienso, dos meses, porque ya viene la temporada de lluvia y hasta ahora vamos bien.

Se pensaba que iba a complicarse la situación, que se iba a agravar la situación. No quiere decir de que no haya problema de abasto de agua, sino que se estaba proyectando una situación peor, por eso todos actuamos y con la colaboración de los gobiernos y en este caso también del sector empresarial, hemos podido ir paliando la situación y se va avanzando.

Pero, bueno, yo creo que Samuel podría aquí explicarnos.

INTERLOCUTORA: Pero, ¿qué le diría usted a los ciudadanos?, porque ese tema…

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Que nosotros vamos a estar pendientes, ayudando siempre, en la búsqueda de soluciones estructurales, es decir, de fondo. Por eso la inversión en la presa, para incrementar la disponibilidad de agua y con otras acciones:

El tratamiento de agua, para que tengamos más abasto.

Y algo que es muy importante, el que pueda llevarse a cabo un programa para renovar las líneas de distribución del agua, porque hay un porcentaje considerable de fugas y esto hay que atenderlo. Esto requiere inversión permanente, año con año hay que estar cambiando tuberías y reducir fugas para contar con más agua en Nuevo León y en todo el país, es una estrategia.

Y también la modernización de los distritos de riego, para que no se evapore el agua, para que no se desperdicie el agua, estar constantemente modernizando distritos de riego para tener más agua y cuidar mucho el agua todos.

Pero no sé si Samuel pueda…

SAMUEL GARCÍA SEPÚLVEDA: Bueno, primero, quisiera decirles que este domingo vamos a dar un anuncio a todo Nuevo León del proyecto del agua para nuestro estado, porque tenemos que garantizar el agua a mediano y largo plazo.

Sí quisiera resaltar que cuando llegamos a esta administración nos dejaron dos presas secas: La Boca y Cerro Prieto.

Y en ocho años no se invirtió en agua y drenaje y por eso lo que hoy les puedo adelantar de ese anuncio del domingo es que en esos ocho años nuestra población de Monterrey creció 35 por ciento, somos hoy la segunda ciudad más poblada de México y no hubo inversiones en materia de agua. Hoy en día, para hacerlo gráfico, la ciudad de Monterrey consumo 15 mil litros por segundo y tenemos disponibles solamente 12 mil, quiere decir que traemos un déficit de 15 por ciento y por eso hemos tenido que racionalizar a toda la ciudad el agua.

Hoy, con el apoyo del presidente y una gran coordinación con Conagua, con Germán Martínez y la Cuenca Burgos, el señor Alatorre, traemos alrededor de 15 actividades paralelas que, sin tomar en cuenta que en junio va a llegar lluvia promedio y que además con los aviones que hemos bombardeado podemos incrementar la precipitación 30 o 40 por ciento, es decir, sin contemplar la lluvia, porque es un tema de la naturaleza y no podemos depender de la probabilidad, hoy Conagua ya nos autorizó muchos pozos someros, que justo ahorita se están ya conectando a la red, nos autorizó ocho pozos profundos, la mayoría en La Huasteca, en la parte de la sierra.

Cada una de estas acciones equivale a uno o dos metros cúbicos. Pozos someros, un metro cúbico; pozos profundos, dos metros cúbicos.

Tres plantas tratadoras de agua, que es lo que viene a nivel mundial. El reciclaje del agua nos va a dar otros dos metros cúbicos.

Presa Libertad nos va a dar otros dos metros cúbicos.

De tal manera que con estas 15 acciones tenemos que lograr en un muy corto plazo dar los 15 que requiere la ciudad y ya tener el agua que siempre debimos tener disponible para toda la población de la zona metropolitana.

Pero luego la tarea, como bien dice el presidente, es garantizar a mediano y largo plazo, sobre todo por las inversiones que vienen a Nuevo León, otros grandes proyectos de mediano y largo plazo, que uno es la presa Libertad, que otro son las plantas tratadoras.

Y pues quiero decirle a Nuevo León que son dos meses complicados porque tenemos ese déficit y tenemos además unos calores de 40 grados. Hoy tuvieron un día bendecido, nublado, pero comúnmente en estas épocas aquí llegamos a 40 grados.

Y cierro diciendo: si la industria nos sigue apoyando con el agua, si la ciudadanía de manera corresponsable cuida el agua… Porque ha habido veranos que llegamos a 17 litros, eso es imposible en esta crisis, tenemos que cuidar el agua, quedar entre 13 y 14 y que Agua y Drenaje y Conagua hagan toda la tarea con el gobierno del estado para de aquí a agosto llegar al equilibrio, regresar a la distribución normal del agua y de ahí en delante puro ganar metros cúbicos para garantizar el agua a futuro.

Gracias, presidente.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Adelante.

PREGUNTA: Buenos días, señor presidente.

Diego Cedillo, de Tabasco Hoy, Campeche Hoy, Quintana Roo Hoy y Diario Basta, de Grupo Cantón.

Señor presidente, aprovechando ahorita que estamos en Monterrey, que es un estado fronterizo, por el tema de la aduana de Colombia, que comentaba el gobernador, preguntarle cómo va el tema de la regularización de los autos ‘chocolate’, aquí en Monterrey, en Nuevo León y en toda la frontera, tomando en cuenta que es un tema que tiene presente la Secretaría de Gobernación y que también de una u otra forma está considerada la Secretaría de Seguridad Ciudadana en esta regularización, presidente.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Pues Rosa Icela, a ver, ven.

ROSA ICELA RODRÍGUEZ VELÁZQUEZ, SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA: Tengo un informe, pero necesito pasarlo. Se lo paso aquí a Jesús.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Tenemos tiempo.

