Cuáles son las consecuencias de no completar el esquema de vacunación contra COVID-19

Expertos compartieron a través de la ONU que el no tener un esuqema de vacunación completo no brinda la suficiente protección ante las nuevas vaeriantes de Covid. (Foto: Cuartoscuro)

A casi dos años del primer caso de Covid-19 reportado en Wuhan, China, el mundo ha enfrentado varios procesos para contrarrestar los contagios de coronavirus. Los estudios arrojados por Universidades como Oxford o la Universidad Johns Hopkins sobre las vacunas contra Covid-19 han sido concluyentes en aportar que la principal razón de la vacuna es para prevenir casos muy graves del virus.

El rol de las vacunas es preparar naturalmente defensas en el organismo para desarrollar una protección más fuerte que puedan combatir el Covid y hacer una memoria en el cuerpo para que cuando se presenten los virus, el sistema inmunológico los destruya rápidamente.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) informó que aunque la mayoría de los cuadros de Covid-19 más graves son de personas mayores de 60 años, las personas de diferentes edades también, pueden padecerlo gravemente y el riesgo de no avanzar en la vacunación anticovid podría generar que las nuevas variantes de la enfermedad sean resistentes.

Para contrarrestar la pandemia es necesario agilizar y aplicar los esquemas de vacunación en todos los países. (Foto: EFE/Demian Alday Estévez/Archivo)

Aunque las medidas sanitarias como la sana distancia, el uso de cubrebocas o el mantener los espacios ventilados son claves para el combate contra el Covid, ninguna de ellas puede reemplazar la protección que dan los esquemas de vacunación completos al cuerpo.

Entre las consecuencias de no tener las dosis completas de la vacunación contra el Covid-19, los expertos destacan que el no administrarse como se plantean los esquemas no se agilizará el fin de la pandemia, además de no hacer frente a las nuevas variantes de Covid y seguir con la propagación del virus.

La Coalición para las Innovaciones en Preparación para Epidemias (CEPI), el Mecanismo COVAX que esta dirigido por la Alianza Gavi para las Vacunas, se encargan de organizar equitativamente la distribución de las vacunas, desarrollar investigaciones pertinentes sobre los efectos y avances en los procesos de vacunación con el fin de incentivar y aportar a la población los beneficios de las vacunas.

Una de las principales consecuencias de la no aplicarse ambas dosis de la vacuna anticovid es no contar con la eficacia completa para combatir el virus. (Foto: EFE/EPA/HOTLI SIMANJUNTAK/Archivo)

La inocuidad de las vacunas anti Covid ha sido estudiada por expertos alrededor del mundo, lo cual ha funcionado contrarrestar el miedo de algunas personas a vacunarse. Además de dar pelea a las consecuencias más fuertes de la no vacunación: los casos de hospitalización provocadas por el virus, las olas de contagios entre la población por las nuevas variantes y en términos de economía, las inversiones extranjeras que tuvieron una baja por la pandemia.

The Lancet, una revista británica especializada en información sobre el Covid-19, expuso la investigación de inmunogenicidad luego de aplicar una sola dosis y la contrastaron con la aplicación de una segunda en un lapso de 44-45 semanas.

“Los participantes tenían entre 18 y 55 años y aproximadamente la mitad eran mujeres. Los alentadores resultados apoyan una estrategia de segunda dosis diferida porque los títulos de anticuerpos fueron sustancialmente más altos después de la segunda dosis entre los individuos con casi un año entre dosis que entre los individuos que tenían un intervalo de 8 a 12 semanas” y concluyeron que el nivel más bajo de protección es de una dosis, mientras que el más alto es obtenido luego de una dosis que se puso en un tiempo más largo.

Por su parte, la confiabilidad de las vacunas antes de ser aprobadas por la ONU, pasan por procesos rigurosos de investigación, en los que destacan obtener análisis sobre los efectos secundarios o el lapso que debe pasar entre una y otra dosis. El proceso de vacunación en México ha pasado facetas distintas desde personas con desconfianza por la rapidez con la que surgieron o la sobreinformación de los diferentes tipos de vacunas y su eficacia. En los datos oficiales de dosis aplicadas al 31 de agosto, el país lleva un total de 85.4 M, de las cuales únicamente 34.3 millones de personas no han recibido su segunda vacuna.

SEGUIR LEYENDO: