Medio Ambiente

Por la contaminación lumínica, las aves extienden su actividad diaria casi una hora en todo el mundo

Un análisis basado en más de 4 millones de registros reveló que más de 500 tipos de pájaros modificaron sus ritmos naturales. Cómo la urbanización altera los hábitos de la fauna silvestre y qué diferencias hay entre especies

Por Constanza Almirón

Guardar
El jilguero europeo también muestra
El jilguero europeo también muestra gran sensibilidad a la luz artificial nocturna, permaneciendo activo casi una hora más que sus pares en zonas rurales (Freepik)

Bajo cielos nocturnos cada vez más iluminados por la actividad humana, las aves diurnas de todo el mundo ampliaron su periodo de canto y actividad diaria unos 50 minutos, según informó The Guardian. El análisis, que cubre más de 500 especies a partir de millones de registros, concluye que la contaminación lumínica prolonga el tiempo de vigilia a escala global y plantea nuevos interrogantes sobre el impacto de la luz artificial en la biodiversidad.

La investigación publicada en la revista Science, fue liderada por Brent Pease y Neil Gilbert de la Universidad del Sur de Illinois, se apoya en una base de datos sin precedentes: 2,6 millones de observaciones de cantos al amanecer y 1,8 millones de registros vespertinos, recopilados gracias al proyecto BirdWeather.

La contaminación lumínica afecta el
La contaminación lumínica afecta el 23% de la superficie terrestre y sigue en aumento, alterando la biodiversidad mundial (Freepik)

Esta plataforma de ciencia ciudadana permite a voluntarios de todo el mundo enviar grabaciones de aves, que se analizan mediante inteligencia artificial para identificar especies y patrones de comportamiento. Los resultados se cruzaron con mediciones globales de contaminación lumínica captadas por satélites, permitiendo observar cómo la luz artificial modifica los ritmos naturales de las aves en distintos hábitats y latitudes.

Diferencias entre especies y sensibilidad a la luz artificial

El estudio informó que las especies con ojos grandes en proporción a su cuerpo, o que anidan en espacios abiertos, muestran mayor sensibilidad a la iluminación. El petirrojo americano, el sinsonte norteño y el jilguero europeo son ejemplos de aves que extienden notablemente su actividad diaria en entornos iluminados. En cambio, especies de ojos pequeños, como los gorriones, muestran cambios considerablemente menores frente a la contaminación lumínica.

El sinsonte norteño, conocido por
El sinsonte norteño, conocido por su canto versátil y prolongado, extiende aún más su vigilia en entornos urbanos con contaminación lumínica (Freepik)

La diferencia entre aves urbanas y rurales resulta notoria. Aquellas que habitan ciudades o áreas con alta exposición a la luz artificial permanecen activas mucho más tiempo que sus contrapartes rurales. Algunas especies urbanas llegan a despertar una hora antes y retrasar su descanso nocturno una hora adicional, lo que amplía su jornada activa de forma significativa.

Este fenómeno ilustra cómo la urbanización y la expansión de la iluminación artificial transforman los comportamientos naturales de la fauna silvestre.

Hallazgos inesperados y nuevas preguntas

Los autores del estudio reconocen la magnitud de los resultados obtenidos. “Nos sorprendieron nuestros hallazgos”, afirmó el Dr. Brent Pease.

Añadió: “Bajo los cielos nocturnos más brillantes, el día de un ave se extiende casi una hora”. El investigador explicó que BirdWeather permitió analizar el comportamiento de las aves en dimensiones geográficas y temporales antes inalcanzables, lo que abre perspectivas inéditas para estudiar cómo la acción humana altera los ritmos biológicos en la naturaleza.

Con ojos grandes y hábitos
Con ojos grandes y hábitos urbanos, el petirrojo americano es una de las especies que más prolonga su canto y actividad diaria bajo cielos iluminados artificialmente (Freepik)

Actualmente, la contaminación lumínica afecta el 23% de la superficie terrestre y sigue aumentando tanto en extensión como en intensidad. Ya existe evidencia sólida de sus efectos negativos para la salud humana y de otras especies, como insectos, murciélagos y tortugas marinas, que experimentan alteraciones en sus ciclos vitales y migratorios.

En el caso de las aves, sin embargo, el verdadero impacto de la prolongación de su vigilia y canto aún está lejos de comprenderse. “Sabemos que la falta de sueño no es buena para los humanos, pero las aves son diferentes”, explicó Pease a The Guardian.

