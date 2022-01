Cruz Azul: “Charly” Rodríguez llegó a CDMX para reportar con la “Máquina”

"Charly" Rodríguez llegó al AICM con los colores de Cruz Azul (Foto: Twitter/@ccaballero10)

Los rumores se hicieron realidad: Cruz Azul y Monterrey intercambiaron jugadores de medio campo. Luis Romo llegó a Nuevo León durante la madrugada del 2 de enero, mientras que Charly Rodríguez arribó a la capital del país durante las primeras horas de este 3 de enero, para reportar lo antes posible con la “Máquina cementera”.

En un encuentro con los medios a su llegada al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), el mediocampista, ya con los colores de Cruz Azul, aseguró que no fue una decisión difícil dejar a la Pandilla, pero luego de consultarlo con su familia y personas cercanas, llegó a la conclusión de que sería una decisión adecuada.

“Es difícil, más que nada por el tiempo que llevaba ahí, mi familia, lo consulté con todos ellos y sabíamos que llegar a Cruz Azul era una gran oportunidad para mí, para mi futuro, para lo que quiero”, señaló el también seleccionado nacional.

Además, señaló que llega a un “equipo muy grande, muy importante en todo México”, por lo que se dijo “contento e ilusionado” con su arribo, además de adelantar que ya tiene las metas claras de cara al Clausura 2022 y a su futuro futbolístico.

Luis Romo llegó a Monterrey la madrugada del 2 de enero, para reportar lo antes posible con la Pandilla (Foto: Twitter/@LigaBBVAMX)

Asimismo, resaltó que este año mundialista buscará encontrar su mejor futbol en Cruz Azul para aportarle al conjunto y lograr uno de sus objetivos: llegar a competir en un mundial con la selección mexicana.

Finalmente, destacó que el equipo cementero es muy importante y lo “enamoró” desde el principio, cuando “demostraron una gran confianza desde que hablaron conmigo, el apoyo que todos en lo personal me dieron me sentí muy arropado y creo que no me equivoqué en venir acá”, ahondó Rodríguez, de 25 años recién cumplidos.

Con la llegara de Charly Rodríguez a La Noria, ya suman tres refuerzos oficiales. Los primeros dos fueron Uriel Antuna y Alejandro Mayorga, ambos provenientes de Chivas gracias a un intercambio realizado por Roberto El Piojo Alvarado, quien llegó al Rebaño y ya hasta anotó su primer gol.

Uriel Antuna y Alejandro Mayorga fueron los primeros refuerzos cementeros (Foto: León Lecanda ESPN)

Por ahora no se han gestado más salidas o fichajes en Cruz Azul, pero durante los últimos días se ha rumorado la salida de Jonathan Cabecita Rodríguez, quien fuera el responsable de anotar el gol del triunfo ante Santos para darle a la comunidad azul su noveno título de liga.

De acuerdo a información compartida por ESPN, se dio a conocer que tanto el futbolista uruguayo como su representante estarían negociando con el club Al-Nassr FC de la liga de Arabia Saudita. La cantidad de la compra rondaría los USD 6 millones, cifra que podría ayudar a resanar algunas de las complicaciones económicas que ha tenido la institución cementera en los meses recientes.

También se escuchó el nombre de Luciano Vietto en la operación, delantero de 28 años que actualmente milita en el Al-Hilal, también de Arabia Saudita. Otro killer del área que de igual forma sonó para llegar a los cementeros para suplir la sensible baja del Cabecita fue Cristian Pavón, de Boca Juniors. Sin embargo, hasta el momento se ha mantenido en rumores, mismos que podrían aclarase en los próximos días.

A partir de hoy, sólo quedan tres días para que dé inicio el Clausura 2022. Con la inminente llegada del nuevo torneo, Cruz Azul buscará resarcir la temporada que tuvieron el semestre anterior, en la que no pudieron defender su título. Ahora, con la mayoría del plantel del Grita México 2021, nuevos refuerzos y duras bajas buscarán mantenerse en la cima del torneo y calificar directo a la liguilla.