ROSA ICELA RODRÍGUEZ VELÁZQUEZ: Sí, perdóneme.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Si te parece, ¿no tienes otra pregunta?, para que Rosa Icela te conteste bien.

INTERLOCUTOR: Sí, presidente. Bien, tomando en cuenta también su agenda este fin de semana, que el domingo se celebra el Día del Maestro, preguntarle presidente, cuáles son los pormenores de su gobierno con respecto a esta situación que la reforma educativa, cómo recibió usted el tema de los maestros.

Si nos pudiese adelantar un poco cuáles serían estos anuncios que usted haría el domingo hacia las y los maestros de México.

¿Y cómo le gustaría o, más bien dicho, cuál sería su sentir que sería la educación en México al finalizar su sexenio? ¿Cómo le gustaría dejar la situación del magisterio, la situación del sindicato, la situación de los planes educativos?, tomando en cuenta que usted ha hablado mucho de la revolución de las consciencias, entonces la premisa fundamental para esto es la educación.

Entonces, presidente, preguntarle: ¿Cómo le gustaría dejar el sistema educativo, tanto para estudiantes como para maestros al finalizar su gobierno?

Gracias, presidente.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Bueno, pues el domingo, en efecto, nos vamos a reunir con maestras, con maestros, es 15 de mayo, es Día de las Maestras, los Maestros, a los que queremos mucho. Lo que somos, lo que sabemos, mucho o poco, se lo debemos a nuestras maestras, a nuestros maestros.

Y así empezamos, reconociendo la importante labor de los maestros, porque en los últimos tiempos se afectó mucho la imagen de las maestras, de los maestros. Eran y siguen siendo, desde luego, muy queridos, muy respetados y hubo toda una campaña majadera en contra de las maestras, de los maestros, porque se tenía como propósito, ese era el fondo, la privatización de la educación, entonces había que descalificar la educación pública y echarle la culpa del atraso educativo a las maestras, a los maestros.

Se actuó de manera muy ruin, se buscó estigmatizar a los maestros: maestros y maestras que no cumplían, revoltosos y esa fue la tónica durante el periodo neoliberal con el propósito de privatizar la educación.

Yo siempre he dicho que no estoy en contra de la educación privada, el que tiene para pagar una escuela privada está en su derecho, pero hay millones de mexicanos, la mayoría de los mexicanos, que no tienen para pagar colegiaturas y el Estado está obligado a garantizar la educación pública, gratuita, de calidad en todos los niveles escolares.

La educación no es un privilegio, es un derecho del pueblo, es lo mismo que la salud y llevaron a cabo la misma estrategia, entonces inventaron también, además de la ofensa al sector magisterial, inventaron lo de la calidad de la enseñanza, la excelencia educativa. Claro que queremos que la educación sea de calidad y que haya excelencia, pero nos importa también el acceso a la educación, la cobertura.

¿Van a entrar entonces sólo los que tienen para pagar colegiatura? Eso no. Entonces, por eso nos comprometimos a derogar, a quitar la mal llamada reforma educativa.

Imagínense hasta dónde llegaron en lo absurdo. ¿Cómo se va a llevar a cabo una reforma educativa, si fuese ese el propósito real, sin el apoyo de los maestros y de las maestras?

¿Quién transmite la educación en el aula?

Pues la maestra, el maestro. Cómo se va a imponer algo.

Entonces, ahora afortunadamente ha habido un cambio favorable. Nosotros nos sentimos muy orgullosos de la labor de las maestras, los maestros. Si no ha sido por la pandemia, no hubiésemos tenido ningún paro, porque antes de la pandemia no estaba cerrada ninguna escuela, todos los maestros trabajando, no ha habido nada de paros.

Y ahora que los llamamos, porque nos importa mucho la educación presencial… Es que es fundamental, la escuela es el segundo hogar, porque no sólo es donde se transmite el conocimiento, es donde los niños, las niñas socializan sus experiencias, reciben orientación de maestras, de maestros, el apoyo de sus compañeritas, de sus compañeritos. A veces se sienten más libres, más felices, en la escuela que hasta en la casa.

Y era mucho tiempo el encierro y estar ahí dependiendo de los aparatos electrónicos, también recibiendo mucha información tóxica.

Entonces, llamamos a las maestras, a los maestros y acudieron a las aulas y ya hay clases presenciales en todo el país. Hubo, como en todo, resistencias; se hablaba de que iban a incrementarse los contagios y que estaba mal lo que se proponía, pero al final y para bien no hemos tenido problemas de contagios en las escuelas y ya se regresó a la normalidad educativa.

Entonces, eso fue muy importante, el regresar a la normalidad en lo educativo.

Lo primero, si hacemos una síntesis, es la atención a maestras y maestros. Y ahora el domingo vamos a dar a conocer cómo se está haciendo un esfuerzo para que tengan un poco más de ingresos las maestras y los maestros, porque de los 21 millones de trabajadores inscritos en el Seguro Social, como ha ido incrementando el salario, ya el promedio de los ingresos de esos 21 millones de trabajadores inscritos al Seguro Social es de alrededor de 14 mil 400 pesos al mes y hay maestros que ganan menos, entonces vamos a procurar que mejoren.

Y vamos también a procurar que no sea en prestaciones, sino en salario, para que al retiro su pensión sea mayor.

Entonces, es maestros.

Lo otro son contenidos educativos. Estamos trabajando en eso porque necesitamos fomentar mucho una educación humanista, con dimensión social, un tronco común en donde actuemos de manera humana, fraterna y que a partir del tronco común ya se puedan formar buenos técnicos, científicos, pero que nada humano nos sea extraño, ajeno, que nada humano nos sea ajeno.

Entonces, contenidos en los libros de texto, que eso tiene que ver con la revolución de las conciencias.

