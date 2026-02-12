Incendios en Chile: 1win Charity, Andrés Campos y Creadores de Contenido llevan ayuda a Ñuble

1Win Charity y Andrés Campos, junto a la Selección de Creadores de Contenido de Chile, lideran una iniciativa solidaria en zonas devastadas por los incendios. - (1win)

La temporada de incendios forestales que atraviesa Chile desde inicios de 2026 ha generado una emergencia sin precedentes en las regiones del Biobío y Ñuble. De acuerdo con datos de las Naciones Unidas, los incendios ya han consumido más de 34.000 hectáreas, con el 92% de esa superficie concentrada en Biobío.

La tragedia ha dejado 21 personas fallecidas, más de 330 heridas y cerca de 22.000 afectadas, además de la destrucción de 4.100 viviendas. La magnitud de la emergencia ha movilizado a diversas organizaciones y figuras públicas.

Entre ellas destaca la labor de 1win Charity que, como parte de su misión global “We Care. We Share”, junto al boxeador profesional y embajador de marca en Chile, Andrés Campos, y la Selección Nacional Chilena de Creadores de Contenido, lanzó una iniciativa solidaria para brindar asistencia inmediata a comunidades y equipos de rescate en barrios afectados por los incendios forestales que amenazan a Chile desde comienzos de 2026.

En los últimos años, la intensidad de estos desastres ha ido en aumento. Desde 2010, los incendios forestales en Chile han devastado más de dos millones de hectáreas, un área equivalente a la suma de las regiones de Valparaíso y Metropolitana, las más densamente pobladas del país.

En este contexto, 1win , representada por su embajador de marca en Chile y boxeador profesional, Andrés Campos, unió fuerzas con la Selección Nacional Chilena de Creadores de Contenido para trasladarse de inmediato a las zonas más afectadas de la región de Ñuble, brindando asistencia directa a las víctimas y colaborando con el Cuerpo de Bomberos de Bulnes.

Entre las acciones realizadas se encuentran la donación de 5.000 litros de agua potable y 300 kits de emergencia, que incluyeron paracetamol, gotas oftálmicas, protector solar, solución salina, gasas y crema para quemaduras.

Frente a esta emergencia, el esfuerzo conjunto busca no solo brindar ayuda inmediata, sino también generar conciencia sobre la importancia de la solidaridad en momentos críticos.

“Es fundamental apoyar a la comunidad y a quienes están en la primera línea, arriesgando sus vidas para salvar a otros. Esperamos que nuestra contribución ayude a aliviar la situación y motive a otros a sumarse al esfuerzo”, señaló 1win Charity, el brazo filantrópico de 1win, una plataforma referente global en cripto-gaming, comprometida con la sostenibilidad y el desarrollo comunitario.

Esta iniciativa refleja un compromiso activo con la sociedad, demostrando cómo las empresas y las figuras públicas pueden marcar la diferencia frente a desastres naturales al unir esfuerzos para proteger y asistir a quienes más lo necesitan.