“No dije ninguna mentira”: David Faitelson vuelve a lanzarse contra Rafa Puente Jr.

Faitelson volvió a hablar de la polémica con Rafa Puente Jr. (X/@David Faitelson)

La pelea entre David Faitelson y Rafa Puente del Río volvió a generar críticas contra el experimentado periodista deportivo, de nueva cuenta fue señalado de “armar shows” en todos los programas en los que participa, además en redes sociales se burlaron de la disculpa que ofreció a Rafa Puente Jr.

Pero, en medio de todos los señalamientos que ha recibido Faitelson, compartió más detalles de cómo surgió la discusión y qué lo llevó a llamar “p**che entrenador fracasado” a su compañero en TUDN.

En una entrevista para el programa de YouTube de Récord, Faitelson no se retractó de haber calificado de “fracasado” al extécnico de Pumas, aseguró que no se trató de alguna mentira y que la pelea no estuvo prefabricada, como algunos espectadores acusaron.

Faitelson aceptó que lo que más lo molestó de la discusión fue que Rafa Puente lo interrumpió cuando hablaba de Igor Lichnovsky con las expresiones “eres puro show” y “polémicas estériles”, en lugar de debatir con términos deportivos, esto puso a David a la defensiva, por ello reaccionó de tal manera.

Faitelson se disculpó con Rafa Puente Jr. pero no negó que fuera mentira lo que dijo de su carrera como director técnico (Foto: cortesía Club Universidad Nacional)

Además, lamentó que exjugadores o entrenadores —como el caso de Rafa Puente Jr.— le limiten opiniones de futbol o lo ataquen de tal forma, por ello se respaldó en su trayectoria de más de 30 años en el periodismo para hablar de tal forma.

“Yo tengo una carrera más larga que él en los medios y mucho más sustentada, no me puedes decir eso. Mi reacción está mal, claro, aunque no dije ninguna mentira, mi reacción está mal, pero creo que este sistema de hacer polémica y hacer periodismo es válido mientras no sea prefabricado”.

El excomentarista de ESPN insistió en que ambas partes se equivocaron, no solo él fue atacado, sino que también atacó a su colega, por ello resaltó que “realmente creo que hubo una provocación entre ambas partes. Aquí no hay solo un culpable. Como dos culpables, creo yo, cada quien es responsable de lo que dijo”.

¿La pelea de David Faitelson y Rafa Puente Jr. fue montada?

Los ánimos de calentaron de más entre David Faitelson y Rafa Puente JR. Crédito: Línea de 4

Algo que dejó en claro durante su charla con Récord fue que en TUDN no se montan discusiones de este tipo, y tampoco se les dicta línea de cómo llevar los programas deportivos, por ello aceptó que sí se enfureció en la edición de Línea de 4.

Culpó a la personalidad de Rafa Puente y a sus errores por engancharse en la discusión de que el problema se haya hecho tan grande y viral. Pidió que ambas partes acepten sus errores y sigan trabajando en TUDN.

“No había nada prefabricado, ocurrió de esa manera. No sé, la forma de ser de Rafa. Yo me equivoqué, yo esperaría a que Rafa diga que también se equivocó y nada más, a seguir adelante, y a tratar que la próxima vez no ocurra”.

Pero, Faitelson argumentó que él fue el primero en recibir los ataques por parte de Puente del Río, por ello justificó su reacción.

El excomentarista de ESPN no escatimó al momento de ningunear la trayectoria del exestratega de los Pumas. Foto: Jovani Pérez

“Lo que a mí me queda claro es que yo respondo a una agresión y a mí me agredieron, obviamente cuando yo reacciono —por mi personalidad, por mi forma de ser, por mi físico— la reacción se vuelve más virulenta y se vuelve más mediática, pero yo estaba respondiendo a una agresión que me dieron antes, puede ser que no utilicé las palabras correctas”, compartió.

En cuanto a su disculpa que publicó en X (Twitter), reconoció que es parte de su personalidad ser así, primero explotar, enojarse y después pensar la situación, si lo amerita ofrece disculpas de su comportamiento.

Recordó sus vivencias en ESPN y confesó que volvió a pasar ese límite. “Yo me disculpo porque a mí me nace disculparme, es mi naturaleza y mi nobleza decir al día siguiente, ya frío, me equivoqué, la regué. Volví a cruzar esa línea que tengo prohibido cruzar y lo volví a hacer, lamentablemente, pese a mi gran experiencia”.