Y tiene que ver con la educación formal, pero también con la educación informal. Por ejemplo, ayer hablé de que se tenía que proteger la vida también de los presuntos delincuentes, que son seres humanos y me llamó mucho la atención de que intelectuales o profesionales, supuestamente progresistas, me cuestionaran.

Por eso estamos viviendo momentos interesantes, es un momento estelar en la vida pública de México, porque está saliendo todo eso. ¡Cómo vamos a querer que alguien pierda la vida! ¡Cómo vamos a estar en el fondo a favor de la ley del talión, del que a hierro mata, a hierro muere y el diente por diente y el ojo por ojo! Lo decía Tolstói. Si a esas vamos, pues nos vamos a quedar chimuelos todos, o tuertos o ciegos.

Pero estoy hablando de intelectuales o escritores. Déjenme que yo recuerde a uno cuando menos. Curzio, dice en un comentario: ‘Fue un desliz del presidente’, según Cárdenas, el conductor.

INTERVENCIÓN: Luis Cárdenas.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No.

INTERVENCIÓN: Pepe Cárdenas.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Bueno, alguno de ellos, no sé exactamente, que seguramente lo va a aclarar.

No, fíjense que así pienso y vamos a analizarlo. Actuaron muy bien los soldados.

Pero, para que se entienda mejor, porque no estoy hablando de Curzio y de Cárdenas, son millones que piensan así, de que, como me dijo una vez un policía de esos autoritarios, que los derechos humanos eran para los humanos derechos. Pero hay esa mentalidad muy autoritaria.

Como el otro escritor, que es famosísimo, que lo leen también yo creo que millones, Moreno, que había que quemar en leña verde a los que simpatizan con nuestro movimiento, en el Zócalo.

Por eso digo que no es lo mismo educación que cultura, son cosas distintas. La educación es lo que se aprende, las técnicas del conocimiento; la cultura es lo que viene de lejos, es lo que tiene que ver más con los valores, con nuestros principios.

Entonces, sí es importante analizar todo esto.

No sé si pones de nuevo lo de gráfica sobre letalidad, eso explica todo. Antes ni siquiera estaba tan grave la situación de inseguridad, pero era mucho el afán autoritario, de decir: ‘No me va a temblar la mano, vamos a imponernos’.

Aquí está. Por eso es que decimos: Somos distintos. Y además entiendo, aunque no comparto tu punto de vista, ese pensamiento autoritario. Aquí está, miren, este es Calderón, 2011, esos son los enfrentamientos, mil 76 enfrentamientos entre delincuencia y fuerzas de seguridad del Estado. En estos enfrentamientos mil 127 heridos y detenidos y mil 412 muertos. Más muertos que heridos y detenidos, porque los remataban, incluido lo que pasaba en Nuevo León en ese entonces. Pero eso ya se los dejo a ustedes de tarea para que lo investiguen. Porque era el ‘mátalos en caliente.’ ¿Y dónde está el Nuevo Testamento? ¿Y dónde está el amor al prójimo?

Pues ahora 94 fallecidos en enfrentamientos. En estos cuatro años, poco menos, ha habido menos muertos que en un año de Calderón en enfrentamientos.

Esto es lo que ellos quieren, que nos pasemos para acá. No, no.

¿En qué cabeza cabe que la violencia se enfrenta con la violencia? El mal no se puede enfrentar con el mal, el mal hay que enfrentarlo haciendo el bien y la paz es fruto de la justicia. Y esa es la nueva estrategia: atender los problemas, las causas, el que la gente viva feliz, que no haya desintegración en las familias, que en este periodo neoliberal fue un desastre. No se conocen esos datos, pero la separación de familias fue como nunca y los hijos se criaron a la buena de Dios y no había tutelaje y era el jefe de la pandilla, el jefe de grupo el que educaba, enseñaba.

Además, al mismo tiempo fomentando el lujo barato como estilo de vida, la troca, la ropa de marca, las alhajas, el triunfar a toda costa sin escrúpulos sin ninguna índole, la corrupción en alta, cuánto tienes, cuánto vales y los valores culturales, morales, espirituales a un lado, el que no transa, no avanza y la moral es un árbol que da moras y eso fue lo que prevaleció.

Entonces, quería yo tratar el tema, que es muy interesante. Cuando dije: Abrazos no balazos, se rieron y todavía lo siguen haciendo. No me importa, porque nuestra estrategia de atender a la gente pobre, de atender a los jóvenes nos está dando resultado, sin violar derechos humanos.

Se está avanzando porque les estamos quitando el semillero a la delincuencia, les estamos quitando a los jóvenes.

¿Hasta dónde estábamos? ¿Hasta dónde habíamos llegado?

A decir: ‘Ahí están los halconcitos’, pero ¿qué hacíamos para que no hubiera halconcitos?

Ahora nada más aquí, en Nuevo León, que es un estado en donde hay muchas oportunidades de trabajo, por eso crece tanto la población, porque vienen de otros estados a buscarse la vida, a trabajar honradamente, pero aquí, aun habiendo empleo, hay mil 882 jóvenes, mil 882, que están trabajando como aprendices. Al que no tiene empleo, al que no está estudiando se le da trabajo y está ocupado formándose en una empresa, en un comercio y se le paga un salario mínimo, mil 882.

Y sólo en el nivel superior, es decir, en el nivel universitario hay tres mil 592 estudiantes que están recibiendo dos mil 500 pesos mensuales de beca, de familias pobres.

Y aquí en Nuevo León todos los que estudian en bachiller, 140 mil 849 alumnos, 140 mil alumnos reciben beca, todos los que están en escuelas públicas en el nivel de bachillerato.

