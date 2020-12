México decide hoy si cancela vuelos procedentes de Reino Unido por la nueva cepa del COVID-19

Imagen de archivo (Foto: PEDRO PARDO / AFP)

El anuncio de una nueva cepa del virus SARS CoV-2 procedente de Reino Unido y que es 70% más contagiosa, ha puesto en alerta al mundo, por lo que diversos países han cerrado sus fronteras a los visitantes británicos, pero en México, el gobierno aún no decide si lo hará o no.

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que será este martes cuando se anuncie si México se suma a otras naciones que anunciaron la suspensión de vuelos, tras el anuncio del primer ministro Boris Johnson, quien este fin de semana advirtió que se identificó una variante mutada del virus.

López Obrador detalló que en la reunión que mantienen todos los lunes sobre la situación de la pandemia en el país, su gabinete abordó este tema y con fundamento en las pruebas que existan se tomará una decisión.

“Hoy se trató en la reunión de gabinete, lo plantearon el secretario de Salud (Jorge Alcocer) y el subsecretario (Hugo López-Gatell) y se acordó que hoy (ayer) en la noche se va a analizar el caso y mañana (hoy), que es el día que se destina a informar sobre la pandemia, se va a dar un informe sobre la postura de México”, dijo.

México dicidirá hoy si cierran los vuelos procedentes de Reino Unido, ante el anuncio de de una nueva cepa del coronavirus altamente contagiosa (Foto: REUTERS/Luis Cortés)

Aseguró que no se van a tomar decisiones políticas, sino que se hará un análisis sobre esta nueva cepa y con elementos técnicos de los expertos mexicanos se va a revisar. “Si amerita, se van a tomar decisiones”, ofreció.

“No actuar políticamente sin tener elementos técnicos de quienes saben, de los expertos. Porque si depende de los políticos es “a ver, hay esta variante de covid, ya salió en los medios, estos países están cerrando aeropuertos, no quieren recibir vuelos, vamos a hacer nosotros lo mismo’. No es así. Para eso hay especialistas, que son los que saben si son medidas adecuadas para no producir alarma”, remarcó.

Este mismo lunes, el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (InDRE) informó que comenzó la búsqueda para identificar si alguna de las infecciones es provocada por la nueva mutación del virus SARS CoV-2, identificada como N501Y, que se detectó en el sur de Inglaterra.

“La OMS está recomendando de manera oficial a todos los países miembros que mantengan una nueva vigilancia sobre esta nueva variante. Esto iniciaría con el hecho de poder identificar si la variante se encuentra presente en los diferentes territorios. “Es un trabajo que ya comenzó a realizar nuestro Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos, ya teniendo y conociendo cuál es la secuencia genética y cuáles son las mutaciones específicas”, informó José Luis Alomía, director general de Epidemiología, durante la conferencia diaria sobre la situación del coronavirus.

Alomía detalló que, hasta el momento, se han identificado más de 100 mutaciones del nuevo coronavirus.

Todas las mañanas en tu correo: suscríbete al newsletter de Infobae México

Imagen de archivo ( EFE/ José Pazos)

La mutación detectada en Inglaterra se encuentra en la proteína spike del virus, la que le da la forma de “pico” a la corona. “Es una denominada N501Y, que es la que se está asociando a esta expectativa o potencial riesgo”, indicó.

El director general de epidemiología dijo que una vez identificada la cepa en México o cualquier país, se necesita dar un seguimiento para comparar y certificar que la variante o está presentando un problema o que está incrementando el riesgo de contagio. La nueva cepa del coronavirus ya se ha detectado en Sudáfrica, Bélgica, Italia y Países Bajos.

Dijo que una vez identificada la nueva cepa en México o cualquier otra nación, se iniciarán los protocolos adecuados para conocer si la nueva cepa está representando un problema o está incrementando el riesgo de contagio.

Respecto a la información que ha circulado en las últimas horas sobre la posible peligrosidad y letalidad de la nueva cepa, los funcionarios citaron a la OMS, organización que ha informado que hasta el momento, esta nueva variante no incrementa el riesgo de la enfermedad grave, como sí el hecho de pertenecer a grupos vulnerables.

El funcionario finalizó diciendo que los primeros casos de esta nueva cepa en Reino Unido datan del mes de septiembre, sin embargo, aseguró que se dieron a conocer hasta este momento debido a que la cantidad de contagiados ya es más de mil. Esta nueva cepa ya se ha identificado en otros países fuera de Reino Unido, como en naciones de América Latina y Estados Unidos.

MÁS DE ESTE TEMA:

México inició la búsqueda de casos de nueva cepa de COVID-19 detectada en Reino Unido

Anthony Fauci habló de la nueva cepa de coronavirus: “Hay que seguirla de cerca, pero no reaccionar de forma exagerada”

“Hay hoyos de información”: López-Gatell señaló que publicación del New York Times se elaboró “sin un conocimiento correcto de la situación”