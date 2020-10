Mario Molina: sus últimas polémicas por el uso de cubrebocas ante COVID-19

Mario Molina advirtió que las partículas llamadas “aerosoles” representan un verdadero peligro (Foto: Cuartoscuro)

El investigador mexicano José Mario Molina Pasquel y Henríquez, Nobel de Química 1995, falleció este 7 de octubre, según confirmó el Centro Mario Molina y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), institución en la que inició sus estudios en ingeniería química.

Semanas antes de su muerte, el científico polemizó con el gobierno federal por diferencias con su política sanitaria para enfrentar la pandemia de COVID-19. En cambio, apareció en conferencia de prensa junto a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, quien respaldó la posición científica del químico sobre el uso de este insumo médico.

A pesar de la persistencia de la pandemia, el presidente Andrés Manuel López Obrador reanudó sus giras por el territorio nacional a inicios de junio, y fue entonces que el científico mexicano señaló que el mandatario debe usar cubrebocas siempre que esté cerca de otras personas, no sólo para no contagiar, sino para dar ejemplo a la ciudadanía.

Claudia Sheinbaum citó la investigación de Mario Molina para dar sustento a la solicitud de uso del cubrebocas en la Ciudad de México (Foto: Twitter/@Claudiashein)

El pasado mes de agosto, Molina llamó a las autoridades a implementar el uso de cubrebocas de forma obligatoria para prevenir contagios por vía aérea, considerada altamente infecciosa y ruta dominante para transmitir la enfermedad.

“Lo que tendrían que hacer ya, lo más pronto posible, es obligar el uso de cubrebocas, que sea una medida obligatoria del gobierno para la sociedad, porque solamente de esa manera sabemos que se puede aplanar la curva”, dijo el egresado de la UNAM en un panel auspiciado por el Colegio Nacional.

Y añadió: “es importantísimo que las gentes que están de alto nivel en el gobierno usen cubrebocas para demostrárselo a la gente, como es el caso en la CDMX, de como aquí sí, el gobierno lo ha interpretado a nuestro favor, y de que Claudia Sheinbaum ella misma usa cubrebocas y los presidentes en Estados Unidos y en México no, y eso es falta de información científica, porque la información ya está muy clara y creo que es importantísimo darle el mensaje a la sociedad que sí tenemos la solución, sí podemos controlar el crecimiento”.

López Obrador ha portado cubrebocas durante sus viajes en avión (Foto: Cuartoscuro)

Semanas antes, en junio de este año, Mario Molina publicó un artículo en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) de Estados Unidos, en donde se dieron a conocer los resultados de una investigación sobre la importancia del uso adecuado de cubrebocas.

La investigación expuso que el uso de cubrebocas redujo el número de infecciones por más de 78,000 casos en Italia y por más de 66,000 casos en la ciudad de Nueva York. Por ello, la principal conclusión del estudio fue que el uso de cubrebocas en espacios públicos representa el medio más eficiente para prevenir la transmisión entre personas. Además de ser una práctica “relativamente poco costosa”, sólo debe acompañarse del distanciamiento social, la cuarentena y la identificación temprana de casos positivos.

“La invitación al doctor Mario Molina y otros artículos científicos, son para darle sustento a esto que estamos solicitando en la Ciudad de México del uso del cubrebocas siempre que uno sale a las calles. Hay otros artículos que están en este sentido y es una manera de contribuir al debate, no se trata desde nuestra parte de generar más que una información adicional”, dijo en junio Sheinbaum Pardo.

El científico polemizó con el gobierno federal por diferencias con su política sanitaria para enfrentar la pandemia de COVID-19 (Foto: Cuartoscuro)

Invitado a la videoconferencia de prensa de la jefa de gobierno, Molina Pasquel explicó que no sólo las gotículas de saliva transmiten la enfermedad, sino que las partículas pequeñas a las que llaman “aerosoles” son las que representan un verdadero peligro, puesto que son invisibles y, pese a ser muy pequeñas, son lo suficientemente grandes como para acarrear el virus.

El presidente mexicano López Obrador no sólo ha llamado la atención de la prensa por su negativa a usar cubrebocas, sino que incluso integrantes del Partido Acción Nacional (PAN) prometieron tramitar un amparo para obligarlo a utilizar este insumo sanitario.

También el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, se ha visto envuelto en la controversia por aparecer diariamente en conferencia de prensa sin cubrirse el rostro, por haber sido fotografiado en la calle sin portar una mascarilla y por ser quien aconseja al presidente sobre el uso de este artículo.