Si atendemos a los jóvenes, si aumenta el salario, si hay empleo, si hay bienestar, si fortalecemos valores, claro que vamos a ir serenando a la sociedad y avanzando.

Entonces, en lo educativo es maestras y maestros.

Lo segundo, la calidad o el contenido de los libros, el contenido de la enseñanza.

Lo tercero, que es muy importante, las becas, desde preescolar hasta nivel doctorado, para estudiantes de familias de escasos recursos.

Y cuatro, el mantenimiento de las escuelas públicas. Se está entregando de manera directa el presupuesto para el mantenimiento a las escuelas, se les entrega a las sociedades de madres de padres de familia. Aquí hemos entregado mil 142 apoyos a mil 142 escuelas y se entrega a las sociedades de padres, de madres y ellos deciden qué hacer con ese dinero para atender las instalaciones educativas.

Falta, pero ya vamos avanzando y eso es lo que está haciendo.

INTERLOCUTOR: Presidente, si me permite, aprovechando la coyuntura educativa, usted siempre ha sido un crítico de la admisión de estudiantes universitarios a la máxima casa de estudios. Ahora, aprovechando también el Día del Maestro y aunado a que usted fue egresado también de la Universidad Nacional Autónoma de México, preguntarle si en alguna ocasión en lo que va de su gobierno ha sostenido un diálogo con el recto de la UNAM para platicar de este tema.

Si no lo ha hecho, presidente y si usted así lo considerase, ¿estaría abierta la puerta para invitarlo a platicar con usted a Palacio Nacional para atender el tema de que las y los jóvenes de México tengan un mayor cupo en la Universidad Nacional Autónoma de México, señor presidente?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, hemos estado hablando y está abierto el diálogo con todos los rectores, hay atención permanente con las universidades públicas y también con universidades particulares y todo lo que sea ayudar a la educación es nuestro compromiso, lo vamos a seguir haciendo.

A ver, Rosa Icela.

ROSA ICELA RODRÍGUEZ VELÁZQUEZ: Con su permiso, señor presidente. Solamente una actualización de unas pocas láminas.

Por instrucción presidencial se inició, se reestructuró el programa de regularización de vehículos de procedencia extranjera a partir del 27 de febrero.

Esta recordar que es una política a favor de la población que tiene un vehículo irregular extranjero, el cual necesita ser inscrito oficialmente para tener certeza jurídica.

Y esto también es una política a favor de la seguridad, porque el 80 por ciento de estos automóviles están sin identificar y en ese 80 por ciento se cometen delitos en las zonas, en los estados en donde hay este tipo de vehículos.

Las instituciones participantes son la Secretaría de Gobernación, también la Secretaría de Hacienda por medio del SAT y también de Aduanas, nosotros en la secretaría lo hacemos por medio del Repuve.

Y están participando Baja California, Baja California Sur, el estado de Chihuahua, el estado de Coahuila, Durango, Nayarit, Michoacán, Sinaloa, Sonora y Zacatecas.

Solamente recordar que hubo un decreto de parte del señor presidente, el cual atribuye la regularización al Repuve, entonces se hizo, se creó un sistema de trámite digital y también se inició el programa, la firma de convenios con entidades federativas. La siguiente etapa corresponde al fortalecimiento de las capacidades locales de operación y estamos dándole trámite al decreto y habrá un informe final.

Los pasos del programa:

Se genera una cita a través de la página web www.regularizaauto.sspc.gob.mx.

Se realiza un solo pago, recordar, de dos mil 500 pesos mediante una línea de captura. El pago, recordar que es para la Secretaría de Hacienda y Hacienda va a pasar esos recursos al gobierno del estado para que sean utilizados en pavimentación de las calles en los municipios que así se consideren.

Y se tiene que acudir el día y la hora de la cita con los requisitos.

¿Cuáles son los requisitos?

Son muy sencillos, es una identificación oficial con un comprobante de domicilio, el formato de manifestación para aplicar los beneficios del programa donde se tiene los datos y un documento en donde se acredita la propiedad del vehículo y se presenta el comprobante del SAT.

El funcionamiento del programa también es muy sencillo: se registra la cita, en otro sistema el Repuve envía la documentación a Aduanas que emite un documento de importación, que es interno y a través del sistema Repuve se realiza la inscripción del vehículo en Plataforma México. Así quedarán registrados todos los vehículos y ya los estados están realizando el trámite de alta y de emplacamiento.

A la fecha se han regularizado 44 mil 482 vehículos, hasta el día de ayer. Nosotros calculamos que para el mes de octubre ya tendremos los primeros 500 mil vehículos, quizá un poco antes. Se han agendado 175 mil citas que ya se están atendiendo.

Hay 62 módulos y 120 carriles en operación y actualmente, señor presidente, ya los 12 de los 12 estados que están en la instalación de estos módulos, ya están todos operando.

Aquí están los municipios en el mapa en dónde están instalados esos módulos, a donde estamos invitando a la población a acudir. Aquí está por cada uno de los estados cuántos módulos de operación tiene y en este caso el estado de Chihuahua y también Sonora, Sonora en primer lugar con más atención y más autos regularizados hasta el momento, pero todos los estados ya están.

INTERVENCIÓN: ¿Nuevo León?

ROSA ICELA RODRÍGUEZ VELÁZQUEZ: Nuevo León, pues es que solamente tiene un módulo, pero para junio nos han informado las autoridades estatales que van a poner tres más y para julio cinco más, eso sí tenemos nosotros el reporte completo.

Eso sería, señor presidente.

Aquí están las direcciones en donde están ubicados los módulos por estado, pero estamos invitando a hacer la regularización.

Gracias.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Ahora corresponde a Nuevo León. A ver.

PREGUNTA: Muy buenos días, señor presidente.

Denny Leyva, de MVS Noticias.

Primero preguntarle, usted se ha dicho promovente de las causas que quiere la gente. Ante este panorama y este contexto que vive Nuevo León de crisis de inseguridad, crisis hídrica, que puede sentir la población que está pasando en estos momentos, ¿usted estaría a favor de que si así lo quiere la gente se promueva una consulta popular para pedir en su momento la destitución del gobernador, en dado caso que la gente así lo quiera?

Y una segunda pregunta, si me lo permite. Señor gobernador, ayer le envió un mensaje desde el hospital el exgobernador Jaime Rodríguez Calderón, ‘el Bronco’, pidiéndole que, por favor, pueda interceder en su caso.

Preguntarle su opinión en estos dos temas, si me lo permite.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Bueno, primero, hablando nada más de lo legal tendría que hacerse una reforma constitucional en el caso de Nuevo León y no hay en ningún estado establecido en la Constitución el proceso de revocación de mandato.

INTERLOCUTOR: ¿Estaría a favor de que se pudiera reformar esto en los estados?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, hacia adelante, ojalá en todos los estados, porque es muy importante la democracia participativa, que no olvidemos que el pueblo pone y el pueblo quita, que el pueblo es el soberano. Pero esa es la parte legal.

Lo segundo, ya en términos de juicio práctico, pues está llegando el gobernador.

¿Cuánto tiempo llevas?

SAMUEL ALEJANDRO GARCÍA SEPÚLVEDA: Seis meses.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Seis meses. Todavía.

Antes se hablaba de un año, no quiero usar la expresión porque es de mal gusto, pero se daba un año, entonces falta.

Lo tercero, sobre lo mismo, es que yo considero que no está haciendo un mal gobierno, esa es mi apreciación; claro, esto corresponde a ustedes. Yo soy ciudadano de todo el país y sí tengo conocimiento, tengo una visión de todo lo que pasa en México, pero no tan específica; sin embargo, mi percepción en general es que está gobernando bien Samuel.

INTERLOCUTOR: Y en el segundo tema, señor presidente, con respecto al exgobernador, que le pidió su apoyo para el proceso, que él considera está siendo un preso político.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Yo también muy respetuoso de la decisión de las autoridades, porque esto tiene que ver con el gobierno, que no es sólo el Ejecutivo, también aclarar.

Porque a veces se habla: ‘El gobierno del estado.’ Pues sí, es el gobierno del estado, pero tiene tres poderes, es el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, como es a nivel federal. Entonces, como es asunto que corresponde a la soberanía del estado de Nuevo León pues es la autoridad local la que tiene que decidir.

En lo personal yo considero que debe de haber un trato, no es de privilegio o excepcional, tiene que tomarse en cuenta la cuestión de salud, la cuestión humanitaria.

Y hacer a un lado la sospecha de que sea una venganza política. Decía el presidente Juárez: ‘No es mi fuerte la venganza’. Entonces, siendo un asunto que tienen que resolver… Yo soy humanista, por eso hablo de proteger la vida de todos.

Y siento también que la justicia, más que el castigo, es prevención. Es como el caso de la medicina, estoy más a favor de la medicina preventiva que de la medicina curativa. No quiere decir que la medicina curativa no haga falta, pero es mejor no enfermarse.

Entonces, en el caso de la corrupción, por ejemplo, lo que tenemos que hacer es convencer de que es algo que nos daña en lo personal, en lo familiar, en lo social. Y estigmatizarla, porque el peor de los males era que se robaba y ni siquiera perdían su respetabilidad, hasta se les aplaudía, en algunos casos hasta se les ponía de ejemplo, se les decía a los hijos: ‘Estudia para que cuando seas grande seas como don Fulano, un reverendo ladrón’.

Entonces, que eso ya no, porque eso es una mancha que afecta, no sólo al corrupto, sino a toda la familia. ¿Y qué culpa tienen los hijos de que se les señale por lo que hicieron los padres?

Entonces lo mejor es lo preventivo, lo mejor es tener en cuenta que sólo siendo buenos podemos ser felices, que la felicidad no es acumular bienes materiales, dinero, fama, grados académicos, como si fuesen títulos mobiliarios. La verdadera felicidad es estar bien con uno mismo, estar bien con nuestra conciencia y estar bien con el prójimo, esa es la transformación que se requiere.

Y yo le mando un abrazo al gobernador que está detenido, independientemente de su asunto y su proceso legal, le mando un abrazo y un saludo.

INTERLOCUTOR: Por último, señor presidente, si me permite, ¿hubo o habrá comunicación con los padres de Debanhi Escobar?, pues ellos mencionaban que tienen desconfianza ya en las instituciones, sólo por último.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Ya me reuní con ellos ahora en la mañana. Gente muy buena, muy buena, un maestro, su esposa. Y pues como padres están muy dolidos, desechos. Y hablé con ellos e hice el compromiso de ayudar a esclarecer lo sucedido y a que no haya impunidad y en eso coincidimos con el gobernador y con las autoridades de Nuevo León.

Y vamos a estar pendientes y nos van a seguir ayudando ustedes también, porque ayuda mucho la transparencia y la denuncia y la crítica. Entonces, que no haya impunidad y que se pueda siempre hacer justicia. Nosotros tenemos esta sección en donde se informa que no hay crimen sin justicia. Cero corrupción, cero impunidad, sea quien sea.

Entonces, vamos a estar atendiendo este caso.

Otro más de aquí, del norte, órale.

PREGUNTA: Luis Salazar, de Wicha, las noticias como son. Presidente, buenos días.

Yo no soy de Nuevo León, pero le echo mucho a Samuel. Me disculpo por cualquier cosa que le haya dicho de más, gobernador.