El experto recordó que muchas especies desarrollaron estrategias para soportar la privación de sueño durante migraciones, aunque la alteración de los patrones naturales de comportamiento sigue siendo fuente de preocupación.

Algunas aves urbanas despiertan una
Algunas aves urbanas despiertan una hora antes y retrasan su descanso nocturno por la exposición a la luz artificial (Imagen Ilustrativa Infobae)

El estudio señala que, para ciertas aves, más horas de luz artificial pueden representar más oportunidades para buscar alimento, aparearse o mejorar la supervivencia de los polluelos.

No obstante, los autores advierten que aún existen lagunas en la base de datos para algunas regiones y especies, lo que limita la posibilidad de extraer conclusiones definitivas respecto a los efectos a largo plazo sobre la salud y supervivencia de las aves.

Comprender cómo la luz artificial afecta la aptitud física de las aves y desarrollar estrategias para reducir la contaminación lumínica surgen como desafíos fundamentales para conservar la biodiversidad en el siglo XXI. La transformación de los cielos nocturnos ya deja una huella global, con aves que extienden su actividad bajo un mundo cada vez más iluminado.

Temas Relacionados

Contaminación lumínicaAves diurnasBirdWeatherBrent PeaseUniversidad del Sur de IllinoisNewsroom BUE

Últimas Noticias

Cómo es el plan científico para almacenar células de especies en peligro de extinción en la Luna

Un equipo interdisciplinario impulsa la construcción de un biorrepositorio en el polo sur lunar, con el objetivo de resguardar material biológico clave frente al avance de amenazas como el cambio climático y los desastres naturales

Cómo es el plan científico

La exposición prolongada a olas de calor podría acelerar el envejecimiento biológico, según científicos

Una investigación analizó a casi 25.000 personas durante 15 años. Causas y consecuencias

La exposición prolongada a olas

Científicos recrean mil años de clima en 12 horas con una tecnología clave para prever eventos extremos

Un modelo desarrollado por investigadores de la Universidad de Washington permite analizar patrones climáticos de larga duración a partir de inteligencia artificial. Los detalles

Científicos recrean mil años de

Descubren las señales químicas que ayudan a las plantas a evitar la deshidratación

Un equipo internacional de científicos identificó las moléculas responsables de regular el intercambio de gases y la retención de humedad en las hojas

Descubren las señales químicas que

Las 10 imágenes ganadoras del concurso que advierte sobre el impacto de la contaminación lumínica

Fotógrafos de 22 países capturaron experiencias únicas en la quinta edición de un certamen organizado para generar conciencia sobre la necesidad de proteger la salud del medio ambiente nocturno

Las 10 imágenes ganadoras del
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Multa impuesta a ‘El Mayo’

Multa impuesta a ‘El Mayo’ Zambada por EEUU equivaldría a la tercera mayor fortuna de México

Un podólogo comparte los 4 hábitos que debes incorporar en tu rutina para cuidar tus pies: “Tira tu cortauñas”

Cómo prevenir la presencia de alacranes en casa

Gratinado de calabacín al horno, una receta muy fácil para disfrutar de esta saludable verdura en cualquier época del año

Tucanes, lémures y garzas coronadas: la Guardia Civil desmantela un zoo clandestino en Castellón con más de 150 animales exóticos

INFOBAE AMÉRICA
VÍDEO: Trump amenaza con aranceles

VÍDEO: Trump amenaza con aranceles adicionales a los países con tasas o leyes digitales perjudiciales para EEUU

La incertidumbre política arrastra a la Bolsa de París y eleva el coste de la deuda francesa

Los Reyes visitarán este miércoles las zonas afectadas por los incendios en Sanabria y Las Médulas

Mueren otras tres personas de hambre en Gaza por la ofensiva de Israel y las restricciones a la ayuda

La izquierda francesa lanzará un nuevo procedimiento para intentar destituir a Macron

ENTRETENIMIENTO

Nelly Furtado aprovechó su último

Nelly Furtado aprovechó su último show para responder con ironía a quienes critican su nueva imagen

Orlando Bloom sorprendió con su impactante cambio físico para “The Cut” y reveló detalles sobre los sacrificios detrás de la dieta extrema

Sting fue demandado por sus ex compañeros de The Police por millones: “Es egoísta, narcisista y misántropo”

Guionistas de “And Just Like That” defienden el final de la serie pese al descontento de los fans

Lil Nas X salió de prisión tras ser acusado de cuatro delitos graves