Gellhorn no se dio por vencida y el 5 de junio logró embarcarse a bordo de un buque hospital, en el que viajó escondida en un baño durante toda la noche. Así, durante el día siguiente pudo presenciar al rescate de las víctimas y desembarcar con los socorristas, convirtiéndose en la primera mujer en informar sobre la invasión junto a Margaret Bourke White, Ruth Cowan de The Associated Press, Katherine Coyne del Herald, Lee Carson y Mary Welsh.