Me preocupa, porque vivo en Saltillo y estamos pegados a Nuevo León, tengo familia aquí en Nuevo León y ese es el motivo por el cual yo he sido, tal vez, demasiado increpante con el gobernador.

Pero mi preocupación es la misma a la de todos los neoleoneses, es la sequía, que me da mucho gusto que la hayan resuelto el día de hoy.

Pero también me preocupa algo que le preocupa mucho a mi auditorio, presidente y se lo quiero decir: la estrategia de abrazos no balazos. A mí en lo personal me acaba de callar la boca con datos y le agradezco que haya pasado esa información porque yo la voy a transmitir a todos los seguidores que tengo.

Pero también me gustaría mucho saber qué opinan las Fuerzas Armadas de esto, porque a los que corretearon fueron a ellos y debe de ser en cierto grado, me imagino yo, incómodo para ellos que sucedan este tipo de cosas.

Sus estadísticas hablan por usted y por ellos y mi reconocimiento para todos ellos por adecuarse al plan de usted.

Sin embargo, hay otro tipo de violencia que también me gustaría recalcar, la que hay con la gente cercana a todo lo que implica el aparato de gobierno.

La senadora Lilly Téllez ayer lo llamó a usted ‘enano’ y también dijo que hacía el ridículo en las mañaneras.

¿Qué vamos a hacer con ese tipo de violencia de esas personas, que tienen meses tratando de erradicar la violencia, que dicen que usted inició llamándoles ‘traidores a la patria’? Y me gustaría mucho saber qué va a pasar con eso.

O si la estrategia de abrazos también aplica para ellos, porque yo veo que ellos cada vez le suben dos rayitas más a sus argumentos.

Y hay algo que a mí en lo personal me preocupa mucho, presidente. Ayer precisamente Lilly Téllez, la senadora, con alusión a eso que le dijo a usted, que se me hizo de muy mal gusto, mencionaba algo que me preocupa: la relación con Estados Unidos, el desaire que le hace usted si no van, si no se aplican a los otros tres países que usted mencionaba, que los tachan de dictadores.

Yo estoy completamente de acuerdo con lo que usted mencionó ayer en la mañanera, pero realmente le quiero preguntar a usted: ¿no está en riesgo la relación bilateral con Estados Unidos, la relación comercial?, ¿no le da usted miedo que esa relación se pueda interrumpir o se pueda afectar?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Pues las tres son muy buenas preguntas.

Mira, sobre las Fuerzas Armadas, ¿por qué no pones de nuevo la gráfica?, porque esto nos puede llevar y va a ser tarea del general. Cuando hablamos de que en un año hay estos muertos, mil 412 en enfrentamientos, estamos hablando de civiles fallecidos, pero esto significó también muertos de las Fuerzas Armadas.

INTERLOCUTOR: Sí, ayer que lo mencionó usted eso se me hizo superimportante porque para ellos y para todos los mexicanos es importante conservar la vida de las Fuerzas Armadas, nadie quiere que se muere nadie.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, claro y nos duele mucho, son de los informes que más duelen cuando tenemos la reunión del gabinete, nos duelen todos los muertos.

Pero también, imagínense, pierden la vida marinos, pierden la vida soldados, ¿y de dónde son?, pues que de San Andrés Tuxtla, que de Salina Cruz si es un marino, de Frontera, de Ciudad del Carmen y toda la atención a las familias y se llevan los cuerpos. Duele.

Y es muy cómodo dar la orden: ‘Enfréntense, no tengan miedo.’ Es como el que va a la plaza de toros —ahora mis amigos animalistas no van a estar de acuerdo conmigo, pero bueno— y están allá en las gradas y se le grita al torero: ‘Acércate, no tengas miedo’, sí, pero está allá arriba. Estos que están en los operativos están en una situación difícil.

Entonces, cuando se habla de humillación de las Fuerzas Armadas se tiene muy claro de que lo más importante es la vida. Por eso puse ayer la frase y la voy a volver a poner, del general Felipe Ángeles.

Entonces, cuántos aquí muertos, porque estamos hablando en algunos casos de masacres y cuántos acá.

Pero, hablando en términos pragmáticos —no se debe de considerar algo menor el pragmatismo, el juicio práctico— lo que cuenta son los resultados y nosotros sin esto, con esto, estamos avanzando, serenando al país, garantizando la paz y la tranquilidad en el país en casi todos los delitos.

El que más nos estaba costando, por la herencia que recibimos de no atender las causas y querer resolverlo todo con medidas coercitivas, bueno, era homicidios. Ya afortunadamente en los últimos seis meses ya empezó a bajar el delito de homicidios. Hemos disminuido la incidencia delictiva casi en todo y nos quedaba… Nos llevó tres años.

Pero cuando se habla de abrazos, no balazos y cuando hablábamos de que hay que atender las causas, que el ser humano no es malo por naturaleza, sino son las circunstancias las que llevan a algunos a tomar el camino de las conductas antisociales, para darnos el avión nos decían: ‘Sí, sí, sí está bien, hay que procurar que haya empleo, que haya buenos salarios, hay que procurar una sociedad mejor, sí, sí, sí, pero eso lleva mucho tiempo,’ y con esa excusa nunca se hacía nada.

¿Cuándo hicieron algo por los jóvenes?

Nunca. Lo más brillante que hicieron fue tacharlos de ‘ninis’. Por cierto, un rector de la UNAM, una vergüenza, ‘que ni estudian ni trabajan’. Ahora no, ahora la atención a los jóvenes es permanente, entonces es una concepción distinta, nueva, de lo que se está llevando a la práctica.

Tu otra pregunta, acerca de la relación con Estados Unidos, ¿o hay otra?

INTERLOCUTOR: Lilly Téllez, lo que dijo usted, ese tipo de violencia, ¿qué se va hacer con eso?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, es lo mismo. O sea, todo esto es una transformación, es un cambio de fondo.

