America Inhouse

Incendios en Chile: 1win Charity, Andrés Campos y Creadores de Contenido llevan ayuda a Ñuble

Las acciones de ayuda directa buscan acompañar a las familias y generar conciencia sobre la importancia de apoyar durante las catástrofes

Guardar
1Win Charity y Andrés Campos,
1Win Charity y Andrés Campos, junto a la Selección de Creadores de Contenido de Chile, lideran una iniciativa solidaria en zonas devastadas por los incendios. - (1win)

La temporada de incendios forestales que atraviesa Chile desde inicios de 2026 ha generado una emergencia sin precedentes en las regiones del Biobío y Ñuble. De acuerdo con datos de las Naciones Unidas, los incendios ya han consumido más de 34.000 hectáreas, con el 92% de esa superficie concentrada en Biobío.

La tragedia ha dejado 21 personas fallecidas, más de 330 heridas y cerca de 22.000 afectadas, además de la destrucción de 4.100 viviendas. La magnitud de la emergencia ha movilizado a diversas organizaciones y figuras públicas.

Entre ellas destaca la labor de 1win Charity que, como parte de su misión global “We Care. We Share”, junto al boxeador profesional y embajador de marca en Chile, Andrés Campos, y la Selección Nacional Chilena de Creadores de Contenido, lanzó una iniciativa solidaria para brindar asistencia inmediata a comunidades y equipos de rescate en barrios afectados por los incendios forestales que amenazan a Chile desde comienzos de 2026.

Los incendios forestales en Chile desde 2026 han devastado más de 34.000 hectáreas, afectando principalmente a la región del Biobío. - (1Win)

En los últimos años, la intensidad de estos desastres ha ido en aumento. Desde 2010, los incendios forestales en Chile han devastado más de dos millones de hectáreas, un área equivalente a la suma de las regiones de Valparaíso y Metropolitana, las más densamente pobladas del país.

En este contexto, 1win, representada por su embajador de marca en Chile y boxeador profesional, Andrés Campos, unió fuerzas con la Selección Nacional Chilena de Creadores de Contenido para trasladarse de inmediato a las zonas más afectadas de la región de Ñuble, brindando asistencia directa a las víctimas y colaborando con el Cuerpo de Bomberos de Bulnes.

Más de 4.100 viviendas han
Más de 4.100 viviendas han sido destruidas por los incendios forestales, intensificando la crisis habitacional en el sur de Chile. - (1win)

Entre las acciones realizadas se encuentran la donación de 5.000 litros de agua potable y 300 kits de emergencia, que incluyeron paracetamol, gotas oftálmicas, protector solar, solución salina, gasas y crema para quemaduras.

Frente a esta emergencia, el esfuerzo conjunto busca no solo brindar ayuda inmediata, sino también generar conciencia sobre la importancia de la solidaridad en momentos críticos.

La campaña solidaria aspira no
La campaña solidaria aspira no solo a mitigar el impacto inmediato, sino también a potenciar la conciencia y la solidaridad social en Chile frente a desastres naturales. - (1win)

Es fundamental apoyar a la comunidad y a quienes están en la primera línea, arriesgando sus vidas para salvar a otros. Esperamos que nuestra contribución ayude a aliviar la situación y motive a otros a sumarse al esfuerzo, señaló 1win Charity, el brazo filantrópico de 1win, una plataforma referente global en cripto-gaming, comprometida con la sostenibilidad y el desarrollo comunitario.

Esta iniciativa refleja un compromiso activo con la sociedad, demostrando cómo las empresas y las figuras públicas pueden marcar la diferencia frente a desastres naturales al unir esfuerzos para proteger y asistir a quienes más lo necesitan.

Temas Relacionados

Incendios ChileIncendios ForestalesAyuda Humanitaria1win Charity

Últimas Noticias

Los mejores casinos online en España en 2026, según expertos

Conoce la lista completa con los mejores casinos online de España este 2026. Encontrarás toda la información sobre sus ofertas y beneficios

Los mejores casinos online en

Así son las SUVs que prometen cambiar la experiencia de manejo en Perú

Se trata de Omoda & Jaecoo, firma que en solo tres años ha ingresado a más de 60 mercados y vendido más de 800 mil unidades a nivel internacional

Así son las SUVs que

Carnaval de Barranquilla 2026: más de 200 artistas reciben respaldo empresarial y fortalecen la cultura del Atlántico

Yango Colombia cubrirá el 40 % de los costos logísticos de comparsas y artistas, asegurando los participantes puedan concentrarse en su preparación artística y en los desfiles del Carnaval

Carnaval de Barranquilla 2026: más

Robots Unitree G1 EDU llegan a aulas peruanas para revolucionar la experiencia universitaria

Equipados con modelos de lenguaje avanzado y sensores de última generación, estos robots ofrecen interacción natural, navegación autónoma y experimentación en robótica

Robots Unitree G1 EDU llegan

Del cultivo de coca a la palma de aceite: así fue la transformación de San Pablo, en el sur de Bolívar

El 90% de los cultivadores de aceite de palma en este municipio colombiano de San Pablo son pequeños productores independientes que, después de años de violencia, impulsan un cambio económico y social

Del cultivo de coca a
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Serenata mexicana: cuánto cobran los

Serenata mexicana: cuánto cobran los mariachis en Garibaldi para San Valentín

Anna, la joven de 15 años que convierte la luz del sol en agua potable: “Tuve una revelación que lo cambió todo”

Un familia tipo necesita $1.360.299 al mes para no ser pobre

Corte Suprema estudiará tutela de Sandra Ortiz en busca de su libertad: Carlos Solórzano será el magistrado ponente

Diputada del PT acusa irregularidades, abuso laboral y maltrato a menores en el DIF de Oaxaca

INFOBAE AMÉRICA
Infobae

Trump desautoriza a magnate energético en negociaciones petroleras con Venezuela

El banco brasileño Nubank pretende invertir 4.200 millones de dólares en México hasta 2030

Una flotilla internacional viajará a Cuba el próximo mes con ayuda humanitaria

Costa y Von der Leyen apuntan a una "preferencia europea" selectiva a discutir en la próxima cumbre de marzo

Un juez ordena a Trump el regreso a EE.UU. de venezolanos enviados a cárcel salvadoreña

ENTRETENIMIENTO

“Ingresé en la escuela de

“Ingresé en la escuela de arte dramático cuando ya tenía 30 años”, confesó Mads Mikkelsen sobre sus inicios como actor

El lado oculto de Michael Douglas: el actor narra su rehabilitación y vida con Catherine Zeta-Jones en un libro

Los dos primeros conciertos de la gira mundial de BTS llegarán a los cines

A más de 20 años de Star Wars: así fue el reencuentro entre “Anakin” y el joven “Boba Fett” que emocionó a los fanáticos

Zoe Saldaña donará 2500 dólares mensuales a la familia de James Van Der Beek tras la muerte del actor