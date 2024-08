Cómo reducir el plástico en la cocina en 7 sencillos pasos

Almacenar los alimentos en plástico no es una opción recomendable. A continuación te dejamos 7 sencillos pasos para reducir su uso.

En la cocina de muchos hogares, el plástico es un material omnipresente. Desde recipientes de almacenamiento hasta utensilios y accesorios, este material sintético se ha ganado su lugar por ser económico y práctico. Sin embargo, lo que a menudo se pasa por alto son los peligros que conlleva su uso, especialmente cuando se trata de la salud humana y el medio ambiente.

Uno de los principales problemas del plástico en la cocina es su capacidad para liberar aditivos químicos nocivos y micropartículas en los alimentos, especialmente cuando se expone al calor. Según Sandra Ann Harris, autora de Say Goodbye to Plastic: A Survival Guide to Plastic-Free Living y fundadora de ECOlunchbox, el calor provoca que el plástico se degrade y libere toxinas. “Ya sea que se utilice una espátula de plástico sobre la estufa o recipientes de plástico que se pasen por el lavavajillas caliente, el proceso abre el plástico y permite una mayor filtración de micropartículas y posibles toxinas [en nuestros alimentos]”, explica Harris.

1. Reemplazar los utensilios de cocina de plástico

Los utensilios de cocina de plástico, como espátulas y cucharas, pueden liberar toxinas cuando se calientan. Para evitar esto, es recomendable sustituirlos por opciones más seguras como bambú, madera, acero inoxidable o silicona sin BPA. Estos materiales no solo son más seguros para la salud, sino también más duraderos y ecológicos.

2. Cambiar los recipientes de almacenamiento de plástico

Optar por recipientes de vidrio o metal para guardar tus comidas es una mejor opción. (Freepik)

Almacenar alimentos en recipientes de plástico y calentarlos en el microondas puede liberar sustancias químicas nocivas. Es preferible optar por recipientes de vidrio o metal para guardar tus comidas. Los recipientes de vidrio son especialmente útiles, ya que pueden usarse en el microondas, el congelador, el lavavajillas y el horno sin liberar toxinas.

3. Conocer de qué están hechas las ollas y sartenes

Es importante revisar las etiquetas de tus ollas y sartenes y considerar alternativas más seguras.

Muchos utensilios de cocina están recubiertos con teflón (politetrafluoroetileno o PTFE), un compuesto químico que puede ser perjudicial para la salud. Es importante revisar las etiquetas de tus ollas y sartenes y considerar alternativas más seguras, como utensilios de cocina con recubrimiento de cerámica.

4. Descartar otros accesorios de cocina de plástico y utilizar opciones más seguras

Elementos como tapas de microondas, tazas medidoras y coladores pueden liberar sustancias químicas cuando se exponen a altas temperaturas. Buscar alternativas sin plástico que sean resistentes al calor, como tapas de vidrio y tazas medidoras de vidrio.

5. Reconsiderar todas esas bolsas de plástico y cubiertas de alimentos de un solo uso

Sustituir las bolsas de plástico y el film transparente por opciones reutilizables y ecológicas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Debemos sustituir las bolsas de plástico y el film transparente por opciones reutilizables y ecológicas. Las fundas de cera de abejas, las bolsas de silicona y las bolsas de malla para productos agrícolas son excelentes alternativas que ayudan a reducir el desperdicio de plástico.

6. Hacer un balance de lo que comemos y tomamos

Revisar los platos, cuencos y vasos de agua portátiles que utilizamos. Muchos de estos artículos están hechos de plásticos como la melamina o el PET, que no son seguros para el microondas o el lavavajillas. Considera reemplazarlos por platos de cerámica y vasos de vidrio o fibra de paja de trigo.

7. Leer atentamente las etiquetas antes de llevar cualquier otra cosa a la cocina

Antes de comprar nuevos artículos de cocina, es esencial leer las etiquetas y conocer los materiales de los productos. Evita los plásticos etiquetados como “libre de BPA” pero que podrían contener otros sustitutos igualmente tóxicos. Invertir tiempo en investigar y seleccionar productos más seguros y sostenibles hará una gran diferencia en tu hogar.

Reducir el plástico en la cocina es un proceso que requiere cambios graduales y conscientes. Al seguir estos siete pasos, podemos crear un entorno más saludable para nosotros y nuestra familia, al mismo tiempo que contribuimos con la protección del medio ambiente. Cada pequeño cambio cuenta y puede tener un impacto significativo a largo plazo.