Yo lo he dicho, me acuerdo que cuando cerré campaña dije: Ha habido tres grandes transformaciones en el país, la Independencia, la Reforma y la Revolución, esta va a ser la Cuarta Transformación. A diferencia de las otras tres que, por las circunstancias, se tuvieron que hacer con las armas, esta va a ser una revolución o una transformación pacífica, sin violencia, pero, dije, igual de profunda que las otras tres, va a ser pacífica, pero igual de profunda que las otras tres porque vamos a arrancar de raíz el régimen de corrupción y de privilegios. Entonces, no es cualquier cosa.

Imagínense, si los de mero arriba que se sentían los dueños de México no pagaban impuestos… Pero no estoy hablando de que no pagaban un millón de pesos al año o 100 millones de pesos al año, o cinco mil millones de pesos al año, no, les condonaban 10 mil millones de pesos al año y ahora tienen que pagar.

¿Cómo están?

Molestos.

Eso es parte de la transformación. Y aunque no sean ellos, como no dejan de ser referentes, por eso hablo del aspiracionismo, porque hay muchos que quieren ser así, seguir ese ejemplo, es una forma de vida, es un pensamiento, pues también están enojados.

¿Qué es lo que hay que hacer?

Pues comprender que no todos podemos pensar de la misma manera y hay que garantizar el derecho a disentir. Y esa es la diferencia entre la dictadura y la democracia, que en la dictadura es pensamiento único y en la democracia es pluralidad, aunque haya excesos de libertad. A mí me insultan y lo más significativo, patético a veces, es que los que insultan supuestamente eran los más educados.

Entonces, están ofuscados, pero ¿qué problema puede haber? Nada; al contrario, los que insultan, los que no tienen argumentos quedan muy mal, muy mal.

Y, también, no es para exagerar. Lo malo sería la violencia física, eso sí, pero lo verbal, aunque hablen mal.

¿Saben? Ahorita que hablas de ‘enano’, pues es hasta un timbre de orgullo que me llamen así.

A lo mejor eso sí le va a costar mucho trabajo a Jesús, pero lo vamos a dejar para el lunes. Hay una caricatura que hizo el gran muralista José Clemente Orozco de Francisco I. Madero.

Porque todos y más en la vida pública cambiamos. Acabo de estar en El Salvador y recordaba yo la vida de monseñor Romero. Para mí, un santo, que era conservador, era un obispo muy conservador y la realidad de pobreza, de injusticias lo fue cambiando, al grado de que lo asesinan en plena misa, un hombre bueno, un santo. Entonces, cómo cambia.

Y hay otros ejemplos. Bueno, en sentido opuesto, Orozco era porfirista y al paso del tiempo se vuelve revolucionario y era un gran pintor de los tres grandes muralistas mexicanos: Diego Rivera, Siqueiros y José Clemente Orozco, una fuerza en su pintura, su expresión artística.

Bueno, como suele pasar, que eso es un halago para todas y todos ustedes, los buenos pintores pasan por los periódicos, eran caricaturistas de periódicos, los buenos escritores, Gabriel García Márquez fue periodista.

Entonces, Orozco era caricaturista y una vez hizo una caricatura —a ver si, Jesús… ¿No la encuentras?— en donde pone a Porfirio Díaz como gigante y a Francisco I. Madero, como pigmeo, un enano, como diciendo: ¡cómo! Es lo de David y Goliat, es lo mismo.

Entonces, los insultos siempre.

Y no dejo de recordar hasta dónde llega el fanatismo conservador, porque es terrible; y también hay un fanatismo de izquierda que se expresa en acciones, sobre todo en las guerras, en la revolución, que es lo más irracional que puede haber, las guerras, es algo muy cerca de la locura.

Recuerdo una escena de un ajusticiamiento de izquierda a gente de derecha en la Guerra Civil española contada por ese gran escritor estadounidense que vivió en Cuba, Premio Nobel de Literatura.

INTERVENCIÓN: Hemingway.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Hemingway, Hemingway. Me ayudan. Es que el pos-COVID ya no me permite recordar.

Pero cuenta todos los horrores y cuenta cómo también revolucionarios republicanos ajustician a representantes de un pueblo considerado de derecha, conservador.

Entonces, lo peor que puede haber es la guerra y en el caso nuestro, en esta transformación no ha habido eso y no deseamos eso. Y ojalá y todos nos autolimitemos, todos y que no pase de malas palabras, pero sí entender de que es un proceso de transformación.

Recordaba yo lo de Hidalgo, imagínense lo que es el padre de nuestra patria —para lo que se espantan y dicen: ‘La polarización’— no sólo lo asesinan, le cortan la cabeza y la exhiben 10 años en la plaza principal de Guanajuato, 10 años.

¿Y cómo le va a Morelos?

Lo mismo, lo humillan, lo asesinan.

¿Cómo le va a Ocampo, cómo le va a Comonfort, a Leandro Valle, a Sánchez, a Degollado, Santos Degollado?

A todos los asesinan. Bueno, al mismo Maximiliano.

Y el mejor presidente de México, Benito Juárez, todas las humillaciones. Decían las mujeres de más ingresos en aquella época cuando iban al baño, decían: ‘Voy al Juárez’.

Y en el caso de Madero, volvemos, hasta su abuelo, que era porfirista, le escribe a Porfirio Díaz ofreciéndole disculpas porque su nieto se había vuelto loco y que era una pena para toda la familia Madero lo que hacía Francisco y le decía: ‘Figúrese las penas que tenemos que pasar que es hasta espiritista’, el mismo abuelo; y los insultos a Madero, que era el hombre más bueno que ha habido en el gobierno y un apóstol de la democracia, el presidente más demócrata de México, sin duda.

