Hijo de Javier Lozano, ex secretario del Trabajo, fue acusado de violación

De acuerdo con Riojas Orozco, también fue golpeada por los supuestos agresores (FOTO: GALO CAÑAS /CUARTOSCURO.COM)

Javier Lozano Ponzanelli, hijo del ex titular de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS) Javier Lozano Alarcón, y su amigo Gabriel Castañeda Gómez-Mont presuntamente drogaron y violaron a la abogada Amarande Riojas Orozco.

Las declaraciones de Riojas Orozco se dieron a conocer a través de redes sociales, en donde se difundió un video en el que narra cómo se fueron dando los hechos, mismos que, según el material audiovisual, se suscitaron el pasado16 de diciembre de 2016.

“Hoy, hace cinco años, Javier Lozano (Ponzanelli) y Gabriel Castañeda (Gómez-Mont) me violaron”, menciona Riojas Orozco al inicio del video el cual fue publicado a través de su cuenta personal de Instagram el pasado 16 de diciembre, sin embargo, recientemente se ha viralizado en Twitter.

Javier Lozano Alarcón y su hijo (Foto: Instagram/@jlozanoa)

La jurista explicó que conoció a sus presuntos abusadores en un despacho de abogados en el que trabajó por breve tiempo. Dos años después, fue invitada a la celebración por el aniversario número 30 del lugar donde laboraba, mismo en donde coincidió con Lozano Ponzanelli y Castañeda Gómez-Mont.

“Empiezo a notar unas actitudes muy feas, malas y crueles de los demás por parte de los abogados, entre ellos Gabriel y Javier. Yo decido que no es un lugar apto para que yo trabaje, no me siento cómoda en el despacho, y le expongo estas causas al jefe y me voy”, mencionó.

Asimismo, Riojas Orozco cuanta que debido a que durante la celebración sólo interactuó con una de sus compañeras del despacho mientras la fiesta se desarrollaba, ambas optaron por irse, sin embargo, previo a su salida, Javier Lozano y Gabriel Castañeda las abordaron para invitarlas a sentar a su mesa para ingerir bebidas alcohólicas, ante su petición, ellas cedieron.

El video de Amarande Rioja Orozco se encuentra en sus redes sociales (Foto: Instagram/@amaranderover)

“De la nada nos hablaron, nunca habían sido nuestros amigos y hasta se nos hacía raro toda esa situación. Nos sentamos, nos mandaron otro shot, empezamos a tomar y a los 20 minutos yo estaba inconsciente. No sé bien qué pasó, Paulina (su compañera) me contó algunas cosas, tengo algunos flashbakcs, y de ahí llega el otro momento consciente que es yo de rodillas con la mitad del cuerpo completamente desnuda, y estoy forcejeando con Javier y Gabriel, y me violan” externó la jurista.

La abogada señaló que luego del fugaz momento de consciencia que tuvo, recibió un golpe que hizo que olvidara lo que pasó después. Al despertar, de acuerdo con el audiovisual, se encontraba adolorida y sin sus pertenencias.

“No entendía, ni sabía bien qué era lo que pasaba. Como puedo salgó de ahí y voy a la recepción, pregunto donde había sido el lugar del evento, me indican, encuentro ahí mi bolsa en una mesa, adentro de la bolsa estaba una caja de condones y una caja de una pastillas vacía. Un desconocido me presta su celular, le marco a mi familia, me recogen, y al llegar a mi casa me doy cuenta que no sólo me habían golpeado sino que también me habían apagado un cigarro entre los senos. Me sentía humillada, me sentía asqueada”, aseveró.

(Foto: Instagram/@jlozanoa)

Riojas Orozco lamentó que en México “para que se haga justicia se tiene que dejar videos o constancias de lo que sucede en los ministerios públicos”. Acusó que muchos de los casos de violación en el país ni siquiera llegan a judicializarse.

Amarande dice que hoy puede decirle a otras mujeres que nunca es tarde para denunciar, aunque cada una tiene que vivir sus propios procesos y sus tiempos.

