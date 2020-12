Morena no apoyará propuesta de “expropiación” del campo que Lilly Téllez calificó como “neocomunismo”

Monreal confirmo que Morena no apoyará propuesta de "expropiación" que Lilly Téllez llamó "neocomunismo" (Video: Twitter @RicardoMonrealA)

Morena, el partido del presidente Andrés Manuel López Obrador y con mayoría en ambas Cámaras del Congreso, confirmó este miércoles que no contempla apoyar una reforma al artículo 27 constitucional que fue tildado por la oposición como una propuesta para “expropiar” el campo de manos privadas.

“Esta iniciativa particularmente presentada, ha generado y ha causado una gran movilización, opinión e incluso preocupación de algunos agricultores y productores de alimentos. Pero que el grupo parlamentario de Morena no ha tomado una decisión ni tampoco tiene el aval”, expresó Ricardo Monreal, coordinador de los senadores del partido mayoritario, sobre la propuesta del legislador José Narro Céspedes.

No hay una discusión profunda y tampoco hay un acuerdo que Morena para modificar este artículo 27 constitucional. Por lo que deben de estar tranquilos los productores, los propietarios, los ejidatarios y los comuneros

La reforma del artículo 27 constitucional propuesta por Narro busca darle personalidad jurídica a ejidos y comunidades rurales (Foto: Cuartoscuro)

Monreal aclaró que, de acuerdo con la misma Constitución y las leyes mexicanas, cualquier legislador puede presentar iniciativas de este tipo. “En cada periodo de sesiones (del Congreso) se presentan un promedio de unas 500 iniciativas en total”, detalló el líder morenista en el Senado.

“Su derecho es presentarla, pero dentro del grupo no se ha valorado ninguna modificación al artículo 27 constitucional”, remarcó, asegurando que no van a “imponer nada que afecte a la tranquilidad social de este país”.

“Morena actuará con mucha responsabilidad, Morena, siendo el grupo mayoritario en el Congreso, no cometerá excesos ni tampoco cometerá actos desmedidos que puedan generar preocupación, quebranto o alteración en el campo mexicano”, concluyó Monreal.

¿Qué dice la iniciativa?

Monreal aseguró que el senador Narro tiene derecho a presentar iniciativas, pero Morena puede reservarse el derecho del visto bueno (Foto: Twitter @NarroJose)

El senador Narro había presentado en los últimos días una iniciativa de reforma constitucional (que requeriría mayorías calificadas, es decir de dos terceras partes de las Cámaras) para otorgar personalidad jurídica a ejidos y comunidades rurales en México.

“Para ello, propone señalar que la propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional, corresponden originariamente a la nación, la cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a particulares”, se indica en los aspectos relevantes de la iniciativa.

La modificación que plantea el legislador de Morena al artículo 27 de la Constitución, de acuerdo con el mismo Narro Céspedes, “beneficiará a cerca de 11 millones de mexicanos, toda vez que los terrenos rurales representan cerca del 51% de la tierra del trabajo del campo en el país”.

La senadora Téllez fue contundente contra la iniciativa, al tildarla de ser un intento de expropiación por parte del "gobierno neocomunista" (Foto: Cuartoscuro)

Sin embargo, la iniciativa provocó la irritación inmediata de senadores de la oposición, como Lilly Téllez. La legisladora del conservador PAN (Partido Acción Nacional), que dejó la bancada de Morena a principios de año, quien manifestó la opinión más dura en contra.

Este gobierno neocomunista va por la expropiación

Sin embargo, Narro Céspedes defendió este miércoles su propuesta, a pesar de que no cuenta con el apoyo ni siquiera de sus compañeros de partido. “Nadie habla de expropiación, no se va a expropiar, ese concepto no está en la propuesta de reforma”, indicó.

Narro Céspedes aseguró que su propuesta beneficiaría a millones de personas en el sector rural mexicano (Foto: Cuartoscuro)

“Me llama la atención que todas las voces reaccionarias y neoporfiristas salgan con mentiras y a través de la manipulación y la mentira, del engaño, con una actitud rancia del viejo conservadurismo, a decir que somos Venezuela”, expresó con enojo.

“A los senadores les digo que lean la iniciativa, porque quieren atemorizar y aterrorizar a la gente para que se levanten contra el gobierno. No es neocomunismo, podríamos decir que es neocardenista”, añadió, en referencia al presidente mexicano Lázaro Cárdenas (1934-1940) que impulsó el desarrollo agrario como eje de su gobierno.