Bueno, encarcelarlo, tenerlo encerrado en Palacio Nacional cinco días y sacarlo y matarlo a mansalva a él, a Pino Suárez, a su hermano, la tortura a su hermano, a Gustavo, horrores, bueno, eso afortunadamente no está sucediendo en nuestro país, no queremos que pase, no queremos que pase.

Y es un llamado a que se debata, eso sí, para no regresar al oprobio, pero sin violencia. Revolución de las consciencias, cambio de mentalidad, que eso es lo más importante, eso es lo que planteo.

Y lo otro que comentabas, la relación con Estados Unidos, es muy buena.

Hablando de gente buena, el presidente Biden es un hombre de buenos sentimientos, no hay problemas con él; sin embargo, pues somos distintos y no porque él es el presidente Biden y yo soy Andrés Manuel, sino porque las historias de nuestros pueblos son distintas.

Entonces, nosotros sostenemos que ya no debe de haber una política hegemónica en América, en el mundo, que tenemos que respetar la independencia, la soberanía de cada país y que, en vez de confrontarnos, tenemos que buscar la unidad de toda América y que es una contradicción convocar a una Cumbre de las Américas y no invitar a todos.

Todavía yo espero que haya una respuesta favorable para que todos participemos. El que no quiera ir pues está también en su derecho, pero que no se excluya, que nadie excluya a nadie, porque lo que necesitamos es diálogo, escucharnos.

Y somos de un continente que tiene muchas cosas en común y también mucho potencial en lo económico para que se convierta en… Ya lo es, pero que por falta de unidad no hemos hecho valer la fuerza económica, comercial, que tiene América en consideración a otras regiones del mundo. Entonces, es el momento de una transformación, de un verdadero cambio.

Me tocó tener relaciones con el presidente Trump y fueron buenas y todos apostaban a que iba a haber confrontación y no hubo.

Y ahora lo que dice aquí Samuel de que está llegando inversión extranjera a Nuevo León como nunca y es cierto y se debe, entre otras cosas, además de lo que ha caracterizado siempre al empresario de Nuevo León y a todo este pueblo, que es un pueblo emprendedor, trabajador, es la oportunidad que tenemos del tratado comercial.

Por eso, México tiene una situación especial en el mundo, tiene ventajas comparativas. No es lo mismo, con todo respeto, que otros países, porque tenemos ese tratado.

Y eso se logró con un acuerdo con el presidente Trump, que al principio no estaba muy convencido. ¿Se acuerdan de que hablaba de cerrar Estados Unidos y que hablaba de que cómo se iban a venir las empresas a México, que no se iba a permitir eso? Hubo un proceso de convencimiento, porque además es cierto, si no nos complementamos, no salimos adelante.

México tiene muchísimas ventajas:

Su fuerza de trabajo joven, que no hay en Estados Unidos ni en Canadá.

Luego, algo que es sumamente importante: la calidad de la fuerza de trabajo de México. Los trabajadores de México son de los mejores trabajadores del mundo y es cosa de ir a Estados Unidos.

Y también, con todo respeto, hay migrantes. ¿Cuáles son los preferidos? Los mexicanos.

Y no olvidar que el desarrollo económico de una nación no sólo depende del capital, ni tampoco de la tecnología, ¿eh?, porque se ha llegado a pensar de que con lo tecnológico se logra todo, se va a automatizar toda la actividad productiva, la robótica va a desplazar a la fuerza de trabajo; pues no, a lo mejor hacia allá vamos, pero va a llevar tiempo.

La fuerza de trabajo es fundamental. Ahora mismo en Canadá, en Estados Unidos no tienen la fuerza de trabajo, no tienen la mano de obra que necesitan. No se puede crecer económicamente, no se puede producir sin el trabajo.

Por eso también uno de los acuerdos que estamos buscando es que haya visas temporales de trabajo, ordenar el flujo migratorio. Es un planteamiento que se les está haciendo y el presidente Biden lo ve con buenos ojos y esto va a ayudar mucho también para que los migrantes no sufran, no padezcan, no sean maltratados, no haya violencia.

Ya nos alargamos mucho ahora sí.

INTERVENCIÓN: ¿Sería un fracaso del presidente Biden?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, no, no; al contrario, va a ser un triunfo del presidente Biden.

INTERVENCIÓN: No, pero, si se van todos los líderes de América a la Cumbre, ¿sería un fracaso para el presidente Biden?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, tampoco, tampoco, tampoco, no hay que verlo así. La política no es maniquea, no es de negro y blanco, no es de buenos y malos, son circunstancias.

Yo sí pienso que si se invita a todos va a inaugurarse una etapa nueva en las relaciones en América y se le va a deber al presidente Biden y nosotros vamos a reconocerlo; y si no se puede cambiar —ya esta es como la quinta llamada— si no se puede cambiar y se excluye a algunos países, de todas maneras, iría una representación del gobierno de México, pero yo en definitiva no asistiría.

INTERVENCIÓN: ¿Haría un llamado a otros países para que se sumen, presidente? Ya está Honduras y El Salvador

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, pero es decisión de cada quien, o sea, independiente, soberana, cada quien tiene que decidir. Nosotros no vamos a actuar de manera protagónica llamando a otros gobiernos para que no asistan ni para que asistan, sencillamente ya fijamos nuestra postura y que cada quien asuma lo que considere más adecuado.Pero ojalá y sí nos encontremos todos, es América.

Y hay que seguir escuchando a Los Tigres del Norte.

Bueno, adiós, adiós. Quedas pendiente, quedas pendiente.

Voy a seguir viniendo a Nuevo León, cómo no, si nos tratan muy bien aquí.

