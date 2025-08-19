Las impactantes fotos que muestran cómo se redujo uno de los mayores glaciares de Italia por la crisis climática

Vista general del glaciar Ventina, cerca de Sondrio, norte de Italia, 1985. (Servicio de Glaciología de Lombardía vía AP)

El glaciar Ventina de Italia, uno de los más grandes del norte de Lombardía, se ha derretido tanto debido al cambio climático que los geólogos ya no pueden medirlo como lo han hecho durante los últimos 130 años.

Tras el caluroso verano de este año, los geólogos descubrieron que las simples estacas utilizadas como referencia para medir la retracción del glaciar cada año están ahora enterradas bajo desprendimientos de rocas y escombros que han vuelto el terreno demasiado inestable para futuras visitas presenciales.

El glaciar Ventina de Italia, uno de los más grandes del norte de Lombardía. (Servicio de Glaciología de Lombardía vía AP)

El Servicio Glaciológico de Lombardía anunció el lunes que utilizará imágenes de drones y teledetección para monitorear la continua retracción del glaciar, ubicado cerca de Sondrio, en la misma zona del noreste de Lombardía que albergará algunos eventos de los Juegos Olímpicos de Invierno de 2026. Los geólogos afirman que el glaciar Ventina ya ha perdido 1,7 kilómetros (1 milla) de longitud desde que se colocaron los primeros puntos de referencia en su frente en 1895.

El derretimiento se ha acelerado en los últimos años, con una pérdida de 431 metros (471 yardas) en los últimos 10 años, casi la mitad desde 2021, según el servicio. Este es otro ejemplo de cómo el calentamiento global acelerado está derritiendo y reduciendo los glaciares europeos, causando numerosos impactos ambientales y de otro tipo.

El glaciar Ventina, cerca de Sondrio, en el norte de Italia. (Servicio de Glaciología de Lombardía vía AP)

“Si bien hasta la década de 1980 aún podíamos esperar que se produjeran ciclos normales (de retracción) o al menos una retracción contenida, en los últimos 40 años ha ocurrido algo realmente sorprendente”, declaró Andrea Toffaletti, miembro del Servicio Glaciológico de Lombardía. Los glaciares de montaña de Italia, que se encuentran a lo largo de los Alpes y las Dolomitas en el norte y a lo largo de los Apeninos centrales, llevan años retrocediendo debido a la escasez de nevadas en invierno y a veranos calurosos que baten récords. Los glaciares siempre se derriten en parte en verano, y la escorrentía alimenta los arroyos y ríos de montaña.

Sin embargo, los veranos calurosos ya no garantizan la supervivencia de la capa de nieve invernal que mantiene intacto el glaciar, explicó Toffaletti.

“Para regenerarse y mantener el equilibrio, cierta cantidad de nieve residual del invierno debe permanecer en la superficie del glaciar al final del verano. Y esto ocurre cada vez con menos frecuencia”, añadió Toffaletti.

El Servicio Glaciológico de Lombardía anunció el lunes que utilizará imágenes de drones y teledetección para monitorear la continua retracción del glaciar. (Servicio de Glaciología de Lombardía vía AP)

Según el servicio de Lombardía, los Alpes representan un punto crítico climático, registrando el doble del promedio mundial de aumento de temperatura desde la era preindustrial, lo que ha provocado la pérdida de más del 64 % del volumen de los glaciares alpinos. En febrero, la revista Nature informó sobre un estudio que mostraba que los glaciares del mundo perdieron hielo a un ritmo de alrededor de 255 mil millones de toneladas (231 mil millones de toneladas métricas) anualmente entre 2000 y 2011, pero que esa pérdida se aceleró a alrededor de 346 mil millones de toneladas (314 mil millones de toneladas métricas) anualmente durante la siguiente década.

(Con información de AP)