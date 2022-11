Entre “La Nena de Argentina” y el Flow Fest: María Becerra se presenta por primera vez en México

María Becerra se presentará por primera vez en México (Infobae México/Ximena Ochoa)

A días de lanzar su segundo material discográfico, María Becerra se presentará por primera vez en México en uno de los escenarios del Flow Fest 2022 y habló para Infobae México sobre lo que le representa interpretar sus éxitos en suelo nacional, en donde ha logrado récords que no creía posibles, especialmente con su más reciente sencillo Automático.

En vuelta en una escenografía de Art Déco, un estilo que se popularizó en el país durante la década de los sesenta y setenta del siglo pasado, la originaria de Quilmes, Argentina, se dijo feliz de presentarse por primera vez ante sus fanáticos mexicanos, en un escenario en donde se conjuntan los mejores exponentes de la música urbana de América Latina.

Aunque confesó su sorpresa de tener fanáticos en el país y que hayan posicionado sus canciones entre las más escuchadas, la argentina también recordó sus primeros acercamientos con artistas nacionales, especialmente las colaboraciones con Paty Cantú y Sofía Reyes, Si yo fuera tú y Marte, respectivamente, a las cuales confesó admirarlas por su trabajo en la industria.

“(Paty Cantú y Sofía Reyes) son dos mujeres muy admirables, que trabajan mucho y que se esfuerzan. (De las colaboraciones que he hecho) he aprendido mucho, los artistas con los que he cantado me han dado muchos consejos, me han dicho qué hacer y cómo enfrentar los problemas”, expresó con una sonrisa en el rostro.

La artista que inició como youtuber a temprana edad no solo se presentará en la Ciudad de México este 26 de noviembre, también lo hará el próximo 2 de diciembre en la edición de Flow Fest que se celebra en la ciudad de Monterrey, Nuevo León.

Sin embargo, la emoción que mostró la intérprete de Miénteme va más allá de sus presentaciones, pues con una amplia sonrisa ofreció pequeños detalles sobre su segundo álbum de estudio: La Nena de Argentina. Del cual ya se conocen dos de las melodías, Ojalá y Automático.

Sin querer brindar mayores adelantos para poder sorprender a su público, la cantante indicó que, a diferencia de lo que fue Animal, su primer disco, en el que se estrenará los primeros días de diciembre no tendrá colaboraciones, pues su principal objetivo es establecer su imagen como cantante más allá de las fronteras argentinas.

“Es un disco muy bonito, muy maduro. Que tiene muchos géneros, los cuales están con todo el cariño y el respeto que se le debe de tener. Hay bachata, cumbia, baladas, urbano, de todo, pero desde el respeto y mucho trabajo”

La artista argentina presentará su segundo álbum de estudio "La Nena de Argentina" (Infobae México/Ximena Ochoa)

Finalmente, se dijo orgullosa de la popularidad que ha tomado su sobrenombre La Nena de Argentina entre sus fanáticos y las personas que empiezan a conocer su música, pues indicó que la hacen sentir orgullosa del país en donde nació y de todo lo que la representa para el mundo.

“Es muy bonito que me conozcan así (como la Nena de Argentina). Es un nombre que me llena de orgullo porque llevo conmigo siempre el nombre de mi país, me hace no olvidarme de cómo hablo, de mi acento y mi cultura”

María en poco tiempo se ha llevado los reflectores de la industria musical de América Latina, pues desde 2019 que inició formalmente su carrera ha sido nominada a infinidad de premios, entre los que destacan los Grammy Latino, Premio Lo Nuestro, inclusive se hizo acreedora a dos Carlos Gardel -uno de los reconocimientos más importantes de Argentina- este 2022.

SEGUIR LEYENDO: